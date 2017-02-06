«Известия»: Минобороны создало каталог трофейных БЛА в Сирии для их изучения и оценки
|
Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
|
БПЛА Raven. Фото с сайта states.ng.mil
ЦАМТО, 6 февраля. Минобороны создало каталог трофейных БЛА, попавших в распоряжение российского контингент в ходе операции в Сирии. В перечень входит несколько десятков коммерческих, военных и даже самодельных БЛА из разных стран мира.
Все изделия изучаются, тестируются, а часть проходит летные испытания в специальном центре в Коломне, пишут «Известия».
Как отмечает газета со ссылкой на экспертов, каталог позволяет оценить уровень разработок, доступных потенциальному противнику, а также тактику применения БЛА.
По словам нескольких собеседников «Известий» в авиастроительной отрасли и военном ведомстве, каталог БЛА ведется с начала российской операции в Сирии. На каждый БЛА есть отдельный документ с его фотографиями, примерными техническими схемами и описаниями особенностей конструкции. Если же беспилотник достался в исправном состоянии и с терминалом управления, то в его каталожное описание добавляются результаты летных испытаний. Испытывают трофеи в коломенском межвидовом центре беспилотной авиации.
«В настоящее время изучены несколько десятков беспилотников, – рассказал «Известиям» представитель авиастроительной отрасли. – Изделия были переданы сирийскими военными либо подобраны специалистами в местах боев. Большая часть беспилотников досталась в плохом состоянии – попавшие в аварию, сбитые или вышедшие из строя. Но были и полностью исправные, в полной комплектации и с пультами управления».
По данным «Известий», в каталог попала широкая линейка изделий, принадлежавших как ИГ, так и другим отрядам боевиков. Больше всего беспилотных трофеев удалось найти в освобожденных Пальмире и Алеппо. Именно там подобрали большинство исправных беспилотников в полной комплектации.
Как пишут «Известия», в перечень попали как миниатюрные гражданские квадрокоптеры, так и достаточно большие, весом в десятки килограммов, аппараты. Значительная часть трофеев – это коммерческие изделия от производителей из десятков стран мира, в том числе Европы, США и Китая. Но есть и специализированные военные БЛА. В частности, легкие американские БЛА RQ-11 «Рейвн». По всей видимости, они были захвачены боевиками ИГ у иракских силовиков.
06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.09.2016 Российская армия "взломает" вражеские беспилотники
29.07.2016 США ограничились поставкой Украине беспилотников мини-класса
25.03.2016 Сухопутные войска Индии намерены закупить 600 комплектов мини-БЛА
05.06.2015 Индия и США совместно создадут костюм химико-биологической защиты
20.05.2015 Сильнее кокаина
11.03.2015 Бангалор с дальним прицелом
19.02.2015 На Индию приходится почти четверть от общемирового объема планируемых к подписанию контрактов на импорт ВиВТ
27.01.2015 Минобороны Узбекистана получит бронемашины MRAP из состава ВС США