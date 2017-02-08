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Росгвардия разрабатывает новую разведывательную машину на базе "Тигра"

08.02.2017 ИТАР-ТАСС 488 3
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Тигр
Бронеавтомобиль "Тигр" на сборочном участке АО "Щегловский вал"
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС

Росгвардия также планирует разработать учебно-тренировочный комплекс, в рамках которого солдатов обучат эксплуатации разведывательной машины

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты Росгвардии разрабатывают новую разведывательную машину на базе "Тигра", а также новую машину радиационно-химической и биологической защиты. Об этом журналистам сообщил начальник Военно-научного управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ Юрий Марценюк.

"Мы завершаем работу над служебно-разведывательной машиной, аналогов которой в настоящее время нет. Эта работа будет завершена в ближайшее время, машина разрабатывается на базе "Тигра",- сказал он, подчеркнув, что при создании новой техники анализируется опыт использования уже существующей, учитываются ее минусы и плюсы.

Марценюк также отметил, что со следующего года будет разрабатываться учебно-тренировочный комплекс, который позволит обучать солдат эксплуатировать данную машину. Кроме того, недавно была завершена работа по разработке специализированной машины радиационно-химической и биологической защиты, также созданной на базе спецмашины "Тигр".

"Тигр" - семейство российских бронеавтомобилей, различные модификации выпускаются на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в ВПК) с 2005 года.

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
АМЗ
Росгвардия

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Комментариев 3, отображено с 1 по 3
LV
Akula
890
№1
08.02.2017 11:11
т.е. бронированный вариант сравнимый с Ивеко совсем делать не собираются уже ?
а сколько какашек в Сердюкова накидали гниды! где тигр-6а ?
-1
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RU
Сергей-82
8377
№2
08.02.2017 11:40
Цитата, q
Дача под Петербургом, собственником которой в 2014 году стал сын Анатолия Сердюкова, выставлена на продажу через сайт бесплатных объявлений Avito.ru. Ранее участок с расположенной на нем усадьбой принадлежал Минобороны
Усадьба Александра Юхневича под Петербургом, построенная в начале XX века и являющаяся объектом культурного наследия, выставлена на продажу. Объявление размещено на сайте бесплатных объявлений Avito.ru.
Согласно информации на сайте, площадь дома составляет 218 кв. м, площадь участка — 2 га. Адрес объекта, указанный в объявлении: Санкт-Петербург, п. Комарово, ул. Морская, 5. В объявлении, размещенном агентством «Крафт» на Avito 27 января, указано, что цена объекта договорная. По данным «Фонтанки», объявленная цена участка и строений составляет 350 млн руб. Похожее объявление также размещено агентом Elite Club Realty на сервисе «Яндекс.Недвижимость». Установленная цена за дом площадью 218 кв. м и участок 2 га — 350 млн руб.
«На данный момент ведется реставрационный ремонт для современного проживания, также имеются пятна, под которыми можно застраиваться...Все коммуникации. Нетронутая природа, последний участок перед заливом», — говорится в описании объекта на Avito.
Подумаешь поимел на 350 мил.р государство и МО,так это так мелочевка.
0
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LV
Akula
890
№3
08.02.2017 12:01
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2
Подумаешь поимел на 350 мил.р государство и МО,так это так мелочевка.
это не мелочевка, а готовность хавать пропаганду анального.
по факту МО продало участок 155 млн. понятно, что с совка там никто ничего не делал. ремонт, инфляция, вот уже далеко за 200 млн. а 350 за летний фанерный сарайчик это хотелка, а не стоимость.
-1
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