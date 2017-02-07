Юрий Борисов: программа ПАК ФА снова сдвигается
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Полет ПАК ФА на МАКС-2011. Фото: Александр Качкаев для "Ленты.ру"
Поставки истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) в войска могут начаться после 2018 года. Об этом заявил журналистам заместитель Министра обороны России Юрий Борисов, сообщило агентство ТАСС 2 февраля 2017 года.
"Скорее всего, это следующая Госпрограмма вооружений, то есть 2018-2025 годы", - сообщил Ю. Борисов, отвечая на вопрос о возможных сроках поставок истребителя в войска.
Ю. Борисов добавил, что сначала нужно завершить испытания самолета. "Мы не торопимся", - подчеркнул Ю. Борисов. По его словам, пока существующие аналоги удовлетворяют потребностям вооруженных сил, нет необходимости тратить деньги на закупку дорогой новой техники.
"Проводим опытную эксплуатацию, закупили ограниченные партии, смотрим, как они ведут себя на практике, выявляем все недостатки, вносим все изменения для того, чтобы когда наступит время, покупать отработанные в практике образцы", - подчеркнул Ю. Борисов.
Комментарий bmpd
Слова Ю. Борисова являются подтверждением того, что фактическая закупка серийных истребителей ПАК ФА для ВКС России перенесена за пределы 2020 года. В настоящее время, по известным данным, законтрактованы только первые 12 серийных (фактически предсерийных) истребителей Т-50С, которые должны быть изготовлены на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ, филиал АО "Компания "Сухой") с 2017 по 2020 годы, однако, фактически, видимо, начнут поступать в ВКС не ранее 2019 года (что подтверждает и фраза Ю. Борисова). В течении 2017-2018 годов КнААЗ должен сдать три последних опытных летных образца Т-50 (самолеты Т-50-9,Т-50-10 и Т-50-11).
Полноценное серийное производство Т-50, видимо, начнется не ранее 2021 года (а может даже и 2025-2026 годов) и в облике "второго этапа" с новым двигателем "изделие 30". Вероятно, именно от готовности двигателя "изделие 30" и будет зависеть начало реального серийного производства Т-50.
06.02.2017
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штурм
2458
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№1
07.02.2017 19:34
Цитата, q
Полноценное серийное производство Т-50, видимо, начнется не ранее 2021 года (а может даже и 2025-2026 годов)
Разумное решение, лучше на зарезервированные средства ещё полк Су-30СМ закупить, это рабочая боевая машина в отличии от "сыроватых" Су-35 и "совсем сырых" МиГ-35.
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BorSch
3159
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№2
07.02.2017 19:56
Цитата, q
видимоВЛАДИВОСТОК, 2 сентября 2016 /ТАСС/
Генеральный директор КнААЗ Александр Пекарш:
Двигатель второй очереди для истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) готов, он работает, испытания идут по плану.
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штурм
2458
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№3
07.02.2017 20:24
Цитата, BorSch сообщ. №2
Двигатель второй очереди для истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) готов, он работает, испытания идут по плану.
То, что сделали опытный образец который проходит испытания не говорит о том, что двигатель готов к серийному производству.
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просто экспл
3157
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№4
07.02.2017 20:48
я уже писал на другом сайте о том как меня достали обещуны в оборонке , которые обещают все сделать в сроки в которые сто процентов не смогут не то что уложиться , а даже рядом с этим сроком и не стояли . ПАК ФА обещали принять на вооружение в 2013м году , и переносят каждый год . остается вопрос - а зачем вы нам врете ? вы нас за лохов держите которым можно втюхать фуфло и положить на надежды терпил ?
и арматы тоже самое касается .
мы не требуем сделать за пару лет сверхсложное изделие , мы понимаем какие трудности и проблемы могут встать на пути и осознаем возможные сроки , только зачем вы врете нам глядя в глаза ?
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Leron
2968
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№5
07.02.2017 21:11
Цитата, просто экспл сообщ. №4
арматы тоже самое касается .https://ria.ru/arms/20170207/1487355221.html
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