

Скоростной пассажирский вертолет Ка-92 Источник: http://www.missiles.ru/ Скоростной пассажирский вертолет Ка-92 Источник: http://www.missiles.ru/

В наше время трудно представить жизнь без воздушного транспорта. Большую долю задач, поставленных перед авиацией, выполняют вертолёты. От первой модели вертолёта, созданной более двухсот лет тому назад великим русским ученым М. В. Ломоносовым, до современных многотонных вертолётов - таков путь развития винтокрылых машин. С каждым годом вертолёты находят всё более широкое применение не только в военном деле, но и в народном хозяйстве. Они используются как средство транспорта и связи в труднодоступных районах страны, для ледовой разведки, в сельском хозяйстве, для обслуживания экспедиций и рыболовного флота, при погрузке и разгрузке судов, несут в портах и гаванях лоцманскую и диспетчерскую службу. Широкое применение вертолёты нашли при составлении карт местности, для геофизической и геологической разведки, спасения людей во время наводнений и при других стихийных бедствиях. Вертолёты сыграли важную роль в осуществлении таких крупных геологических открытий, как якутские алмазы, тюменская нефть, газ Ямала.

Как и любой сложный технический аппарат, имеет свои достоинства и недостатки. Одним из недостатков винтокрылой техники считается её относительно невысокая скорость. Вопрос конечно спорный. Ведь создавался вертолет для решения задач, которые не под силу самолету, именно из-за его неспособности летать на малой скорости. Но, тем не менее, проблема существует.

И вот российские конструкторы, совершили прорыв в создании скоростных вертолетов. Конструкторское бюро Камова, начало работу над концептуальной моделью нового вертолета, который призван стать мировым лидером в вертолетостроении. На этапе проектирования машина получила название Ка-92. По проектным данным, новый вертолет должен произвести настоящий фурор. Как уверяют разработчики, Ка-92 побьет рекорд скорости всех ранее существовавших винтокрылых машин. Основными заказчиками и софинансистами перспективного проекта станут нефтегазовые компании, стремительно осваивающие северные и арктические шельфы России. Лучшей машины для обеспечения вахты и быстрого реагирования в случае аварийной ситуации не придумаешь. Вертолет в пассажирском и медицинском вариантах сможет эффективно использоваться подразделениями МЧС России и обеспечивать работу в тех зонах чрезвычайных ситуаций, где не сядет ни один самолет, а обычные вертолеты в 2-2.5 раза проиграют в скорости. Также возможен вариант пополнения парка региональных авиакомпаний пассажирскими машинами такого класса для обеспечения скоростного сообщения с удаленными областными центрами. При должном финансировании проект Ка-92 можно подготовить к серии за 4-5 лет. Такой вертолет в случае реализации совершит революцию в мировом вертолетостроении и в транспортном скоростном обеспечении труднодоступных территорий.