Технодинамика запустит новые мощности по производству транспортных машин для отечественных ЗРК



Машины ЗРК

Источник: http://technodinamika.ru/ Машины ЗРКИсточник: http://technodinamika.ru/

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех до конца 2017 года введет в эксплуатацию новые цеха по сборке транспортных и транспортно-заряжающих машин для зенитно-ракетных комплексов «Тор», «Бук», С-300 и С-400 в рамках программы развития ОПК РФ до 2020 года.

Производственные площадки возводятся на базе АО «НПП «Старт» им. А. И. Яскина», входящего в Холдинг. Проект реализуется в рамках исполнения федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы». Завершение строительства новых производственных корпусов и ввод их в эксплуатацию планируется реализовать до конца 2017 года.

«Введение в эксплуатацию новых мощностей по сборке машин для ЗРК разошьёт «узкие» места в производстве, что позволит обеспечить своевременное выполнение гособоронзаказа, - отметил Игорь Насенков, генеральный директор «Технодинамики». – Кроме того, в рамках целевой программы мы планируем модернизировать текущие и создать новые производственные мощности предприятия, позволяющие внедрить новейшие технологические наработки и опытно-конструкторские решения».

Уже в феврале этого года на базе НПП «Старт» приступят к строительству сборочно-окрасочного цеха и реконструкции слесарно-сварочного корпуса предприятия. Кроме того, на предприятии будет построен новый складской комплекс.

На реализацию инвестиционного проекта в рамках ФЦП, включающего возведение объектов капитального строительства, реконструкцию и модернизацию существующих производственных мощностей, с 2012 по 2017 годы предприятию выделено порядка 1,13 млрд. рублей. Из них 918,7 млн. рублей – средства федерального бюджета, остальное –средства организации.

В рамках собственных инвестиционных проектов предприятие с 2014 года начало усовершенствование испытательной базы, обновление станочного парка и запустило проекты по модернизации инфраструктурных объектов.

Напомним, НПП «Старт» им. А.И. Яскина, является ведущим российским предприятиям по разработке стартовых машин и механизмов для ЗРК противовоздушной и противоракетной обороны, корабельных пусковых установок, авиационных пусковых и катапультных установок, комплексов наземного обслуживания ракетных систем морского и воздушного базирования. В период с 1949 года предприятием разработано и передано в серийное производство более 320 образцов вооружений.