Возрожден проект лазерного комплекса «Сжатие», ослепляющего оптику противника



Лазерный комплекс 1К17 "Сжатие". Фото с сайта topwar.ru Лазерный комплекс 1К17 "Сжатие". Фото с сайта topwar.ru

ЦАМТО, 7 февраля. Минобороны в ближайшее время получит мобильный лазерный комплекс (МЛК), ослепляющий на расстоянии нескольких десятков километров оптику самолетов, вертолетов, головки самонаведения ракет и бомб, пишут «Известия».

Как отмечает газета, система, разработанная НПО «Астрофизика», также может справиться с оптико-электронными системами (ОЭС) танков, бронемашин и даже с прицелами противотанковых ракетных комплексов. МЛК отличается небольшими габаритами и поэтому легко монтируется на боевые машины и бронеавтомобили.

Как рассказали «Известиям» несколько информированных источников в ОПК, в настоящее время МЛК уже проходит испытания. Принцип работы мобильного лазерного комплекса достаточно прост. Он направляет луч многоканального лазера на обнаруженную оптическую систему и ослепляет ее. В изделии несколько объединенных в один блок лазерных излучателей. Поэтому МЛК может одновременно глушить большое количество целей либо сконцентрировать все лучи лазера на одном объекте.

«В настоящее время комплекс находится в высокой степени готовности, – рассказал «Известиям» один из собеседников издания.

Как отмечает газета, МЛК – это развитие систем 1К11 «Стилет» и 1К17 «Сжатие». Последняя была разработана и принята на вооружение в начале 1990-х годов. Но из-за высокой стоимости система «Сжатие» не стала массовой серийной машиной.

Лазерный комплекс 1К17 с 15 лазерными излучателями устанавливался на шасси самоходной гаубицы 2С19 «Мста». Оптико-электронные системы противника комплекс «Сжатие» обнаруживал и классифицировал по их бликам. После этого система сама выбирала, сколько лазерных лучей и какой мощности нужно для ослепления противника.

Одна машина 1К17 могла защитить от самолетов, вертолетов и высокоточного оружия несколько танковых или мотострелковых рот. В настоящее время единственный сохранившийся комплекс «Сжатие» находится в экспозиции Военно-технического музея в подмосковном селе Ивановское, пишут «Известия».