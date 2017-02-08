Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
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Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
Гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко отметил, что техника сейчас проходит пробеговые испытания
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Созданием боеприпасов для нового российского танка на тяжелой гусеничной платформе "Армата" занимается Росатом. Об это сообщил ТАСС генеральный директор "Уралвагонзавода" (УВЗ), создавшего эту технику, Олег Сиенко.
"У нас сейчас идут пробеговые испытания, стрельбы. Мы со своей стороны много что сделали. В настоящий момент мы ждем прежде всего стрельбы. Это зависит от того, когда мы получим боеприпасы от наших коллег из Росатома", - сказал Сиенко.
Он добавил, что госкорпорация занимается этой работой в связи с тем, что в боеприпасах есть определенная специфика. "Это связано с наконечниками. Росатом посчитал, что они могут эту программу сделать, мы искренне им помогаем", - сказал Сиенко.
По его словам, требования, которые были предъявлены к испытаниям, все время растут. "Это все может превратиться в бесконечность. А нам хотелось бы, чтобы продукция как можно раньше пришла в войска", - посетовал гендиректор УВЗ.
"Мы надеемся, что она (эксплуатация в войсках - прим. ТАСС) начнется если не в этом, то в следующем году", - отметил он.
В середине прошлого года заместитель генерального директора "Уралвагонзавода" Вячеслав Халитов сообщил, что крупносерийное производства новейших российских танков "Армата" начнется в 2018 году.
07.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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Олег Бахарев
1693
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№1
08.02.2017 14:41
Трепещите бандерлоги, скоро вас будут расстреливать из атомного оружия! 8)
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+3Сообщить модератору
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TopGear
42
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№2
08.02.2017 16:32
Цитата, q
По его словам, требования, которые были предъявлены к испытаниям, все время растут. "Это все может превратиться в бесконечность. А нам хотелось бы, чтобы продукция как можно раньше пришла в войска", - посетовал гендиректор УВЗ.
?
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unwide
866
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№3
08.02.2017 17:01
Цитата, q
Он добавил, что госкорпорация занимается этой работой в связи с тем, что в боеприпасах есть определенная специфика. "Это связано с наконечниками. Росатом посчитал, что они могут эту программу сделать, мы искренне им помогаем", - сказал Сиенко.
А вот господин Корректор КМК намекал на особенную БЧ в боеприпасах для Арматы? А тут лишь (лишь?) наконечник (или это оно и имеется в виду?). Непонятно..
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