Украинская БМПТ «Берсерк» против «Курганца» и здравого смысла



Курганец-25 защищенный бронеструктурами из отечественных компонентов на репетиции парада Победы в Москве (Фото: «НИИ стали»)

Источник: http://www.niistali.ru/ Курганец-25 защищенный бронеструктурами из отечественных компонентов на репетиции парада Победы в Москве (Фото: «НИИ стали»)Источник: http://www.niistali.ru/

По сообщению портала Defence Blog, в обозримой перспективе Украина намерена перевооружить свою армию тяжелыми боевыми машинами пехоты «Берсерк», которые решили создать харьковские конструкторы на базе танка «Оплот». Считается, что таков будет ответ Киева на начало государственных испытаний в России перспективной БМП «Курганец», «младшей сестры» достаточно известного уже не только в нашей стране танка Т-14 «Армата».

Пока о новом украинском чудо-оружии не известно почти ничего. Но и из заявленных сведений кое-какое представление о «Берсерке» (названном по имени свирепого и непобедимого воина из древнескандинавского эпоса) все же можно составить. Прежде всего, обращает на себя внимание просто гигантский для такого рода бронемашин вес – 48 тонн. Для сравнения: боевая масса «Курганца» почти вдвое меньше - 25 тонн, американская М2А3 «Брэдли» «тянет» на 37 тонн. Выходит, бронирование «Берсерка» собираются сделать намного более внушительным, с дополнительной динамической, противоминной, фронтальной и боковой защитой.

О вооружении украинского ответа на новую российскую БМП не сказано ни слова. Но логично предположить, что оно запланировано схожим с тем, что стоит на «Оплоте»: 125-миллиметровая гладкоствольная пушка и два пулемета (12,7-мм и 7,62-мм). Возможно, в целях экономии внутреннего пространства поменьше собираются сделать только боезапас. Не случайно же вес чудовищного «Берсерка» запланирован практически такой же, как у «Оплота». Точнее, всего на три тонны меньше, чем у полноценного танка.

Естественно, тут же возникает вопрос о десанте: куда и в каком количестве его сажать? Идеи харьковских танкостроителей на этот счет известны. Еще в с конца 90-х годов прошлого века они создавали тяжелую боевую машину пехоты БМПТ-84. Естественно, на базе своего же танка Т-84, глубокой модернизацией которого «Оплот», нынешняя краса и гордость украинского танкостроения, и является. И даже деревянный макет новинки продемонстрировали на выставке вооружений в Абу-Даби в 2001 году.

Как вообще в БМПТ-84, в этот почти танк, удалось затолкать пехотинцев? Очень просто. Удлинили корпус, добавили по одному опорному катку для гусениц с каждой стороны. В итоге внутри бывшего танка Т-84 выкроили боевое отделение для пяти десантников.

Маловато пехоты? Даже меньше стандартного отделения мотострелков? Но зато на поле боя для их огневой поддержки, утверждали создатели очередного бронемонстра, танки не особенно и нужны. На них можно сэкономить. Ведь на Т-84 пушка и пулеметы ровно те же, что и на БМПТ-84. Поэтому в Харькове попытались доказать, что их детище, если одолеет стадию замысла, и с новой ролью универсала на поле боя прекрасно справится.

Но, видимо, тот украинский проект никого за рубежом не вдохновил, экспортных заказов не последовало. Собственные Вооруженные силы тоже отказались оплачивать продолжение работ. И БМПТ-84 благополучно испустила дух. Как несколькими годами ранее примерно такая же БМПТ-64, в том же конструкторском бюро, предложенная было к созданию на базе танков Т-64, в огромном количестве ржавевших на украинских базах хранения.

Откровенно говоря, даже в Киеве и в Харькове вряд ли хоть кто-то из серьезных людей сомневается, что по тому гибельному пути скоро двинется и нынешняя затея с «Берсерком». В лучшем случае она заглохнет на стадии технического проекта. А может, не доберется и до него, так и останется очередной громкоголосой фантазией Киева. Почему? Причин несколько.

Первая: что можно выпустить на базе действительно отличного танка «Оплот», если и сам он сходит с конвейера в час по чайной ложке? Считается, что его серийное производство налажено на харьковском заводе имени Малышева с 2013 года. С той поры все усилия Киева направлены лишь на одно: хоть как-нибудь сохранить лицо и выполнить заключенный к тому времени и широко распиаренный контракт с Таиландом на поставку в эту страну 54 «Оплотов» на сумму 241 миллион долларов.

Все сроки, отведенные на выполнение сделки, давно миновали, а 19 боевых машин из Харькова к сегодняшнему дню заказчик так и не получил. В январе 2017 года появились сведения, что даже многотерпеливые азиаты уже горько жалеют о своей излишней доверчивости и разрывают контракт.

В феврале 2015 года генеральный директор Укроборонпрома Роман Романов пообещал, что в том же году уже для вступивших в гражданскую войну Вооруженных сил Украины будет выпущено не менее 40 «Оплотов». На выходе – ноль.

В 2016 никто на этот счет уже ничего и не обещал. И, понятное дело, никто эти танки в Донбассе не увидел даже мельком. Как же при подобных раскладах пытаться изготовить на базе «Оплота» еще и тяжелую боевую машину пехоты «Берсерк»?

Далее. Для сомнений в реалистичности наполеоновских планов Украины есть и вторая причина. Она же - основная: у страны нет, и не предвидится денег для запуска в промышленное производство хоть каких-либо сложных современных вооружений. Вот откровенное признание на этот счет Дениса Гурака, заместителя генерального директора Укроборонпрома: «Укроборонпром за 2,5 года из госбюджета на разработку (новых вооружений – «СП») получил 30 миллионов гривен, это 1 миллион долларов. Это смешно, это копейки».

Каков итог? По признанию Сергея Пашинского, главы Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, «с точки зрения основных фондов, лидеры ОПК (Украины – «СП») находятся не то что в критическом состоянии, а в катастрофическом».

Снова сравним: сколько Москва потратила на создание «Арматы» и «Курганца», насколько мне известно, Минобороны РФ не афишировало. Зато сообщалось, что общая стоимость действующей сегодня в России программы вооружений до 2020 года составляет 700 миллиардов долларов. Не миллионов, о которых несбыточно мечтают в Киеве – миллиардов! О каком военно-техническом соперничестве наших стран может идти речь при таких финансовых раскладах?

Если для Киева все столь печально, откуда же все эти мечты про свирепого и непобедимого «Берсерка»? А еще раньше – про новый танк «Тирекс», про который подробно писала «Свободная пресса» и который якобы сто очков вперед даст нашей «Армате»? Про будто бы не имеющий аналогов в мире супер-танк «Азовец», над которым неустанно и результативно работают даже не опытные конструкторы – украинские волонтеры и благотворители? А несколько месяцев назад стало известно, что некая инженерная группа «Арей» работает над другим соперником нашей «Арматы» - танком T-Rex. Вроде бы будет он с необитаемой башней, а базой для этой боевой машины послужит старый советский еще танк Т-64.

Откуда и зачем все это буйство военно-технических иллюзий от Киева?

Удивительному феномену, как представляется два объяснения. Первое: любой ценой нужно вдохнуть надежду и веру в приунывший от бесконечной и кровавой «АТО» народ. Не забыли: примерно так росказнями про скорое появление сверхоружия у Германии пичкал свой народ Гитлер, когда кольцо советских войск вокруг Берлина сжималось?

А второй мотив все новых и новых сказок про неуклонно крепнущую оборону Украины стар как мир – гроши. Которых у этой страны все меньше, а желающих поделить их – все больше. Вот факты.

Сегодня гособоронзаказ в погрязшей в войне стране - едва ли не единственное, на чем можно гарантированно заработать. Неудивительно, что в эту сферу массово хлынул инициативный и, как правило, вороватый частник. За последние три года число частных предприятий в сфере ОПК Украины увеличилось втрое. Они решительно теснят прежнего монополиста - Укроборонпром. И, судя по всему, скоро окончательно скинут его на обочину, поскольку в 2016 году оставили на долю прежде могущественной организации всего 38% гособоронзаказа. А чтобы претендовать и на остальное, частники и плодят бесчисленные и несбыточные обещания. Вроде тех, что про «Берсерк».

Доходит до смешного. 20 января нынешнего года начальник Генерального штаба Украины генерал армии Виктор Муженко в Брюсселе подробно рассказал журналистам, почему он задвинул в долгий ящик программу строительства серии украинских корветов проекта 58250. Ту, которая стартовала аж в 2009 году, но так пока ничем разумным и не увенчалась.

Генерал резонно пояснил: «На строительство корвета выделено значительное финансирование. Но возникает вопрос способности нашей промышленности достроить этот корвет. Наиболее чувствительным здесь есть вопрос импортозамещения. Особенно проблемная ситуация в отношении комплекса вооружения корабля такого класса. У нас пока нет таких систем, их нужно закупать. Пока нет политических решений других стран на передачу или продажу нам летального вооружения. Это и системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы, ракетные системы».

Ну, то есть, можно деньги найти на новый корабль, достроить его за 3-4 года, но вооружать корвет совершенно нечем. А без этого он – самоходная баржа. Так зачем топить в волнах народные деньги?

Убедительно? Бесспорно. Но прошло менее двух недель, и уже заместитель Муженко генерал-лейтенант Игорь Павловский поведал, что вопреки рассуждениям его шефа программу планируется возобновить. На нее в 2017 году запланирован 1 миллиард гривен. И, конечно, есть уже целых четыре компании, готовых взяться за освоение этих финансов и достроить корабль.

Мало того. По словам Павловского, в настоящее время военное ведомство ведет переговоры с судостроительной промышленностью по переуступке заключенного в 2009 году с Черноморским судостроительным заводом (город Николаев) контракта на строительство корвета.

Генерал-лейтенант не рассказал, кому в случае успеха достанется лакомый заказ. Но не только украинские эксперты немедленно заподозрили, что счастливцем окажется принадлежащая президенту Петру Порошенко киевская верфь «Ленинская кузница». Та самая, которая сегодня единственная на Украине занята хоть каким-то военным кораблестроением – клепает серию из 18 артиллерийских бронекатеров типа «Гюрза».

Кому как не «Ленинской кузнице» проглотить и миллиард на корвет? А когда окажется, что стрелять этому корвету будет не из чего и нечем, Порошенко – ищи-свищи… Война все спишет. А миллиард - он у кого надо окажется, этот миллиард.