Военный совет ЗВО назвал основную задачу 2017 года



Учения "Запад – 2013"

Источник: www.belvpo.com Учения "Запад – 2013"Источник: www.belvpo.com

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Военный совет Западного военного округа (ЗВО) определил основной задачей на 2017 год подготовку войск и сил к совместным стратегическим командно-штабным учениям "Запад-2017", которые пройдут в сентябре на нескольких полигонах Белоруссии и России, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

В Санкт-Петербурге под председательством временно исполняющего обязанности командующего войсками ЗВО генерал-лейтенанта Виктора Астапова состоялось заседание Военного совета округа, в котором участвовали около 100 генералов, адмиралов и офицеров - командующие общевойсковыми объединениями, армией ВВС и ПВО, Балтийским флотом, командиры соединений и воинских частей, а также начальники управлений, отделов и служб ЗВО.

"В ходе заседания Военного совета генерал-лейтенант Виктор Астапов подвел итоги деятельности войск и сил ЗВО в 2016 году и поставил задачи на текущий год. Основной задачей на 2017 год считается подготовка всех войск к совместным масштабным стратегическим учениям "Запад-2017", которые пройдут в сентябре сразу на нескольких полигонах Белоруссии и России", - сказал Мугинов.

Он отметил, что на заседании Военного совета ЗВО были намечены меры по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины, качественному улучшению состояния вооружения и военной техники, увеличению интенсивности мероприятий боевой подготовки, ремонту и обслуживанию учебно-материальной базы и военной техники.