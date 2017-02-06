«Известия»: Минобороны создало каталог трофейных БЛА в Сирии для их изучения и оценки



БПЛА Raven. Фото с сайта states.ng.mil БПЛА Raven. Фото с сайта states.ng.mil

ЦАМТО, 6 февраля. Минобороны создало каталог трофейных БЛА, попавших в распоряжение российского контингент в ходе операции в Сирии. В перечень входит несколько десятков коммерческих, военных и даже самодельных БЛА из разных стран мира.

Все изделия изучаются, тестируются, а часть проходит летные испытания в специальном центре в Коломне, пишут «Известия».

Как отмечает газета со ссылкой на экспертов, каталог позволяет оценить уровень разработок, доступных потенциальному противнику, а также тактику применения БЛА.

По словам нескольких собеседников «Известий» в авиастроительной отрасли и военном ведомстве, каталог БЛА ведется с начала российской операции в Сирии. На каждый БЛА есть отдельный документ с его фотографиями, примерными техническими схемами и описаниями особенностей конструкции. Если же беспилотник достался в исправном состоянии и с терминалом управления, то в его каталожное описание добавляются результаты летных испытаний. Испытывают трофеи в коломенском межвидовом центре беспилотной авиации.

«В настоящее время изучены несколько десятков беспилотников, – рассказал «Известиям» представитель авиастроительной отрасли. – Изделия были переданы сирийскими военными либо подобраны специалистами в местах боев. Большая часть беспилотников досталась в плохом состоянии – попавшие в аварию, сбитые или вышедшие из строя. Но были и полностью исправные, в полной комплектации и с пультами управления».

По данным «Известий», в каталог попала широкая линейка изделий, принадлежавших как ИГ, так и другим отрядам боевиков. Больше всего беспилотных трофеев удалось найти в освобожденных Пальмире и Алеппо. Именно там подобрали большинство исправных беспилотников в полной комплектации.

Как пишут «Известия», в перечень попали как миниатюрные гражданские квадрокоптеры, так и достаточно большие, весом в десятки килограммов, аппараты. Значительная часть трофеев – это коммерческие изделия от производителей из десятков стран мира, в том числе Европы, США и Китая. Но есть и специализированные военные БЛА. В частности, легкие американские БЛА RQ-11 «Рейвн». По всей видимости, они были захвачены боевиками ИГ у иракских силовиков.