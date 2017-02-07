Тайвань создаст истребитель поколения 4++
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки
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Истребитель F-CK-1 Ching-kuo. Фото: www.military-today.com
Тайвань начнет разработку истребителя поколения 4++ со стелс-характеристиками и продвинутой авионикой. Сообщается, что островное государство находится под угрозой вторжения войск материкового Китая, которое может случиться перед 2020 годом.
Отмечается. что истребитель будет разработан на базе существующего легкого боевого самолета F-CK-1 (фото) с двигателями TFE-1042-70. ВВС Тайваня хотели бы иметь стелс-самолет с крейсерским сверхзвуком без включения форсажа. По мнению тайваньского источника, истребителями поколения 4++ являются американский F-15SE и российский Су-35.
Работами по созданию этого самолета займется Национальный институт науки и технологий "Чунь-Шань" (Chung-Shan). Ожидается, что программа стартует в этом году. Тайвань отдает себе отчет в том, что ей будут недоступны технологии новейшего американского истребителя F-35.
Республика уже имеет опыт разработки истребителя четвертого поколения - вышеозначенного F-CK-1, которые произведены в количестве 130 единиц. Первый полет самолет совершил в 1989 году, первый самолет был передан ВВС в январе 1994 года, принятие на вооружение состоялось в 1997 году. Разработка этого самолета была вызвана отказом США под давлением Пекина продавать истребители F-20 Tigershark и F-16 Fighting Falcon.
07.02.2017
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