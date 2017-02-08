Возрожден проект лазерного комплекса «Сжатие», ослепляющего оптику противника
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Лазерный комплекс 1К17 "Сжатие". Фото с сайта topwar.ru
ЦАМТО, 7 февраля. Минобороны в ближайшее время получит мобильный лазерный комплекс (МЛК), ослепляющий на расстоянии нескольких десятков километров оптику самолетов, вертолетов, головки самонаведения ракет и бомб, пишут «Известия».
Как отмечает газета, система, разработанная НПО «Астрофизика», также может справиться с оптико-электронными системами (ОЭС) танков, бронемашин и даже с прицелами противотанковых ракетных комплексов. МЛК отличается небольшими габаритами и поэтому легко монтируется на боевые машины и бронеавтомобили.
Как рассказали «Известиям» несколько информированных источников в ОПК, в настоящее время МЛК уже проходит испытания. Принцип работы мобильного лазерного комплекса достаточно прост. Он направляет луч многоканального лазера на обнаруженную оптическую систему и ослепляет ее. В изделии несколько объединенных в один блок лазерных излучателей. Поэтому МЛК может одновременно глушить большое количество целей либо сконцентрировать все лучи лазера на одном объекте.
«В настоящее время комплекс находится в высокой степени готовности, – рассказал «Известиям» один из собеседников издания.
Как отмечает газета, МЛК – это развитие систем 1К11 «Стилет» и 1К17 «Сжатие». Последняя была разработана и принята на вооружение в начале 1990-х годов. Но из-за высокой стоимости система «Сжатие» не стала массовой серийной машиной.
Лазерный комплекс 1К17 с 15 лазерными излучателями устанавливался на шасси самоходной гаубицы 2С19 «Мста». Оптико-электронные системы противника комплекс «Сжатие» обнаруживал и классифицировал по их бликам. После этого система сама выбирала, сколько лазерных лучей и какой мощности нужно для ослепления противника.
Одна машина 1К17 могла защитить от самолетов, вертолетов и высокоточного оружия несколько танковых или мотострелковых рот. В настоящее время единственный сохранившийся комплекс «Сжатие» находится в экспозиции Военно-технического музея в подмосковном селе Ивановское, пишут «Известия».
07.02.2017
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VK
91
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№1
08.02.2017 11:07
Уотэтауота нравиццо: "МЛК отличается небольшими габаритами и поэтому легко монтируется на боевые машины и бронеавтомобили."
Злободневненько.
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