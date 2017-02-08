Минобороны получит световой меч
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Самоходный лазерный комплекс (СЛК) 1К17 «Сжатие»
Источник: Военное обозрение
Возрожден проект лазерного комплекса «Сжатие», ослепляющего оптику противника
Минобороны в ближайшее время получит мобильный лазерный комплекс (МЛК), ослепляющий на расстоянии нескольких десятков километров оптику самолетов, вертолетов, головки самонаведения ракет и бомб. Также система, разработанная научно-производственным объединением «Астрофизика» (входит в холдинг «Швабе»), может справиться с оптико-электронными системами (ОЭС) танков, бронемашин и даже с прицелами противотанковых ракетных комплексов. МЛК отличается небольшими габаритами и поэтому легко монтируется на боевые машины и бронеавтомобили.
Как рассказали «Известиям» несколько информированных источников в военно-промышленном комплексе, в настоящее время МЛК уже проходит испытания. Принцип работы мобильного лазерного комплекса достаточно прост. Он направляет луч многоканального лазера на обнаруженную оптическую систему и ослепляет ее. В изделии несколько объединенных в один блок лазерных излучателей. Поэтому МЛК может одновременно глушить большое количество целей либо сконцентрировать все лучи лазера на одном объекте.
— В настоящее время комплекс находится в высокой степени готовности, — рассказал «Известиям» один из собеседников издания. — Правда, точные сроки окончания работ и характеристики машины я назвать не могу.
МЛК — это развитие систем 1К11 «Стилет» и 1К17 «Сжатие». Последняя была разработана и принята на вооружение в начале 1990-х годов. Но из-за высокой стоимости система «Сжатие» не стала массовой серийной машиной.
Лазерный комплекс 1К17 с 15 лазерными излучателями устанавливался на шасси самоходной гаубицы 2С19 «Мста». Оптико-электронные системы противника комплекс «Сжатие» обнаруживал и классифицировал по их бликам. После этого система сама выбирала, сколько лазерных лучей и какой мощности нужно для ослепления противника.
Одна машина 1К17 могла защитить от самолетов, вертолетов и высокоточного оружия несколько танковых или мотострелковых рот. В настоящее время единственный сохранившийся комплекс «Сжатие» находится в экспозиции Военно-технического музея в подмосковном селе Ивановское.
— До недавнего времени считалось, что всего было выпущено два «Сжатия», — рассказывает «Известиям» военный историк Алексей Хлопотов. — Но, по последним данным, таких машин было выпущено более десятка. И часть из них поступила в войска. Единственный недостаток 1К17 — это большие габариты и меньшая подвижность по сравнению с танками и боевыми машинами, которые «Сжатие» должно было прикрывать.
В отличие от своего прародителя МЛК — это более компактное изделие. Благодаря этому комплекс, установленный на шасси танка, БМП или БТР, отличается высокой подвижностью. Поэтому, действуя в боевом порядке мотострелковых или танковых подразделений, мобильный лазерный комплекс сможет непрерывно защищать технику от летательных аппаратов и высокоточного оружия противника.
— Мобильные лазерные комплексы — это современное, перспективное и очень технологичное направление развития систем вооружения, — рассказывает Алексей Хлопотов. — Но лазер — это не летальное оружие. Он никого не убивает, ничего физически не разрушает. Хотя очень эффективно «глушит» оптико-электронные станции наблюдения, прицелы и головки самонаведения крылатых ракет и высокоточных боеприпасов.
Алексей Рамм, Дмитрий Литовкин
07.02.2017
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принадлежат Известия.ru
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Восход
12554
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№1
08.02.2017 09:28
Я конечно дико извиняюсь, но как мне кажется китайские товарищи движутся в более правильном русле, создавая образцы портативного ЛО.
Стиллет, Сангвин и Сжатие создавались в первую очередь вокруг самого лазера.
А лазерные технологии на момент создания данных комплексов были далеки от совершества.
Требовалось вырастить рубин-неодимовые стержни, что само по себе занятие весьма трудное и затратное (в Сжатии таких стержней было 12 или даже больше), отполировать их с ювелирной точностью и напылить зеркала.
Эти твердотельные лазеры обладали достаточно низким КПД и чтобы на выходе получить достаточно мощное излучение, требовалось затратить на порядок/порядки больше электроэнергии, чтобы раскачать в этих стержнях (резонаторах) лавину фотонов и получить на выходе импульс.
Т.е по факту это была огромная фотовспышка на тележке с батареей электролитических конденсаторов (точнее на танковой базе). Генератор заряжал кондеры, они разряжались в газоразрядной лампе, лампа накачивала резонатор.
Сделать что-то меньшее не представлялось тогда технически возможным, поэтому этим особо не заморачивались.
Сейчас же все изменилось с точностью до наоборот.
Сейчас существуют диодные лазерные сборки с очень высоким КПД и мощностью в десятки Ватт
Их используют, например, для лазерной сварки металлов
Вот диодная сборка на 30Вт
И секрет лазерного оружия ни в раскачиваемой мощности, но единичности (уникальности), а в доступности, простоте и массовости.
Сколько бы Вы килловат не влупили, Вы все равно будете греть атмосферу и через несколько десятков километров Ваш луч рассеится и ослабится настолько, что не сможет поразить цель, эффективнее ракеты или снаряда.
Совсем другое дело когда лазер (пусть и намного более слабый) окажется в нужное время и в нужном месте.
И технологии сегодня это позволяют.
Лазер должен уместиться в габаритах снайперской винтовки и стать не менее доступным, чем скажем ПТУР.
При этом выполнен он должен быть из углепластика (цевье и рукоять) иначе оператор получит ожоги.
Но если тепло не отводить от самого лазера и от оптики, то они оплавятся, поэтому охлаждение архиважно.
Кроме этого должны быть созданы высокоемкие аккумуляторы (технологии уже дошли до этого), которые смогут отдавать практически всю свою емкость за десятки секунд. Это огромные токи.
В идеале такие аккумуляторы должны иметь размеры магазина крупнокалиберной снайперской винтовки и заменяться с такой же простотой и быстротой.
Если это будет достигнуто, то армия получит эффективное оружие против БПЛА и оптоэлектроники противника.
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Восход
12554
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№2
08.02.2017 13:34
США так же понимают важность портативных систем, правда они их позиционируют в качестве нелетальных (но действующих на живую силу)
http://alternathistory.com/lazernoe-oruzhie-ostanovit-vraga
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Корректор
2182
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№3
08.02.2017 13:39
Цитата, Восход сообщ. №1
Если это будет достигнуто, то армия получит эффективное оружие против БПЛА и оптоэлектроники противника.Не все так радужно как вам кажется. Серийно производимых и "массовых" волоконных лазеров КПД не более 60 %. А мощность тут нужна не маленькая. Плюс длинна волны далеко не лучшая для большой дистанции. А применение лазера требует а) чертовски сложной системы наведения; б) скрыть применение невозможно. Как следствие если у вас нет самоубийц, лучше применять на придельной дальности и в автоматическом режиме. Все это ведет к базе танка или тяжелой машины. Плюс сложная электроника наведения. Это вообще отдельный вопрос.
Думается мне тут не все так просто. ;)
Вам придется подождать с "лазерными винтовками" несколько десятков лет.
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Восход
12554
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№4
08.02.2017 14:06
Серийно производимых и "массовых" волоконных лазеров КПД не более 60 %.Ну 60 и даже 50, это ни 6 и ни 20
А мощность тут нужна не маленькаяБольший процент мощности лазера уходит на нагрев атмосферы (водяной пар, пыль, углекислый газ). Чем больше дальность стрельбы- тем больше рассеивания в атмосфере. Чем меньше дальность стрельбы, тем меньше требуется мощность для поражения цели.
Плюс длинна волны далеко не лучшая для большой дистанции.А ружье и не предназначено для больших дистанций, в этом нет никакого смысла, ружье должно быть сопоставимо с дальностью стрельбы крупнокалиберной снайперской винтовки или с дальностью полета ПЗРК. Зато оно всегда с собой (в составе подразделения).
скрыть применение невозможно.Особенно инфракрасного?:D
Как следствие если у вас нет самоубийц, лучше применять на придельной дальностиПростите, но это бред. Находятся, "смоубийцы" стреляющие из ПТУРСов по танкам и из ПЗРК по вертолетам/самолетам, а из лазерного ружья почему-то опаснее стрелять на сопоставимо дальность.
Вам придется подождать с "лазерными винтовками" несколько десятков летЛазерные винтовки стояли на вооружение еще советской армии (хоть и далёкие от совершенства), они активно внедряются в ведущие армии мира (китайскую, американскую), а наша выходит еще не созрела
Инфа по отечественным лазерным диодным сборкам:
http://www.aetechnologies.ru/dev/3-details.htm
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Восход
12554
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№5
08.02.2017 14:59
Цитата, Восход сообщ. №1
Кроме этого должны быть созданы высокоемкие аккумуляторы (технологии уже дошли до этого), которые смогут отдавать практически всю свою емкость за десятки секунд. Это огромные токи.
Аккумулятор lifepo4 A123 Systems ANR26650M1A.
Аккумуляторы цилиндрической формы, разработанные на основе нанофосфатной технологии, запатентованной американской компанией А123 Systems. Эти банки А123 System имеют собственный типоразмер - М1. Основным преимуществом аккумуляторов А123 является высокая токоотдача (до 120А 10 сек.) при габаритах и весе, сопоставимыми с Li-Pol аккумуляторами и продолжительный срок службы (в десятки раз больше, чем у обычных Li-Ion аккумуляторов).
Технические характеристики:
Номинальное напряжение: 3.2V
Номинальная емкость 2300mAh
Рекомендуемая зарядка: 3 А. до 3.6 В. CC- CV (постоянный ток - постоянное напряжение) (45 мин)
Быстрый способ зарядки: 10 A. до 3.6 В. CC- CV (15 мин)
Максимальный продолжительный ток разряда: 70 А
Кратковременный ток разряда (10 сек): 120 А
6 штук в обойму
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Восход
12554
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№6
08.02.2017 15:47
Какой-то американский пионер 200 ваттное лазерное ружье собрал:-)
Но оно многолучевое, со слабой степенью фокусировки. Хотя впечатляет. Не завидую пилотам в кабине, оператору ПТУРСа, снайперу и его корректировщику.
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Корректор
2182
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№7
08.02.2017 18:05
Цитата, Восход сообщ. №4
Ну 60 и даже 50, это ни 6 и ни 20Смотрим на одни из лучших лазеров в мире и читаем характеристики: http://www.ntoire-polus.ru/
Еще: http://www.laser-compact.ru/
Дальше можете прикинуть потери на расстояние. Тут точные данные привести не могу, поскольку атмосфера разная, но примерно мощность падает обратно пропорционально квадрату расстояния.
Как вариант, ультрафиолетовые лазеры. Очень эффектны. Но тут вопрос плазменного туннеля и они именно газовые. Ссылку приводить не буду, но поверьте размерность именно танка. Еще и с прицепом генератором.
Цитата, Восход сообщ. №4
А ружье и не предназначено для больших дистанций, в этом нет никакого смысла, ружье должно быть сопоставимо с дальностью стрельбы крупнокалиберной снайперской винтовки или с дальностью полета ПЗРК. Зато оно всегда с собой (в составе подразделения).Вот тут то и начинаются "сложности". Вы что думаете у современной оптики нет защиты от простого ослепления? И как вы себе представляете использования этой "винтовки"? Будите удерживать постоянно оптику противника в прицеле вашей винтовки на дальности 1-2 километра в течении всей атаки? Или раскроите свою позицию и будете ждать снаряд?
Если серьезно, то вы сможете применить вашу винтовку только против незащищенных очками солдат противника или гражданского населения. Это легко. А это уже прямое нарушение конвенции.
Так что придется подождать "лазерные винтовки".
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Воин3D
849
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№8
08.02.2017 18:34
Не все так радужно как вам кажется. Серийно производимых и "массовых" волоконных лазеров КПД не более 60 %. А мощность тут нужна не маленькая. Плюс длинна волны далеко не лучшая для большой дистанции. А применение лазера требует а) чертовски сложной системы наведения; б) скрыть применение невозможно. Как следствие если у вас нет самоубийц, лучше применять на придельной дальности и в автоматическом режиме. Все это ведет к базе танка или тяжелой машины. Плюс сложная электроника наведения. Это вообще отдельный вопрос.
Цитата, Корректор сообщ. №7
Вот тут то и начинаются "сложности". Вы что думаете у современной оптики нет защиты от простого ослепления? И как вы себе представляете использования этой "винтовки"? Будите удерживать постоянно оптику противника в прицеле вашей винтовки на дальности 1-2 километра в течении всей атаки? Или раскроите свою позицию и будете ждать снаряд?+1
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