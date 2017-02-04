Министры обороны США и Японии намерены установить тесное сотрудничество



Генерал Джеймс Мэттис

Источник: Alex Wong / Getty Images Генерал Джеймс МэттисИсточник: Alex Wong / Getty Images

ТОКИО, 4 фев - РИА Новости, Ксения Нака. Новый шеф Пентагона Джеймс Мэттис, который находится в Токио с визитом, намерен установить со своей коллегой японским министром обороны Томоми Инадой отношения сотрудничества, об этом он сказал на встрече с ней в субботу.

"Я хотел бы в дальнейшем создать тесные отношения сотрудничества с госпожой Инадой", - приводит слова Мэттиса агентство Киодо.

Министр обороны Японии подчеркнула важность американо-японского союза не только для Японии, но и для всего региона.

"Сильный союз Америки и США крайне важен не только для Японии, но и как стержень мира и безопасности для Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказала Инада.

Накануне Мэттис провел встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой МИД Фумио Кисидой. На встречах обе стороны подтвердили приверженность договору о безопасности между двумя странами, в том числе, в тех его положениях, которые касаются распространения на Японию так называемого "ядерного зонтика" - расширенного ядерного сдерживания, а также преемственность в отношении пятой статьи договора безопасности, которая предусматривает защиту Японии вооруженными силами Соединенных Штатов в случае нападения на нее третьей страны и также совместное отражение атаки противника на военные объекты США в Японии. В беседе с Фумио Кисидой Мэттис подчеркнул, что действие договора распространяется и на острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), которые у Японии оспаривает Китай. Стороны обсудили ситуацию в АТР, включая активность КНР в Восточно-Китайском море и ядерную и ракетную программу КНДР

Визит в Южную Корею и Японию стал первым заграничным турне нового министра обороны Джеймса Мэттиса.