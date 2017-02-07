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КНДР обещает продолжать запуски ракет со спутниками

08.02.2017 РИА Новости 208 0
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Ынха-3
Одна и та же ракета «Ынха-3» на стартовом комплексе в 2012 (слева) и 2016 (справа) годах
Источник: b14643.de

ТОКИО, 7 фев - РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР намерена продолжать запуски ракет со спутниками по решению Трудовой партии Кореи, несмотря на запрет со стороны СБ ООН, сообщает во вторник центральная газета страны "Нодон синмун".

"Наша республика и впредь будет запускать собственные спутники в те сроки и в тех местах, которые определит центр партии", - говорится в тексте статьи, приуроченной к годовщине вывода на орбиту северокорейского спутника "Кванменсон-4" в 2016 году.

Ракетные пуски в КНДР вызывают опасения в мире из-за ее атомной программы и подозрений в том, что Пхеньян сможет использовать свои ракетные технологии в военных целях для создания ядерных баллистических ракет.

Нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын объявил в новогоднем обращении к народу в начале января о завершении подготовки к пуску межконтинентальной баллистической ракеты. Это заявление вызвало обеспокоенность в Южной Корее. Вместе с тем, как передало южнокорейское агентство Ренхап, хотя в Сеуле бдительно следят за действиями КНДР, никаких явных признаков готовящихся "провокаций" пока не замечено.

КНДР обвиняют в нарушении резолюций СБ ООН, запрещающих Пхеньяну разработки и испытания ядерных вооружений и баллистических ракет. Однако, несмотря на жесткие международные санкции, Северная Корея продолжает свои военные программы под предлогом защиты от угрозы со стороны США.

07.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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