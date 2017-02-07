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Чемезов заявил о грядущей смене руководства "Уралвагонзавода"

08.02.2017 Lenta.ru 395 0
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Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов
Источник: А. Гордеев / Ведомости

После завершения перехода контроля над "Уралвагонзаводом" к "Ростеху" нынешний глава компании Олег Сиенко покинет свой пост. Об этом заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, сообщает РИА Новости.

"Будет [сменен]. Как сменим, так и узнаете. Пока я не знаю, есть несколько кандидатов, мы обсуждаем, как решение будет принято наблюдательным советом, так сразу скажем", — сообщил Чемезов журналистам.

Олег Сиенко возглавляет "Уралвагонзавод" с апреля 2009 года, до того он длительное время работал в структурах "Газпрома" (в частности, руководил "Газэкспортом") и нефтегазовой компании "Итера".

Ранее, 6 февраля, источник в оборонной промышленности сообщил "Ленте.ру", что на место Сиенко придет Максим Кузюк, до конца прошлого года руководивший ростеховским холдингом "Технодинамика". Данная информация была официально опровергнута представителями "Ростеха". Перед этим, в декабре 2016 года, одной из кандидатур на пост главы УВЗ называли замминистра промышленности и торговли Александра Потапова.

"Уралвагонзавод" был передан в состав "Ростеха" решением президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. Сообщалось, что в составе госкорпорации может быть сформирован бронетанковый холдинг, в который войдут УВЗ и военный дивизион концерна "Тракторные заводы", также недавно присоединенный к "Ростеху".

В октябре 2016 года, "Ведомости" сообщили о письме, направленном вице-премьером Дмитрием Рогозиным в адрес президента Владимира Путина. Рогозин, по данным издания, сообщал о сложном финансово-экономическом положении УВЗ (чистый долг на конец первого полугодия 2016-го составлял 276 миллиардов рублей при выручке 43,1 миллиарда) и возникшей угрозе срыва работ по гособоронзаказу. В качестве мер он предложил передать 100 процентов акций УВЗ в госкорпорацию "Ростех".

07.02.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Технодинамика
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Чемезов Сергей
Проекты
Гособоронзаказ

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