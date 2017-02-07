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Многоразовая "Корона"

08.02.2017 Военно-промышленный курьер 617 0
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Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева"

Ракета из Миасса получит упрощенный старт и конструкцию из углепластика

На прошедших в Москве Королевских чтениях специалисты АО "ГРЦ Макеева" (Миасс) представили статью о создании многоразовой возвращаемой ракеты-носителя "Корона".

АО "ГРЦ Макеева" занимается разработкой сухопутных и морских ракетных комплексов. Проект "Корона" начат инженерами ГРЦ в 1992 году. В настоящее время предприятие проводит инициативные работы по этой теме без внешнего финансирования и государственной поддержки.

Специалисты всего мира давно ищут решения проблемы снижения стоимости космических запусков. Предпосылкой для этого является создание многоразовой системы с возвращаемыми ступенями.

РН "Корона" разрабатывается на базе современных и перспективных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта. Ракета-носитель является одноступенчатой, имеет стартовую массу 280–290 тонн и рассчитана на полезные грузы массой до семи тонн при традиционном использовании или до 12 тонн по специальной схеме выведения на низкие околоземные орбиты (с территории России – до 6 и до 11 тонн соответственно). На всех двигателях РН "Корона" использует высокоэнергетические компоненты топлива – кислород и водород, то есть является экологически чистой, и не имеет отделяемых элементов. С применением многоразовых разгонных блоков обеспечивается выведение на орбиты с наклонением до 110° до высот 10 тысяч километров и возвращение с них при необходимости.

Для запуска и посадки используются упрощенные стартовые сооружения. Время подготовки к очередному пуску – около суток. По мнению разработчиков, ракета-носитель может использоваться в интересах пилотируемой космонавтики при строительстве модульных орбитальных станций, для доставки грузов к ним или на МКС.

При разработке основных агрегатов РН "Корона" используется модульный принцип. Основной конструкционный материал – углепластик. Эффективность его применения подтверждена такими разработками отечественной авиационной промышленности, как вертолет Ка-52, самолет МС-21. Возможность использования углепластика для одноступенчатых ракет-носителей подтверждена рядом проектно-конструкторских работ.

По классу "Корона" близка к РН "Союз" или Falcon 9, а по экономической эффективности может превзойти американского конкурента благодаря принятым конструктивно-компоновочным решениям, использованию нетрадиционных конструкционных материалов и модульному маршевому двигателю внешнего расширения. Двигатель с центральным телом в отличие от традиционных эффективен во всем диапазоне высот, что и делает оптимальным его применение на одноступенчатых ракетах-носителях.

Стоит отметить, что если РН "Корона" будет создана в ближайшее время, то может стать первой космической одноступенчатой ракетой-носителем. В случае успешного завершения проекта это позволит существенно снизить стоимость вывода полезных грузов в космос, сделает запуски доступнее.


Сергей Белковский, корреспондент "ВПК" (Челябинск)


Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" выпуске № 5 (669) за 8 февраля 2017 года

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
США
Компании
ГРЦ им. Макеева
Проекты
МКС
МС-21
Союз РН

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