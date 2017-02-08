Минобороны получит световой меч

Восход 12554

№1 08.02.2017 09:28







Стиллет, Сангвин и Сжатие создавались в первую очередь вокруг самого лазера.



А лазерные технологии на момент создания данных комплексов были далеки от совершества.



Требовалось вырастить рубин-неодимовые стержни, что само по себе занятие весьма трудное и затратное (в Сжатии таких стержней было 12 или даже больше), отполировать их с ювелирной точностью и напылить зеркала.



Эти твердотельные лазеры обладали достаточно низким КПД и чтобы на выходе получить достаточно мощное излучение, требовалось затратить на порядок/порядки больше электроэнергии, чтобы раскачать в этих стержнях (резонаторах) лавину фотонов и получить на выходе импульс.



Т.е по факту это была огромная фотовспышка на тележке с батареей электролитических конденсаторов (точнее на танковой базе). Генератор заряжал кондеры, они разряжались в газоразрядной лампе, лампа накачивала резонатор.



Сделать что-то меньшее не представлялось тогда технически возможным, поэтому этим особо не заморачивались.



Сейчас же все изменилось с точностью до наоборот.



Сейчас существуют диодные лазерные сборки с очень высоким КПД и мощностью в десятки Ватт







Их используют, например, для лазерной сварки металлов



Вот диодная сборка на 30Вт







И секрет лазерного оружия ни в раскачиваемой мощности, но единичности (уникальности), а в доступности, простоте и массовости.



Сколько бы Вы килловат не влупили, Вы все равно будете греть атмосферу и через несколько десятков километров Ваш луч рассеится и ослабится настолько, что не сможет поразить цель, эффективнее ракеты или снаряда.



Совсем другое дело когда лазер (пусть и намного более слабый) окажется в нужное время и в нужном месте.



И технологии сегодня это позволяют.



Лазер должен уместиться в габаритах снайперской винтовки и стать не менее доступным, чем скажем ПТУР.



При этом выполнен он должен быть из углепластика (цевье и рукоять) иначе оператор получит ожоги.



Но если тепло не отводить от самого лазера и от оптики, то они оплавятся, поэтому охлаждение архиважно.



Кроме этого должны быть созданы высокоемкие аккумуляторы (технологии уже дошли до этого), которые смогут отдавать практически всю свою емкость за десятки секунд. Это огромные токи.



В идеале такие аккумуляторы должны иметь размеры магазина крупнокалиберной снайперской винтовки и заменяться с такой же простотой и быстротой.



Если это будет достигнуто, то армия получит эффективное оружие против БПЛА и оптоэлектроники противника. Я конечно дико извиняюсь, но как мне кажется китайские товарищи движутся в более правильном русле, создавая образцы портативного ЛО.Стиллет, Сангвин и Сжатие создавались в первую очередь вокруг самого лазера.А лазерные технологии на момент создания данных комплексов были далеки от совершества.Требовалось вырастить рубин-неодимовые стержни, что само по себе занятие весьма трудное и затратное (в Сжатии таких стержней было 12 или даже больше), отполировать их с ювелирной точностью и напылить зеркала.Эти твердотельные лазеры обладали достаточно низким КПД и чтобы на выходе получить достаточно мощное излучение, требовалось затратить на порядок/порядки больше электроэнергии, чтобы раскачать в этих стержнях (резонаторах) лавину фотонов и получить на выходе импульс.Т.е по факту это была огромная фотовспышка на тележке с батареей электролитических конденсаторов (точнее на танковой базе). Генератор заряжал кондеры, они разряжались в газоразрядной лампе, лампа накачивала резонатор.Сделать что-то меньшее не представлялось тогда технически возможным, поэтому этим особо не заморачивались.Сейчас же все изменилось с точностью до наоборот.Сейчас существуют диодные лазерные сборки с очень высоким КПД и мощностью в десятки ВаттИх используют, например, для лазерной сварки металловВот диодная сборка на 30ВтИ секрет лазерного оружия ни в раскачиваемой мощности, но единичности (уникальности), а в доступности, простоте и массовости.Сколько бы Вы килловат не влупили, Вы все равно будете греть атмосферу и через несколько десятков километров Ваш луч рассеится и ослабится настолько, что не сможет поразить цель, эффективнее ракеты или снаряда.Совсем другое дело когда лазер (пусть и намного более слабый) окажется в нужное время и в нужном месте.И технологии сегодня это позволяют.Лазер должен уместиться в габаритах снайперской винтовки и стать не менее доступным, чем скажем ПТУР.При этом выполнен он должен быть из углепластика (цевье и рукоять) иначе оператор получит ожоги.Но если тепло не отводить от самого лазера и от оптики, то они оплавятся, поэтому охлаждение архиважно.Кроме этого должны быть созданы высокоемкие аккумуляторы (технологии уже дошли до этого), которые смогут отдавать практически всю свою емкость за десятки секунд. Это огромные токи.В идеале такие аккумуляторы должны иметь размеры магазина крупнокалиберной снайперской винтовки и заменяться с такой же простотой и быстротой.Если это будет достигнуто, то армия получит эффективное оружие против БПЛА и оптоэлектроники противника.