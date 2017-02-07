Юрий Борисов: программа ПАК ФА снова сдвигается



Полет ПАК ФА на МАКС-2011. Фото: Александр Качкаев для "Ленты.ру" Полет ПАК ФА на МАКС-2011. Фото: Александр Качкаев для "Ленты.ру"

Поставки истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) в войска могут начаться после 2018 года. Об этом заявил журналистам заместитель Министра обороны России Юрий Борисов, сообщило агентство ТАСС 2 февраля 2017 года.

"Скорее всего, это следующая Госпрограмма вооружений, то есть 2018-2025 годы", - сообщил Ю. Борисов, отвечая на вопрос о возможных сроках поставок истребителя в войска.

Ю. Борисов добавил, что сначала нужно завершить испытания самолета. "Мы не торопимся", - подчеркнул Ю. Борисов. По его словам, пока существующие аналоги удовлетворяют потребностям вооруженных сил, нет необходимости тратить деньги на закупку дорогой новой техники.

"Проводим опытную эксплуатацию, закупили ограниченные партии, смотрим, как они ведут себя на практике, выявляем все недостатки, вносим все изменения для того, чтобы когда наступит время, покупать отработанные в практике образцы", - подчеркнул Ю. Борисов.

Комментарий bmpd

Слова Ю. Борисова являются подтверждением того, что фактическая закупка серийных истребителей ПАК ФА для ВКС России перенесена за пределы 2020 года. В настоящее время, по известным данным, законтрактованы только первые 12 серийных (фактически предсерийных) истребителей Т-50С, которые должны быть изготовлены на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ, филиал АО "Компания "Сухой") с 2017 по 2020 годы, однако, фактически, видимо, начнут поступать в ВКС не ранее 2019 года (что подтверждает и фраза Ю. Борисова). В течении 2017-2018 годов КнААЗ должен сдать три последних опытных летных образца Т-50 (самолеты Т-50-9,Т-50-10 и Т-50-11).

Полноценное серийное производство Т-50, видимо, начнется не ранее 2021 года (а может даже и 2025-2026 годов) и в облике "второго этапа" с новым двигателем "изделие 30". Вероятно, именно от готовности двигателя "изделие 30" и будет зависеть начало реального серийного производства Т-50.