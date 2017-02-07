Зачем ВВС США в XXI веке понадобился боевой самолет с пропеллером?
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Textron AT-6 Wolverine - один из претендентов на роль легкого штурмовика ВВС США
Источник: Textron
ВВС США опять захотели получить легкий ударный самолет для борьбы с нерегулярными вооруженными формированиями - такими, как запрещенная во многих странах, в том числе и в России, организация "Исламское государство".
Речь идет о недорогом самолете с турбовинтовым двигателем. Среди вариантов, которые в течение нескольких лет рассматривал Пентагон, попадаются и вовсе переделанные легкомоторные модели. Такой самолет гораздо более вынослив и неприхотлив, он дешевле в обслуживании, но главное - он гораздо эффективней в боях с небольшими группами боевиков.
Одна из главных причин разработки нового ударного самолета - планы ВВС окончательно списать к 2022 году реактивные штурмовики А-10, которые в настоящее время являются единственным самолетом непосредственной поддержки пехоты на поле боя в США. Это очень эффективное оружие, но поддерживать парк А-10 в боеспособном состоянии становится все дороже. Им срочно требуется замена.
В американских ВВС хватает самолетов, которые способны уничтожить практически любую цель на земле - для этого подходит любой истребитель-бомбардировщик, например, F/A-16.
Когда рота морпехов не может обойти защищенный бункер, группу танков или штурмует глубоко эшелонированную оборону, вопросов возникает не так много - они передают координаты цели и ждут, пока прилетит F/A-16.
|A-10 - легендарный самолет, но его карьера подходит к концу II
|Источник: U.S. Air Force
Вопросы возникают, когда цели не очень большие, или когда уже самолету приходится ждать, когда его вызовут, находясь неподалеку от поля боя, либо кружить над ним.
В военной авиации существует термин loiter time - время, в течение которого самолет может находиться в определенной зоне в ожидании вызова. У легкомоторных самолетов с экономичным турбовинтовым двигателем этот показатель гораздо выше, чем у истребителей с мощным, потребляющим много топлива реактивным двигателем. Такой штурмовик может долго сопровождать пехоту, быстро реагируя на запросы поддежки.
Еще одним важным показателем является стоимость. По самым разным подсчетам, стоимость одного летного часа истребителя F-35 превышает 30 тыс. долларов США. Это одна из причин, по которой американцы не очень охотно расстаются с реактивными А-10 - тот стоит чуть больше 10 тыс. долларов в час.
Одна из причин, по которым расстаться с этим самолетом все же придется - стоимость летного часа турбовинтового одномоторного штурмовика, которая еще меньше (по различным данным, около 1 тыс. долларов в час).
В ожидании апреля
Американские информационные интернет-издания DefenseNews и Aviation Week сообщили, что в январе Дональду Трампу был передан так называемый "список пожеланий" на 2017 год. В нем содержится перечень программ и проектов, которые, по мнению военных, нуждаются в дополнительном финансировании. Одна из них - программа создания такого турбовинтового самолета.
Весной прошлого года в американской прессе появились сообщения о том, что американцы использовали на Ближнем Востоке два старых турбовинтовых самолета OV-10 Bronco. Подробностей того, где имено они применялись, не приводилось, но, согласно этим сообщениям, они могли участвовать в боевых вылетах против боевиков "Исламского государства".
В настоящее время Конгресс США не принял окончательно бюджет на 2017 год, отложив его утверждение до апреля. Структура военного бюджета и политика финансирования утверждается в США Законом о национальной обороне (National Defense Authorization Act), который Барак Обама подписал в конце декабря.
До тех пор, пока бюджет, включая его военную часть, не будет окончательно принят, у Трампа и его сторонников в Конгрессе есть возможность определить окончательные объемы финансирования тех или иных департаментов Пентагона.
|Super Tucano - один из самых успешных проектов бразильского авиапрома. Этот самолет стоит на вооружении многих стран, включая Колумбию, Чили, Индонезию и Афганистан
|Источник: Anadolu Agency / gettyimages
Трамп еще во время предвыборной гонки обещал довести число боеготовых самолетов ВВС до 1200. Сейчас их чуть более 1100. Теперь, когда появилась теоретическая возможность получить дополнительное финансирование уже во второй половине 2017 финансового года, военные авиаторы отправили ему свои предложения.
В "списке пожеланий", помимо идеи закупать больше высокотехнологичных и сверхдорогих истребителей F-35, содержится и просьба о выделении дополнительных средств на программу разработки легкого, простого и дешевого ударного самолета для поддержки пехоты на поле боя. Эксперты считают, что речь идет прежде всего о турбовинтовых самолетах.
ВВС США уже пытались получить такой самолет. Программа LAAR (Light Attack Armed Reconnaissance Aircraft - легкий ударный разведывательный самолет) забуксовала из-за того, что в результате военные так и не смогли определиться между двумя фаворитами - AT-6 Wolverine производства американской компании Beechcraft и А-29 Super Tucano бразильской Embraer. Другая программа, которая также предусматривала заказ подобных машин - OA-X (Observation Aircraft, Experimental - самолет наблюдения экспериментальный).
|OV-10 Bronco был современным самолетом во время Вьетнамской войны
Самолет, согласно программе LAAR, должен был иметь бронированную кабину и двигатель, обладать способностью взлета с плохо подготовленной поверхности, обладать различными электронными системами защиты, включая датчики облучения, дипольные отражатели, тепловые ловушки и прочее.
Требования довольно жесткие, они включают в себя и внушительный список вооружений, современные системы управления огнем, обмена данными, навигации, современную авионику.
Таким образом, современный легкий штурмовик - шаг вперед, а не назад. Несмотря на внешнее сходство с самолетами 1950-х годов, он должен быть серьезно оснащен.
Дешево и сердито
Идея создать недорогой и простой боевой самолет в противовес слишком дорогому и сложному появилась уже довольно давно, и сейчас уже можно говорить о небольшом, но уже вполне сложившемся рынке.
Так, например, на авиасалоне Фарнборо в 2014 году Lockheed Martin не смогла устроить премьеру F-35 в Великобритании, и довольно символично одним из главных экспонатов стал еще один продукт компании Textron - дешевый реактивный истребитель Scorpion. Он, кстати, многими экспертами рассматривается как один из возможных конкурентов штурмовиков с пропеллерами.
Еще одним участником этой гонки может стать переделанный в боевую машину американский "кукурузник" - сельскохозяйственный самолет Air Tractor AT-802.
Многие компании занимаются военным "рестайлингом" - дорабатывают базовые модели легкомоторных самолетов до уровня небольших ударных машин.
Рынок для этих самолетов уже создан - многочисленные региональные конфликты, операции против нерегулярных вооруженных формирований происходят практически на всех континентах. Бразильский Super Tucano, например, уже заработал боевую репутацию в Латинской Америке, где его применяли колумбийские ВВС против повстанцев из ФАРК, а также в Афганистане.
Павел Аксенов
02.02.2017
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Александр_М
40
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№1
07.02.2017 11:07
Да нуууу!амеры одумались,ну что то не верится.Данные господа гвозди "шуруповертом" забивают и не стесняются.Пилят бюджет как здрасте ,а тут прям сама экономность!Ё!
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ash
3021
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№2
07.02.2017 11:23
Цитата, q
просьба о выделении дополнительных средств на программу разработки легкого, простого и дешевого ударного самолета для поддержки пехоты на поле боя. Эксперты считают, что речь идет прежде всего о турбовинтовых самолетах.
Цитата, q
Самолет, согласно программе LAAR, должен был иметь бронированную кабину и двигатель, обладать способностью взлета с плохо подготовленной поверхности, обладать различными электронными системами защиты, включая датчики облучения, дипольные отражатели, тепловые ловушки и прочее.))) Ил-10 с турбовинтовым движком. И остальным "фаршем".
Цитата, Александр_М сообщ. №1Ну так поиздержались на своих "высокоточных" АСП. Теперь вот мечтают об Ил-2, чтоб дёшево и сердито.
А если серьёзно, то заголовок статьи намекает на её предназначение...
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KillaKan
1255
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№3
07.02.2017 12:24
Эх, надеюсь пикировщики будут ? :) Это же представляете, раньше казалось, что если обогнать противника по технологиям то победа будет легкой и просто достижимой. А выходит вон оно как :)
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Hazzard
6599
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№4
07.02.2017 15:30
Ничо, щас набегут фанаты "ройдешевыхударныхдронов" и объяснят, что это все прошлый век и вокруг идиоты, а страна обладающая самым массовым флотом и опытом применения этих самых дронов - вдвойне ничо не понимает.
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Корректор
2177
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№5
07.02.2017 15:58
Цитата, KillaKan сообщ. №3
А выходит вон оно как :)Угу, развитие PR-технологий оказывается недостаточно.
Цитата, Hazzard сообщ. №4
фанаты "ройдешевыхударныхдронов"Ну почему же сразу фанаты. :) Я тут давно предлагал массовый самолет со "снайперскими винтовками" в качестве основного вооружения.
И вообще, я за дроны. Это же прекрасно, когда АУГ приплывает с ракетами на борту против АУГ.
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Hazzard
6599
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№6
07.02.2017 16:10
Цитата, Корректор сообщ. №5
Я тут давно предлагал массовый самолет со "снайперскими винтовками" в качестве основного вооружения.
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Корректор
2177
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№7
07.02.2017 16:11
Цитата, Hazzard сообщ. №6Вижу идея вам не нравится. На а дроны любите?
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Hazzard
6599
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№8
07.02.2017 16:15
Цитата, Корректор сообщ. №7
Вижу идея вам не нравится.
Мне идея нравится тем, что, пожалуй, первый раз на этом сайте я видел такое единодушие, когда все вам объясняли, что нихрена из этого не получится, хотябы, для начала, по законам физики. А дроны люблю, как их не любить лапочек таких.
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Корректор
2177
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№9
07.02.2017 16:31
Цитата, Hazzard сообщ. №8
огда все вам объясняли, что нихрена из этого не получится, хотябы, для начала, по законам физики.Ну хорошо убедили. А вот LOBAEV Arms ничего не сказали, и они создали и винтовку и робота стрелка. Теперь вот новыми пулями занимаются. http://vpk.name/news/173678_vintovki_i_robotyi_iz_tarusyi.html
:)))
А вот дронов я разлюбил. Крылатые ракеты мне теперь больше нравятся.
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Воин3Dдоп
367
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№10
07.02.2017 18:26
Цитата, Корректор сообщ. №9
Ну хорошо убедили. А вот LOBAEV Arms ничего не сказали, и они создали и винтовку и робота стрелка. Теперь вот новыми пулями занимаются. http://vpk.name/news/173678_vintovki_i_robotyi_iz_tarusyi.htmlЕсли бы еще, в свое время, Лобаева наши власти не прессовали, так что он был вынужден вывести контору на Ближний Восток. Недавно только на наш рынок вернулся...Родина все же...
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