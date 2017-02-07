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F-22 сделают абсолютно незаметным

07.02.2017 Life.ru 1232 3
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F-22 Raptor
Истребитель F-22 Raptor
Источник: flickr.com

Американский производитель стелс-покрытия для самолётов пятого поколения F-22 Raptor сообщил, что, используя новый, улучшенный вариант покрытия, истребитель станет ещё незаметнее.

Американская оружейная компания Lockheed Martin, создатель первого в мире самолёта пятого поколения F-22 Raptor, сообщила о том, что собирается модернизировать антирадарное покрытие истребителя. Это сделает его ещё более "невидимым", повысит его радиолокационную незаметность, сообщает Popular Mechanics.


F-22 Raptor — первый в мире истребитель пятого поколения. На данный момент в войсках США 187 таких многоцелевых истребителей
Источник: AP

Эксперты отмечают, что подобные заявления от Центра по изготовлению малозаметного покрытия для F-22 (Inlet Coating Repair — ICR) в какой-то мере могут быть скорее рекламным ходом, нежели реальным усовершенствованием. С учётом секретности техники нет точных данных об эффективной площади рассеяния большинства современных самолётов пятого поколения. Этот параметр показывает, насколько эффективно самолёт может рассеивать электромагнитные волны, которыми его облучает радар противника. Чем меньше ЭПР, тем лучше и тем на более близком расстоянии будет обнаружен радарами самолёт.


Российские исследователи, например Погосян, Давиденко (главный конструктор самолёта ПАК-ФА — Т-50) давали оценку ЭПР для F-22 примерно равной 0,3–0,4 метра. Это очень хороший и вполне реальный показатель. Зарубежные же эксперты указывают значение ЭПР для этого самолёта, равное 0,0001 метра. Проверить реалистичность обеих оценок можно будет только в случае совместных учений или боевых действий.


Специальное покрытие для самолёта F-22 совсем недавно стало горячей темой для новостей в СМИ, и вовсе не по причине своих выдающихся качеств. Участвующие в военной операции в Сирии истребители пятого поколения F-22 Raptor начали терять специальное покрытие для снижения заметности. В некоторых местах фюзеляжа радиопоглощающая краска стала сморщиваться и облезать. В этом американские производители обвинили погодные и климатические условия Ближнего Востока.


Михаил Котов

06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Life.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
F-22
ПАК ФА
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
beka1
921
№1
07.02.2017 01:27
Понятно... на более качественный клей посадят...
+2
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RU
просто экспл
3157
№2
07.02.2017 03:32
странно а преусен и мэдмэт кричали что хряпа вообще не заметен ибо локхид врать не будет и хряпы ЭПР меньше чем у комара .
а тут надо ЭПР будет еще меньше . самолет черная дыра , самолет которые ест радиоволны .
+14
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RU
Олег Бахарев
1689
№3
07.02.2017 16:11
Чем больше миллиардов долларов вы заплатите, тем более незаметной краской мы покрасим ваш самолет. 8)
+2
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