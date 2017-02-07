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МО РФ: войска Сирии при поддержке ВКС России с 1 января уничтожили 4608 объектов ИГ

08.02.2017 ИТАР-ТАСС 195 0
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Ту-22М3
Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Источник: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Российские бомбардировщики Ту-22М3 совершили 36 боевых вылетов в Дейр-эз-Зор и уничтожили 34 объекта ИГ, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России с 1 января уничтожили 4608 объектов запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Рудской.

"В настоящее время правительственные войска при поддержке ВКС России ведут успешные наступательные действия против террористической группировки ИГИЛ (устаревшее название ИГ- прим. ТАСС). С 1 января нанесено поражение 4608 объектам террористов", - сказал Рудской.

Он пояснил, что на севере провинции Алеппо в течение последнего месяца боевики были выбиты из 35 населенных пунктов. "Установлен  контроль над территорией площадью более 300 квадратных километров. Правительственные войска находятся в полутора километрах южнее города Эль-Баб", - сказал генерал.

По его словам, существенный вклад в уничтожение группировки ИГ на данном направлении вносят совместные действия ВКС России и ВВС Турции. "Для этого поддерживается постоянное взаимодействие, осуществляется обмен информацией, проводится совместное планирование и нанесение ударов. Самолетами ВКС России в районе Эль-Баба уничтожено 892 объекта террористов", - сказал Рудской.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре

По словам Рудского, российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 с начала года совершили 36 боевых вылетов в Дейр-эз-Зор и уничтожили 34 объекта ИГ.

"Большую роль в подрыве боеспособности и деморализации отрядов ИГИЛ (прежнее название ИГ) сыграли удары российской дальней авиации в районе города Дейр-эз-Зор. Самолетами Ту-22М3 совершено 36 боевых вылетов, в ходе которых уничтожено 34 объекта террористов. Действия ВКС России по поражению объектов террористов на территории Сирии будут продолжены", - сказал он.

Сирийские правительственные войска благодаря поддержке ВКС РФ значительно улучшили свои позиции в осажденном боевиками городе, заявил Рудской.

"При активной поддержке ВКС России гарнизон правительственных войск в осажденном городе Дейр-эз-Зор существенно улучшил свое положение. В настоящее время в Дейр-эз-Зоре сирийские правительственные войска продолжают боевые действия с целью полного восстановления утраченного положения. Действия ВКС России по поражению объектов террористов на территории Сирии будут продолжены", - сказал он.

18 января в российском Генштабе сообщили, что боевики "Исламского государства" ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск в районе города Дейр-эз-Зор. При этом было отмечено, что если город будет взят террористами, его население может быть полностью истреблено. После этого РФ неоднократно применяла дальнюю авиацию для нанесения ударов в провинции Дейр-эз-Зор.

Он также заявил, что работа по определению районов в Сирии, занятых ИГ и "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ), практически завершена.

"В ходе встречи практически завершена работа по фиксации районов, контролируемых формированиями ИГИЛ и "Джебхат-ан Нусра". Имеются несущественные расхождения, которые в ближайшее время будут согласованы.

"Это позволяет реально отделить оппозицию от террористических группировок", - сказал он.

Рудской также сообщил, что  Россия с начала гуманитарной операции доставила в Сирию 1250 тонн продовольствия.

"Продолжается оказание гуманитарной помощи жителям Сирии. Российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 699 гуманитарных акций, в ходе которых населению роздано 1250 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости", - сказал Рудской.

По его словам, активизировалась гуманитарная деятельность международных организаций. "За последнюю неделю российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район Дейр-Эз-Зора было доставлено более 80 тонн продовольствия по линии Организации Объединенных Наций", - отметил Рудской.

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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