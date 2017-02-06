Гособоронзаказ для ульяновских заводов увеличили в пять раз в 2017 году



Ульяновский авиационный завод "Авиастар-СП"

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Ульяновский авиационный завод "Авиастар-СП"Источник: Марина Лысцева/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Сумма государственного оборонного заказа для предприятий и заводов Ульяновской области в 2017 году увеличена в пять раз по сравнению с 2016 годом, сообщило региональное правительство.

"В 2017 году для сотрудников заводов Ульяновской области запланирована работа над 13 прямыми госконтрактами по оборонному заказу на сумму более 80 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова председателя регионального отделения Союза машиностроителей России Сергея Ефимова, который рассказал о выполнении гособоронзаказа в регионе.

По итогам 2016 года предприятия области работали над выполнением 35 прямых госконтрактов на сумму 15,862 миллиарда рублей. Таким образом, сумма гособоронзаказа для ульяновских заводов в этом году увеличена в пять раз.

Сейчас в регионе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса трудится более 30 тысяч человек.