Китайский зенитный ракетный комплекс KS-1CМ в Таиланде
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Самоходная пусковая установка полученного ВВС Таиланда китайского зенитного ракетного комплекса KS-1CM в экспозиции на авиабазе Сураттхани. 04.02.2017
Источник: www.thaifighterclub.org
Как сообщают, в ходе состоявшегося 4 февраля 2017 года дня открытых дверей на авиабазе 7-го крыла Королевских ВВС Таиланда в Сураттхани на юге страны были впервые продемонстрированы элементы полученного Таиландом китайского зенитного ракетного комплекса KS-1CM. Сообщается, что пока что Таиланд получил один дивизион этого ЗРК, включающий одну огневую батарею в составе трех или четырех самоходных пусковых установок.
Напомним, что о заключении Таиландом контракта с китайским внешнеторговым объединением China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC) на закупку дивизиона китайских ЗРК KS-1 (HQ-12) стало известно в октябре 2016 года.
Таиланд таким образом стал третьим иностранным получателем ЗРК серии KS-1 (HQ-12) после Мьянмы (получившей комплексы модификации KS-1A) и Туркмении (получившей модификацию KS-1C). Отличия комплекса KS-1CM, поставленного Таиланду, не сообщаются.
ЗРК KS-1 (HQ-12) является первым более или менее самостоятельно созданным в КНР комплексом ПВО средней дальности и был разработан и производится китайской Академией оборонных технологий (Academy of Defense Technology, более известна как "Вторая академия CASIC"), входящей в состав государственной корпорации China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC). Хотя система производится с начала 1990-х годов, экспортные успехи новым модификациям комплекса стали сопутствовать только в последние несколько лет. Комплекс использует твердтопливные зенитные ракеты и имеет в модификации KS-1C заявляемую эффективную дальность стрельбы до 70 км.
|Самоходная пусковая установка полученного ВВС Таиланда китайского зенитного ракетного комплекса KS-1CM в экспозиции на авиабазе Сураттхани. 04.02.2017
|Источник: AAG
05.02.2017
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