У Росгвардии — новое оружие



Гранатомёт ГМ-94

Источник: vitalykuzmin.net Гранатомёт ГМ-94Источник: vitalykuzmin.net

Национальная гвардия Российской Федерации продемонстрировала новинки своего арсенала. Сегодня, 3 февраля, «Российская газета» сообщила о том, что на территории одной из частей ведомства прошла презентация нового оружия росгвардейцев, в числе которого — новый ручной гранатомёт ГМ-94.

«…на вооружение поступил Тульский ручной магазинный гранатомёт ГМ-94. Это уникальное оружие, которое применяется в бою на ограниченном пространстве — при штурмах зданий, при столкновениях в помещениях и на тесных улочках», — рассказал журналистам командир таганрогского ОМОНа подполковник полиции Сергей Трубников.

Ручной многозарядный гранатомёт ГМ-94 был разработан в Тульском Конструкторском бюро приборостроения в 90-е годы, но долгое время оставался известен лишь специалистам-оружейникам. Основным назначением гранатомёта является обеспечение огневой поддержки пехоты в условиях ближнего боя (прежде всего в городе), а также при проведении полицейских спецопераций. Оружие предназначено для поражения живой силы в условиях городской застройки, а также легкобронированной техники. Кроме того, гранатомёт может использоваться для создания дымовых завес и очагов пожаров.

По словам Трубникова, масса оружия без боезаряда составляет всего 4,5 кг. При этом его поражающий эффект сравним с боевыми возможностями артиллерийских установок. Так, гранаты термобарического воздействия могут поражать технику, защищённую броней толщиной до 8 мм. Кроме того, такие боеприпасы эффективно разрушают деревянные и кирпичные защитные заграждения.

Вместимость магазина гранатомёта ГМ-94 составляет три заряда Источник: vitalykuzmin.net

При высокой мощности и универсальности оружия его безосколочные боеприпасы сравнительно безопасны для самого стрелка (при разрыве на расстоянии от 5 м). Для гранатомёта разработан большой ассортимент 43-мм унитарных выстрелов, включая фугасные безосколочные гранаты, гранаты со слезоточивым газом, а также выстрелы с резиновой «пулей».