Пентагон: нелетающие самолеты и неучтенные удары



Север Аравийского моря (8-е мая 2013-го года) F/A-18F Super Hornet приписанный к 103-ей ударной истребительной эскадрильи Jolly Rogers (Веселые Роджерсы) совершает посадку на полетную палубу авианосца ВМС США Дуайт Д. Эйзенхауэр (CVN 69).

Источник: www.strategypage.com Север Аравийского моря (8-е мая 2013-го года) F/A-18F Super Hornet приписанный к 103-ей ударной истребительной эскадрильи Jolly Rogers (Веселые Роджерсы) совершает посадку на полетную палубу авианосца ВМС США Дуайт Д. Эйзенхауэр (CVN 69).Источник: www.strategypage.com

Две трети боевых самолетов ВМС США не могут летать

Бóльшая часть авиации ВМС США не может подняться в воздух, так как на ремонт самолетов просто не хватает финансирования. Эта ситуация резко контрастирует с планами нового президента США о масштабных расходах на строительство десятков новых кораблей. Кроме того, оказалось, что Пентагон серьезно занижал официальную статистику об авиаударах в Сирии, Ираке и Афганистане, в том числе с использованием дорогостоящего оружия дронов и вертолетов.

Почти две трети истребителей ВМС США не могут подняться в небо, потому что находятся на ремонте или в ожидании поставок запасных частей, пишет военно-аналитическое издание Defence News со ссылкой на высокопоставленных руководителей военно-морского ведомства.

По данным источников издания в ВМС США, сейчас 27% истребителей на американских авианосцах и военно-морских базах проходят техническое обслуживание, еще 35% простаивают в ожидании необходимых запчастей.

Всего не могут летать 53% (1,7 тыс. единиц) воздушных судов, относящихся к военно-морским силам США, включая боевые, патрульные и транспортные самолеты, а также вертолеты.

Главная причина такой ситуации - нехватка денег, объясняют источники Defence News. Мрачная картина, представленная руководством ВМС США, резко контрастирует с планами администрации нового президента США Дональда Трампа увеличить флот с нынешних 308 кораблей до 350. Ответа на вопрос, как будет реализован этот план при текущем состоянии дел, ждут в конгрессе от нового руководителя военно-морских операций адмирала Джона Ричардсона.

В начале февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис распорядился подготовить обоснование для пересмотра оборонного бюджета на 2017 финансовый год с целью повышения боеготовности американских военных для борьбы с "Исламским государством" (организация запрещена в России). Генерал отметил, что пересмотр коснется не только текущего бюджета, но и всей оборонной программы в период с 2019 по 2023 год.

"Если мы получим какие-то деньги, первое, что мы собираемся сделать, это направить их туда, где мы можем освоить их", - рассказал высокопоставленный собеседник в ВМС США. По его словам, это прежде всего обслуживание судов и авиации, а не строительство кораблей.

"Наши приоритеты однозначно сфокусированы на боеготовности - чтобы самолеты могли летать, корабли и подводные лодки плавать, моряки были обучены и готовы", - заявил один из чиновников американских ВМС.

В минувшие выходные также было опубликовано расследование американского издания Military Times о завышении статистики ударов авиации США в Ираке, Сирии и Афганистане. Разница между официальными и реальными данными по авиаударам вызывала у американских экспертов серьезные сомнения относительно эффективности борьбы Пентагона с боевиками "Исламского государства", "Аль-Каиды" и "Талибана" (все эти организации запрещены в России) .

Выяснилось, что в 2016 году ВВС США нанесли по крайней мере 456 авиаударов в Афганистане, которые не нашли отражения в официальной статистике, на которую полагается конгресс США, американские союзники, военные аналитики, академические исследователи и СМИ, чтобы оценить затраты на ведение боевых действий.

В статистику ежемесячных сводок ВВС США оказались не включены авиаудары, выполненные боевыми вертолетами и дронами сухопутных войск. При этом отчеты включали в себя воздушные удары, проводимые не только ВВС США, но авиацией ВМС и Корпуса морской пехоты.

Сведения о последних публиковались достаточно детально для всех трех театров военных действий: в Афганистане, Ираке и Сирии.

По данным авторов расследования, такая ситуация длилась на протяжении многих лет. Центральное командование вооруженных сил США (СЕNТCОМ), которое осуществляет контроль за военной деятельностью во всех трех зонах ведения боевых действий, отказалось комментировать изданию, с какого времени начались расхождения опубликованных и реальных данных по бомбардировкам. СЕNТCОМ также отказалось предоставить Military Times полные данные об авиаударах, проводимых разными видами и родами войск.

"Это действительно странно, но мы не отслеживаем количество ударов, осуществляемых боевыми вертолетами АН-64 "Апач", - заявил собеседник издания в CENTCOM, знакомый с особенностями сбора информации и подготовки соответствующих донесений.

Чиновник, который общался с Military Times на условиях анонимности, напомнил, что вооруженные силы США за последние 15 лет интенсивно использовали боевые вертолеты. Последний раз - для поддержки американских союзников в битве за Мосул.

"Я могу сказать вам, что мы не пытаемся скрыть количество авиаударов, - объяснил собеседник Military Times, - это просто практика, которая сложилась в течение последнего времени. Точнее, так было всегда".

Другой высокопоставленный представитель вооруженных сил США также на условиях анонимности заявил, что "вообще не рассматривал действия боевых вертолетов АН-64 "Апач", поддерживающих наземные войска, в качестве авиаударов".

При этом Military Times подчеркивает, что открытые данные о количестве и характере авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане, публикуемые Пентагоном, воспринимаются в обществе как основные сведения о действиях американских военных в этих странах. Эта статистика используется всюду - от газетных статей до научных исследований и справок, предоставленных в конгресс США.

Хотя Пентагон отчитывается о своих расходах в ходе каждой из проводимых операций, теперь неясно, включены ли туда данные о действиях всех летательных аппаратов и средствах поражения, которые были применены, пишет издание. По крайней мере Military Times обнаружило множество случаев манипулирования статистикой со стороны высокопоставленных военных чиновников при информировании Госдепартамента и конгресса.

При этом используемые в Афганистане, Ираке и Сирии вертолеты АН-64 "Apahe" и UH-60 "Blackhawk", разведывательный и ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1 "Gray Eagle" и разведывательный БЛА RQ-7 "Shadow" оснащены достаточно дорогим оружием.

Ракета Hellfire для вертолетов и беспилотников стоит $99,6 тыс., а каждая 70-миллиметровая неуправляемая ракета типа Hydra для Apahe и Blackhawk обходится по $1,5 тыс. Ракеты для вертолетов APKWS (Advanced Precision Kill Weapon), которые специалисты BAE Systems оснастили полуактивными лазерными головками самонаведения, стоят $28 тыс. за единицу.

Данных по цене и расходам боеприпасов к 30-миллиметровым пушкам M230 Chain Gun, устанавливаемых на АН-64, нет.

По официальным данным, на 31 января 2017 года, ВВС США нанесли 17 861 авиаудар (10 993 в Ираке, 6868 в Сирии), ВВС коалиции - 3872 (3535 в Ираке, 337 в Сирии). По подсчетам Military Times, неучтенными могли оказаться еще примерно 6 тыс. ударов начиная с 2014 года.

Михаил Ходаренок