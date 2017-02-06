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Секретный пулемет России

06.02.2017 Военно-промышленный курьер 2453 4
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Печенег
Пулемет «Печенег» калибра 7,62 мм
Источник: vpk-news.ru

Сегодня оружейный завод им. Дегтярева подготовил первую партию новейших пулеметов. Большая часть ТТХ нового российского оружия на данный момент засекречена. Тем не менее, специалисты завода поделились с прессой некоторыми характеристиками и подробностями производства.


Пулемет «Печенег» калибра 7,62 мм
Источник: vpk-news.ru

«Новый пулемет создавался по заданию Минобороны РФ. Это глубокая модернизация пулемета «Печенег» калибра 7,62 мм. Основные задачи работы – это снижение веса, габаритов и улучшение эргономики», — сообщил заместитель главного инженера, главный конструктор направления завода им. Дегтярева Андрей Макнин (правильно Махнин - ВПК.name) корреспондентам телеканала «Звезда».

Период подготовки пулемета от стадии проектирования до непосредственного серийного запуска занял 4 года. За этот срок новое оружие прошло все необходимые испытания и проявило себя в лучшем виде.

Испытатели и конструкторы держат характеристики пулемета в секрете, однако некоторые его особенности все же были озвучены.


Пулемет «Печенег» калибра 7,62 мм
Источник: vpk-news.ru

В производстве нового пулемета используется титан. Ранее этот металл в оружейном производстве не применялся. Ствол оружия заменен на оребренный без кожуха с принудительным охлаждением. Кроме того, пулемет обзавелся новыми элементами, среди которых система рельсового крепления — планка Пикатинни для крепления унифицированного оптического прицела 1П89-3, телескопический и складной приклад удобный при стрельбе в бронежилете или зимней одежде. Производители прислушались к просьбам военнослужащих и добавили тактическую рукоятку для удобства ношения и ведения огня.

Версия для спецподразделений получила укороченный ствол с приспособлением для бесшумной и беспламенной стрельбы.


Пулемет «Печенег» калибра 7,62 мм
Источник: vpk-news.ru

Пулемет также получил быстросъемные сошки. Они устанавливаются в зависимости от боевой задачи стрелка, как и на газовую камеру, так и на дульный срез. Последний вариант увеличивает опорную базу и снижает рассеивание до 70 %. Однако, такое положение сошек не всегда удобно, так как ограничивает сектор огня по фронту при статичном положении стрелка либо оружия.

Одними из первостепенных задач при разработке оружия, были уменьшение габаритов и массы пулемета, и конструкторы с ними успешно справились.

«При транспортировке десанта части пулемета складываются и с ним можно свободно перемещаться в бронированной машине. В таком варианте пулемет короче на 3 см чем штатный автомат Калашникова», — рассказывает инженер-конструктор завода Владимир Лезов.

Надежность новых пулеметов была доказана в ходе многочисленных испытаний, которые проводились в специальных климатических камерах. Во время этих испытаний проверялась эффективность работы оружия в различных температурных и погодных режимах (в том числе и обильных осадках). Стоит отметить, что некоторые пулеметы, в частности авиационные, выдерживают мороз до -80 градусов. Ручное стрелковое оружие эффективно справляется с выполнением задач при температуре от -50 до +50 градусов.

В специальной контрольно-испытательной камере высоким давлением проверяются узлы запирания на безотказность оружия. После этого надежность подтверждается усиленным зарядом.

«Дитя механического цеха приходит сюда и оживает. Каждое изделие можно послушать, можно услышать, как оно работает, как оно «поет». У каждого своя характеристика. Всех приятнее «поют» наши авиационные пушки», — рассказал журналистам исполняющий обязанности начальника контрольно-испытательной станции Сергей Васильковский, отметив их высокую скорострельность и мощь.

В бойнице оружие «сдает экзамен» на автоматику. Заряжается специальная лента фиксированной длины, и на стометровой трассе пулемет проходит испытание на кучность. Данный параметр проверяется исключительно одиночными выстрелами. Каждое изделие должно удовлетворять параметрам, заложенным в его паспорте.

В редких случаях отклонения от эталонных параметров, «больное» изделие, как выражаются сотрудники предприятия, отправляют на «лечение». Оружие ни при каких обстоятельствах не покинет завод с недочетами или недоделками. Это исключено. Данный принцип лежит в основе системы контроля качества завода. Каждое изделие проходит испытание стрельбой, а при поставке большого количества пулеметов из партии выбирается одно изделие, которое проходит испытания по всем параметрам, в том числе и на живучесть.

В данный момент конструкторы завода заняты запуском производства специальных пулеметов, ориентированных на применение в локальных конфликтах. Во главе угла – уменьшение габаритов и массы. Также ведется разработка роботизированных боевых модулей с расширенным боекомплектом, сообщает портал «Военные материалы».

05.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Печенег
Система поражения "Ратник"
Компании
ЗиД
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
beka1
914
№1
06.02.2017 01:20
ИМХО, если не считать титана в конструкции, нового приклада и тому подобных косметических изменений, то от Печенега фактически вернулись к ПКМ.
0
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RU
Alah
206
№2
06.02.2017 04:55
А разве Печенег уже не стоит на вооружении?
0
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RU
Leron
2967
№3
06.02.2017 07:25
Цитата, Alah сообщ. №2
да.
+1
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RU
wedmed5
603
№4
06.02.2017 10:54
Как-то про ствол не совсем понятно сказано, он теперь без кожуха принудительного охлаждения, или или без кожуха, но принудительное охлаждение всё-таки присутствует?
-1
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