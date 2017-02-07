Технодинамика запустит новые мощности по производству транспортных машин для отечественных ЗРК
|
Отрасль: Сухопутная техника
|
Машины ЗРК
Источник: http://technodinamika.ru/
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех до конца 2017 года введет в эксплуатацию новые цеха по сборке транспортных и транспортно-заряжающих машин для зенитно-ракетных комплексов «Тор», «Бук», С-300 и С-400 в рамках программы развития ОПК РФ до 2020 года.
Производственные площадки возводятся на базе АО «НПП «Старт» им. А. И. Яскина», входящего в Холдинг. Проект реализуется в рамках исполнения федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы». Завершение строительства новых производственных корпусов и ввод их в эксплуатацию планируется реализовать до конца 2017 года.
«Введение в эксплуатацию новых мощностей по сборке машин для ЗРК разошьёт «узкие» места в производстве, что позволит обеспечить своевременное выполнение гособоронзаказа, - отметил Игорь Насенков, генеральный директор «Технодинамики». – Кроме того, в рамках целевой программы мы планируем модернизировать текущие и создать новые производственные мощности предприятия, позволяющие внедрить новейшие технологические наработки и опытно-конструкторские решения».
Уже в феврале этого года на базе НПП «Старт» приступят к строительству сборочно-окрасочного цеха и реконструкции слесарно-сварочного корпуса предприятия. Кроме того, на предприятии будет построен новый складской комплекс.
На реализацию инвестиционного проекта в рамках ФЦП, включающего возведение объектов капитального строительства, реконструкцию и модернизацию существующих производственных мощностей, с 2012 по 2017 годы предприятию выделено порядка 1,13 млрд. рублей. Из них 918,7 млн. рублей – средства федерального бюджета, остальное –средства организации.
В рамках собственных инвестиционных проектов предприятие с 2014 года начало усовершенствование испытательной базы, обновление станочного парка и запустило проекты по модернизации инфраструктурных объектов.
Напомним, НПП «Старт» им. А.И. Яскина, является ведущим российским предприятиям по разработке стартовых машин и механизмов для ЗРК противовоздушной и противоракетной обороны, корабельных пусковых установок, авиационных пусковых и катапультных установок, комплексов наземного обслуживания ракетных систем морского и воздушного базирования. В период с 1949 года предприятием разработано и передано в серийное производство более 320 образцов вооружений.
07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Холдинг «Технодинамика»
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.12.2016 НПП «Старт» холдинга «Технодинамика» инвестирует в техническое перевооружение предприятия более 1 млрд. рублей
24.11.2015 НПП «Старт» за 9 месяцев увеличило прибыль в 2,8 раза
11.09.2015 Минобороны получит первую партию модифицированных транспортных машин для С-300 в сентябре
09.09.2015 На «RAE-2015» «Технодинамика» продемонстрирует в работе новую модификацию транспортной машины для С-300
22.04.2015 НПП «Старт» холдинга «Технодинамика» увеличило выручку в 1,5 раза
03.04.2015 Предприятие «Технодинамики» внедряет новый подход к сборке транспортных машин для Минобороны
30.01.2015 Холдинг «Авиационное оборудование» запускает в серийный выпуск новую транспортную машину ЗРК «С-400»
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году