Министры обороны США и Японии намерены установить тесное сотрудничество
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Генерал Джеймс Мэттис
Источник: Alex Wong / Getty Images
ТОКИО, 4 фев - РИА Новости, Ксения Нака. Новый шеф Пентагона Джеймс Мэттис, который находится в Токио с визитом, намерен установить со своей коллегой японским министром обороны Томоми Инадой отношения сотрудничества, об этом он сказал на встрече с ней в субботу.
"Я хотел бы в дальнейшем создать тесные отношения сотрудничества с госпожой Инадой", - приводит слова Мэттиса агентство Киодо.
Министр обороны Японии подчеркнула важность американо-японского союза не только для Японии, но и для всего региона.
"Сильный союз Америки и США крайне важен не только для Японии, но и как стержень мира и безопасности для Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказала Инада.
Накануне Мэттис провел встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой МИД Фумио Кисидой. На встречах обе стороны подтвердили приверженность договору о безопасности между двумя странами, в том числе, в тех его положениях, которые касаются распространения на Японию так называемого "ядерного зонтика" - расширенного ядерного сдерживания, а также преемственность в отношении пятой статьи договора безопасности, которая предусматривает защиту Японии вооруженными силами Соединенных Штатов в случае нападения на нее третьей страны и также совместное отражение атаки противника на военные объекты США в Японии. В беседе с Фумио Кисидой Мэттис подчеркнул, что действие договора распространяется и на острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), которые у Японии оспаривает Китай. Стороны обсудили ситуацию в АТР, включая активность КНР в Восточно-Китайском море и ядерную и ракетную программу КНДР
Визит в Южную Корею и Японию стал первым заграничным турне нового министра обороны Джеймса Мэттиса.
04.02.2017
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