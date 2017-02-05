Военный совет ЗВО назвал основную задачу 2017 года
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Состояние и перспективы ОПК
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Учения "Запад – 2013"
Источник: www.belvpo.com
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Военный совет Западного военного округа (ЗВО) определил основной задачей на 2017 год подготовку войск и сил к совместным стратегическим командно-штабным учениям "Запад-2017", которые пройдут в сентябре на нескольких полигонах Белоруссии и России, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
В Санкт-Петербурге под председательством временно исполняющего обязанности командующего войсками ЗВО генерал-лейтенанта Виктора Астапова состоялось заседание Военного совета округа, в котором участвовали около 100 генералов, адмиралов и офицеров - командующие общевойсковыми объединениями, армией ВВС и ПВО, Балтийским флотом, командиры соединений и воинских частей, а также начальники управлений, отделов и служб ЗВО.
"В ходе заседания Военного совета генерал-лейтенант Виктор Астапов подвел итоги деятельности войск и сил ЗВО в 2016 году и поставил задачи на текущий год. Основной задачей на 2017 год считается подготовка всех войск к совместным масштабным стратегическим учениям "Запад-2017", которые пройдут в сентябре сразу на нескольких полигонах Белоруссии и России", - сказал Мугинов.
Он отметил, что на заседании Военного совета ЗВО были намечены меры по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины, качественному улучшению состояния вооружения и военной техники, увеличению интенсивности мероприятий боевой подготовки, ремонту и обслуживанию учебно-материальной базы и военной техники.
05.02.2017
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