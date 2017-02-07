США намерены создать для своего сегмента МКС новый шлюзовой модуль



Международная космическая станция

Источник: http://photoshtab.ru/ Международная космическая станцияИсточник: http://photoshtab.ru/

Предполагается, что новый модуль расширит возможности американских астронавтов по "выводу оборудования, полезной нагрузки и... спутников" с борта станции в открытый космос

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Компании Boeing и NanoRacks планируют построить новый шлюзовой модуль для американского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила в понедельник корпорация Boeing.

По ее свидетельству, речь идет о создании "первой коммерческой шлюзовой камеры" американского сегмента орбитального комплекса, создание которой будет профинансировано "частным сектором". Предполагается, что новый модуль расширит возможности американских астронавтов по "выводу оборудования, полезной нагрузки и... спутников" с борта МКС в открытый космос, отметила фирма Boeing. Согласно изложенной ею информации, такое развитие событий, в свою очередь, позволит "существенно увеличить масштабы использования МКС". Благодаря появлению новой шлюзовой камеры США, как ожидается, смогут, в частности, в три раза увеличить число микроспутников, запускаемых за каждый цикл применения такого модуля, пояснила компания Boeing.

Как она уточнила, стыковка модуля с американским сегментом станции намечена на 2019 год. Новый шлюз будет более крупным, чем используемая американской стороной в настоящее время камера, установленная на японском научно- исследовательском модуле "Кибо". Непосредственно шлюз будет построен фирмой NanoRacks, которая базируется в Хьюстоне (штат Техас), а аппаратура его крепления к МКС - компанией Boeing. Штаб-квартира последней размещается в Чикаго (штат Иллинойс).

Куратор работ, относящихся к МКС, в компании Boeing Марк Малкуин назвал принятые решения "большим шагом, способствующим ведению коммерческой деятельности", которая охватывает МКС. Как отметил со своей стороны руководитель фирмы NanoRacks Джеффри Мэнбер, открывается "новая глава" в эксплуатации МКС, характеризующаяся тем, что теперь "частный бизнес берет на себя больше задач".

Как подчеркнула компания NanoRacks, новый шлюз можно будет при желании также впоследствии отстыковать и использовать на "будущей космической платформе", идущей на смену МКС. Страны-участницы проекта МКС собираются эксплуатировать ее по меньшей мере до 2024 года. Несколько месяцев тому назад представители России и США заявляли, что работа станции может быть продлена до 2028 года.