Модернизированный учебно-боевой самолет Advanced Hawk



Прототип-демонстратор учебно-боевого самолета Advanced Hawk совместной разработки BAE Systems и индийского государственного авиастроительного объединения Hindustan Aeronautics Limited (HAL)

Источник: www.livefistdefence.com Прототип-демонстратор учебно-боевого самолета Advanced Hawk совместной разработки BAE Systems и индийского государственного авиастроительного объединения Hindustan Aeronautics Limited (HAL)Источник: www.livefistdefence.com

Индийский веб-ресурс www.livefistdefence.com опубликовал материалы о самолете Advanced Hawk - модернизированном варианте учебно-боевого самолета BAE Systems Hawk AJT. Проект Advanced Hawk был разработан по соглашению 2015 года совместно BAE Systems и индийским государственным авиастроительным объединением Hindustan Aeronautics Limited (HAL) на их собственные средства и предназначен прежде всего для лицензионного производства на HAL (которое обозначает проект также как Combat Hawk).

Прототип-демонстратор Advanced Hawk был переоборудован на предприятии HAL в Йелаханка близ Бангалора из одного из принадлежащих BAE Systems прототипов-демонстраторов Hawk AJT и был закончен в январе 2017 года. Самолет будет официально представлен на открывающемся 14 февраля в Бангалоре авиасалоне Aero India 2017, после чего передан на летные испытания.

Advanced Hawk является самолетом с усиленными боевыми возможностями, и предназначен для использования как в качестве переходного учебно-боевого, так и легкого боевого самолета. Самолет имеет модифицированное крыло с увеличенной механизацией с новыми управляемыми предкрылками и закрылками и оснащен новым двигателем Rolls-Royce Adour Mk 951 с FADEC. На самолете установлен новый комплекс авионики, включая "стеклянную кабину" и комплекс управления вооружением, дающий способность применять управляемое оружие классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Самолет будет иметь семь узлов внешней подвески и нести до 3000 кг подвесного вооружения. Новое оборудование включает также штангу для дозаправки в воздухе, бортовой генератор кислорода, усиленные шасси и тормоза. Предполагается установка бортового комплекса обороны и возможность подвески контейнера целеуказания.

HAL планирует организовать производство Advanced Hawk как для ВВС Индии, так и на экспорт, весьма оптимистично оценивая рынок для этой машины в 300 единиц в течении 15 лет. Вместе с тем, как сообщается, ВВС Индии пока что не имеют определенных намерений по отношению к этому проекту.

Напомним, что HAL по лицензии BAE Systems Ведет лицензионную сборку для министерства обороны Индии самолетов Hawk Mk 132. В марте 2004 года индийской стороной был подписан первый контракт cтоимостью 1,65 млрд фунтов стерлингов с BAE Systems о приобретении 66 самолетов Hawk Mk 132 в продвинутой конфигурации Advanced Jet Trainer (AJT). Первые 24 самолета Hawk Mk 132 были поставлены ВВС Индии комплектными BAE Systems в 2007-2009 годах, а остальные 42 собирались на предприятии HAL в Бангалоре (в том числе первые восемь - из британских машинокомплектов). Сборка их затянулась и данные самолеты были сданы с 2008 по 2012 годы.

В июле 2010 года Индией было подписано новое соглашение с BAE Systems стоимостью 735 млн фунтов о совместном производстве на HAL еще 57 самолетов Hawk Mk 132, из которых 40 предназначены для индийских ВВС, а 17 - для морской авиации. Поставки этих машин с HAL были начаты в 2013 году и должны быть закончены к концу 2017 года. В 2015 году был согласован новый контракт еще на 20 лицензионных самолетов Hawk Mk 132 для ВВС Индии, однако до настоящего времени он не формализован.