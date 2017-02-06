Секретный пулемет России
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Отрасли и сферы: Стрелковое оружие + Новые разработки
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Пулемет «Печенег» калибра 7,62 мм
Источник: vpk-news.ru
Сегодня оружейный завод им. Дегтярева подготовил первую партию новейших пулеметов. Большая часть ТТХ нового российского оружия на данный момент засекречена. Тем не менее, специалисты завода поделились с прессой некоторыми характеристиками и подробностями производства.
|Пулемет «Печенег» калибра 7,62 мм
|Источник: vpk-news.ru
«Новый пулемет создавался по заданию Минобороны РФ. Это глубокая модернизация пулемета «Печенег» калибра 7,62 мм. Основные задачи работы – это снижение веса, габаритов и улучшение эргономики», — сообщил заместитель главного инженера, главный конструктор направления завода им. Дегтярева Андрей Макнин (правильно Махнин - ВПК.name) корреспондентам телеканала «Звезда».
Период подготовки пулемета от стадии проектирования до непосредственного серийного запуска занял 4 года. За этот срок новое оружие прошло все необходимые испытания и проявило себя в лучшем виде.
Испытатели и конструкторы держат характеристики пулемета в секрете, однако некоторые его особенности все же были озвучены.
|Пулемет «Печенег» калибра 7,62 мм
|Источник: vpk-news.ru
В производстве нового пулемета используется титан. Ранее этот металл в оружейном производстве не применялся. Ствол оружия заменен на оребренный без кожуха с принудительным охлаждением. Кроме того, пулемет обзавелся новыми элементами, среди которых система рельсового крепления — планка Пикатинни для крепления унифицированного оптического прицела 1П89-3, телескопический и складной приклад удобный при стрельбе в бронежилете или зимней одежде. Производители прислушались к просьбам военнослужащих и добавили тактическую рукоятку для удобства ношения и ведения огня.
Версия для спецподразделений получила укороченный ствол с приспособлением для бесшумной и беспламенной стрельбы.
|Пулемет «Печенег» калибра 7,62 мм
|Источник: vpk-news.ru
Пулемет также получил быстросъемные сошки. Они устанавливаются в зависимости от боевой задачи стрелка, как и на газовую камеру, так и на дульный срез. Последний вариант увеличивает опорную базу и снижает рассеивание до 70 %. Однако, такое положение сошек не всегда удобно, так как ограничивает сектор огня по фронту при статичном положении стрелка либо оружия.
Одними из первостепенных задач при разработке оружия, были уменьшение габаритов и массы пулемета, и конструкторы с ними успешно справились.
«При транспортировке десанта части пулемета складываются и с ним можно свободно перемещаться в бронированной машине. В таком варианте пулемет короче на 3 см чем штатный автомат Калашникова», — рассказывает инженер-конструктор завода Владимир Лезов.
Надежность новых пулеметов была доказана в ходе многочисленных испытаний, которые проводились в специальных климатических камерах. Во время этих испытаний проверялась эффективность работы оружия в различных температурных и погодных режимах (в том числе и обильных осадках). Стоит отметить, что некоторые пулеметы, в частности авиационные, выдерживают мороз до -80 градусов. Ручное стрелковое оружие эффективно справляется с выполнением задач при температуре от -50 до +50 градусов.
В специальной контрольно-испытательной камере высоким давлением проверяются узлы запирания на безотказность оружия. После этого надежность подтверждается усиленным зарядом.
«Дитя механического цеха приходит сюда и оживает. Каждое изделие можно послушать, можно услышать, как оно работает, как оно «поет». У каждого своя характеристика. Всех приятнее «поют» наши авиационные пушки», — рассказал журналистам исполняющий обязанности начальника контрольно-испытательной станции Сергей Васильковский, отметив их высокую скорострельность и мощь.
В бойнице оружие «сдает экзамен» на автоматику. Заряжается специальная лента фиксированной длины, и на стометровой трассе пулемет проходит испытание на кучность. Данный параметр проверяется исключительно одиночными выстрелами. Каждое изделие должно удовлетворять параметрам, заложенным в его паспорте.
В редких случаях отклонения от эталонных параметров, «больное» изделие, как выражаются сотрудники предприятия, отправляют на «лечение». Оружие ни при каких обстоятельствах не покинет завод с недочетами или недоделками. Это исключено. Данный принцип лежит в основе системы контроля качества завода. Каждое изделие проходит испытание стрельбой, а при поставке большого количества пулеметов из партии выбирается одно изделие, которое проходит испытания по всем параметрам, в том числе и на живучесть.
В данный момент конструкторы завода заняты запуском производства специальных пулеметов, ориентированных на применение в локальных конфликтах. Во главе угла – уменьшение габаритов и массы. Также ведется разработка роботизированных боевых модулей с расширенным боекомплектом, сообщает портал «Военные материалы».
05.02.2017
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beka1
914
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№1
06.02.2017 01:20
ИМХО, если не считать титана в конструкции, нового приклада и тому подобных косметических изменений, то от Печенега фактически вернулись к ПКМ.
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Leron
2967
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№3
06.02.2017 07:25
Цитата, Alah сообщ. №2да.
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