Китайский брат "Адмирала Кузнецова"



Авианосец «Шаньдун»

Источник: sina.com.cn Авианосец «Шаньдун»Источник: sina.com.cn

Китай спустит на воду свой первый авианосец до конца года

В 2017 году китайцы спустят на воду первый авианесущий крейсер, полностью созданный в Китае. Корабль стал развитием советского проекта 1143.5, по которому на Черноморском судостроительном заводе были созданы ныне действующие российский "Адмирал Кузнецов" и китайский "Ляонин". Новый авианосец не предназначен для ведения боевых действий в удаленных районах мира и будет охранять атомные подлодки в Южно-Китайском море и сдерживать чужую авиацию, считают собеседники "Газеты.Ru".

Пекин продолжает добиваться успехов в разработке программы собственного авианосца. Об этом пишет американское издание Defense News, специализирующееся на военной тематике.

По его данным, китайцы спустят на воду первый собственный авианесущий крейсер "Шаньдун" до конца текущего года.

Корабль будет базироваться в Южно-Китайском море, что соответствует замыслам еще советских проектировщиков для кораблей этого типа, пишут китайские СМИ. Его строительство на верфи в северо-восточном порту Далянь (компания CSIC) продолжается уже почти три года, пишет Reuters.

Как сообщает Defense News, судостроители уже завершили установку "острова" (основная надстройка с мостиком и центром управления полетами). По данным издания, у нового авианосца есть внешние отличия от исходного проекта. В частности, "остров" длиннее и выше.

После того как авианосец спустят на воду, его достроят на плаву и отправят на испытания.

"Шаньдун" - развитие советского проекта 1143.5, из которого вышел авианосец "Кузнецов" и перестроенный китайцами "Варяг" (он же "Ляонин", который Китай принял на вооружение в 2012 году). Во многом корабль будет аналогичен "Ляонину", пишет Defense News. Водоизмещение последнего составляет 59,5 тыс. тонн при длине 304 и ширине 75 м. Корабль может развивать скорость до 29 узлов, а дальность его хода составляет около 8 тыс. миль. Авиагруппа корабля полностью пока не сформирована.

"Шаньдун" будет иметь новое радиоэлектронное оборудование и средства управления. И в отличие от "Ляонина", главная роль которого все же экспериментальная и учебная, это будет уже боевой корабль, объяснил военный эксперт, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

"Шаньдун" будет лучше, чем предшественники, поскольку в конструкции кораблей типа "Кузнецова" были допущены определенные серьезные ошибки и недочеты.

По словам Кашина, часть таких недостатков китайцы исправили при достройке "Ляонина".

"Здесь они могут сделать больше улучшений, связанных с размещением авиагруппы, различных узлов и агрегатов, условиями службы", - отмечает Кашин.

По его мнению, корабли этого типа не так хорошо подходят для проецирования силы в удаленные районы мира, как американские авианосцы. Советским авианосцам предназначалось играть роль центрального элемента системы обороны района патрулирования атомных ракетных подлодок, которую в западной литературе именуют "Бастионом". Есть предположение, что китайцы создают подобный "Бастион" в Южно-Китайском море, где на острове Хайнань размещена база атомных подводных лодок. Это сооружение с подземными туннелями, сейчас там пять субмарин. Одна из них имеет увеличенный ракетный отсек, что говорит о разработке китайцами баллистических ракет подводных лодок увеличенных размеров и дальности.

"Шаньдун" фактом своего присутствия не позволит противнику применять любую противолодочную авиацию, отмечает Кашин.

"То есть это такой центральный элемент системы обороны. Если противник захочет нанести удар по атомным подлодкам, то он должен сначала уничтожить авианосец. Удар по авианосцу означает, что у руководства страны есть дополнительно несколько часов для оценки ситуации и каких-то управленческих усилий и отдачи приказа для нанесения ядерного удара по противнику", - объясняет эксперт.

По его словам, корабль также сможет обеспечивать своей авиагруппой целеуказания для береговой авиации и носителей различных противокорабельных ракет.

На корабле должна находиться большая группа противолодочных вертолетов, которая тоже позволяет бороться и с подводной угрозой, добавил Кашин.

"Ну и параллельно он укрепит позиции Китая в Южно-Китайском море. Потому что самые южные острова, которые они контролируют в архипелаге Спратли, находятся на расстоянии 1 тыс. км от большого острова Хайнань", - заключил он.

В ответ американцами еще с 2009 года разрабатывается целая стратегия воздушно-морского сражения, добавляет главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. По его словам, при администрации Трампа эта программа выйдет на новый уровень.

При этом на сегодняшний день Вашингтон имеет значительное превосходство над Пекином на море, так что один китайский корабль - "это не очень большая угроза", напоминает Фролов.

"К тому же, пока его спустят и достроят, окончательно в строй "Шаньдун" войдет не меньше чем через два-три года. Обычно разрыв между постройкой и годом эксплуатации занимает несколько лет даже в очень развитых странах", - заключил военный эксперт.

Сейчас авианосцами собственной постройки в составе ВМС обладают только США, у которых больше десяти авианосных ударных групп, а также Франция с единственным авианосцем "Шарль де Голль". Великобритания достраивает два собственных авианосца под новейшие американские истребители пятого поколения F-35. Свой авианесущий корабль к 2018 году планирует создать также Индия. В России, по словам собеседников "Газеты.Ru" среди военных и в оборонно-промышленном комплексе, пока нет судостроительных предприятий для создания кораблей такого класса.

Инна Сидоркова