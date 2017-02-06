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РКК "Энергия" начнет запускать микроспутники с грузовиков "Прогресс"

07.02.2017 ИТАР-ТАСС 243 0
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ТГК «Прогресс МС-04»
ТГК «Прогресс МС-04»
Источник: ultrafreedom.ru

Первый такой спутник планируется запустить уже в 2017 году по заказу Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. РКК "Энергия" предлагает российским вузам новую схему для запуска микроспутников - с помощью грузовых космических кораблей "Прогресс МС". Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

"Первый спутник планируется запустить в 2017 году по заказу Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", - говорится в сообщении.

Аппараты предполагается запускать с помощью специальных контейнеров на внешней поверхности грузового корабля. Как уточнили в пресс-службе, это могут быть коммерческие, образовательные или прикладные спутники небольших размеров.

В корпорации напомнили, что запуски грузовых кораблей "Прогресс" проводятся три раза в год. Высота орбиты выведения спутников - 260-410 км. При этом в автономном полете корабля орбита может быть поднята до 500 км.

Прежде российские микроспутники выводили на орбиту либо при попутном запуске других космических аппаратов, либо во время выхода с МКС в открытый космос российских космонавтов. На американском сегменте МКС в японском модуле "Кибо" при этом есть специальное устройство J-SSOD (Small Satellite Orbital Deployer) для запуска малых спутников (кубсатов) прямо со станции. На российском сегменте такой техники нет.

Как сообщалось ранее, на внешней поверхности корпуса грузовиков "Прогресс МС" могут устанавливаться четыре пусковых контейнера, с помощью которых планируется запускать до 24 сверхмалых спутников стандарта CubeSat.

06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Япония
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Энергия РКК
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МКС

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