"Метеор" - ракета с несравненной кинематикой

УР Meteor на истребителе Rafale

УР воздушного боя завизуальной дальности Meteor создается компанией MBDA и предназначена для оснащения истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании, Саудовской Аравии, Германии, Испании, Италии, F-35 ВВС и ВМС Великобритании и Италии, Dassault Rafale ВВС и ВМС Франции, ВВС Индии, Египта и Катара, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции и Чехии. Работы по ее созданию начались в 1994 году.

Ракета поступила на вооружение ВВС Швеции в апреле 2016 года, вторым оператором станут ВВС Чехии. Согласно сообщениям MBDA, эта ракета благодаря прямоточному двигателю в 3-6 раз превосходит по кинематике существующие ракеты воздушного боя, в том числе AIM-120.

Первый пуск ракеты состоялся 9 мая 2006 года с борта истребителя "Грипен" ВВС Швеции - за две секунды ракета развила скорость до 2М. Однако вскоре после пуска ракета не смогла перейти на маршевый режим и разрушилась в полете. При изучении обломков был сделан вывод, что воздухозаборники двигателя не открылись. Третий испытательный пуск 5 сентября того года был успешным. По оценкам, баллистическая дальность ракеты составляет 250-300 км.

Согласно приведенным расчетам в одном из западных военных форумов, потеря скорости ракеты после выгорания топлива зависит от высоты полета - скорость снижается на 25% через 150 сек на высоте 24 км, через 25 сек на 12 км и 5 сек на уровне моря (Velocity loss after burn-out also varies with altitude, with 25% of current velocity being lost every 150 s at 24 km, 25 s at 12 km and 5 s at sea level). Таким образом, вопрос эффективной боевой дальности УР воздушного боя может резко отличаться от "буклетных" (недобросовестные разработчики могут манипулировать баллистической дальностью как боевой). Дальность эффективного применения "Метеора" приводится как 100+ км (63 морских мили).