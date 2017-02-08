Росгвардия разрабатывает новую разведывательную машину на базе "Тигра"
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Бронеавтомобиль "Тигр" на сборочном участке АО "Щегловский вал"
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС
Росгвардия также планирует разработать учебно-тренировочный комплекс, в рамках которого солдатов обучат эксплуатации разведывательной машины
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты Росгвардии разрабатывают новую разведывательную машину на базе "Тигра", а также новую машину радиационно-химической и биологической защиты. Об этом журналистам сообщил начальник Военно-научного управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ Юрий Марценюк.
"Мы завершаем работу над служебно-разведывательной машиной, аналогов которой в настоящее время нет. Эта работа будет завершена в ближайшее время, машина разрабатывается на базе "Тигра",- сказал он, подчеркнув, что при создании новой техники анализируется опыт использования уже существующей, учитываются ее минусы и плюсы.
Марценюк также отметил, что со следующего года будет разрабатываться учебно-тренировочный комплекс, который позволит обучать солдат эксплуатировать данную машину. Кроме того, недавно была завершена работа по разработке специализированной машины радиационно-химической и биологической защиты, также созданной на базе спецмашины "Тигр".
"Тигр" - семейство российских бронеавтомобилей, различные модификации выпускаются на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в ВПК) с 2005 года.
07.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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Akula
890
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№1
08.02.2017 11:11
т.е. бронированный вариант сравнимый с Ивеко совсем делать не собираются уже ?
а сколько какашек в Сердюкова накидали гниды! где тигр-6а ?
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Сергей-82
8377
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№2
08.02.2017 11:40
Цитата, q
Дача под Петербургом, собственником которой в 2014 году стал сын Анатолия Сердюкова, выставлена на продажу через сайт бесплатных объявлений Avito.ru. Ранее участок с расположенной на нем усадьбой принадлежал МинобороныПодумаешь поимел на 350 мил.р государство и МО,так это так мелочевка.
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Akula
890
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№3
08.02.2017 12:01
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2
Подумаешь поимел на 350 мил.р государство и МО,так это так мелочевка.это не мелочевка, а готовность хавать пропаганду анального.
по факту МО продало участок 155 млн. понятно, что с совка там никто ничего не делал. ремонт, инфляция, вот уже далеко за 200 млн. а 350 за летний фанерный сарайчик это хотелка, а не стоимость.
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