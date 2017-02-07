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Россия начала поставки истребителей Су-35 в Китай

08.02.2017 РИА Новости 378 0
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Су-35
Используемый в качестве опытного самолета истребитель Су-35 "первый" (Т10М-10, серийный номер 11002, бортовой номер "710 синий"). Жуковский, ноябрь 2016 года
Источник: Анатолий Бурцев / russianplanes.net

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия реализует контракт на поставку истребителей Су-35 в Китай, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов во вторник.

"Мы приступили к поставкам комплексов С-300 в Иран, дизель-электрических подводных лодок во Вьетнам, реализуется контракт на поставку Су-35 в Китай", - сказал он на заседании фракции "Единой России" в Госдуме.

Как сообщалось, контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 поколения 4++ Россия и Китай подписали в 2015 году. Поколение 4++ условно и указывает на то, что по совокупности характеристик Су-35 вплотную приближен к истребителю пятого поколения: за исключением стелс-технологии и АФАР он удовлетворяет большинству требований к самолетам пятого поколения.

По мнению ряда экспертов, российский самолет Су-35 может стать серьезным противником для F-15, Eurofighter и Rafale. Этот истребитель по некоторым характеристикам обходит военные самолеты НАТО пятого поколения.

Кроме того, специалисты отмечают, что российский самолет не уступает лучшим западным истребителям четвертого поколения, если не превосходит их. Скорость Су-35 и большая боевая нагрузка позволят ему вести бой за пределами прямой видимости. А маневренность и средства РЭБ Су-35 помогут уходить от ракет противника.

07.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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Вьетнам
Иран
Китай
Россия
Продукция
EF-2000
F-15
Rafale
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Чемезов Сергей
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АФАР
Истребитель 5 поколения

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