Лукашенко предложил России дать Белоруссии самолеты вместо создания авиабазы
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Истребитель Су-27УБМ1 ("красная 62") ВВС Белоруссии, июль 2012 года
Источник: Станислав Баженов / Airliners.net
Вместо того чтобы создавать в Белоруссии свою авиабазу, России следует передать Минску боевые самолеты. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.
"Говорят, военная база… Да бросьте, кому нужны эти 10 самолетов, которые Россия хотела посадить в Бобруйске? Надо воссоздавать этот аэродром, там уже взлетно-посадочную полосу наполовину разобрали. Зачем 10 самолетов, я говорю, вы дайте мне 20 самолетов. У нас отличные пилоты, у нас отличная школа, вы знаете, что мы не хуже воюем на военных самолетах. Вы нам дайте 20 самолетов, мы же единая группировка", — заявил Лукашенко на пресс-конференции.
Вопрос создания постоянной российской авиабазы в Белоруссии активно обсуждается с начала 2010-х годов. В декабре 2013 года на аэродром в Барановичах было переброшено звено передового базирования — четыре самолета Су-27СМ, которые заступили на боевое дежурство совместно с ВВС Белоруссии. Незадолго до этого появились сообщения о возможном размещении российских самолетов и в районе Лиды.
В конце 2014 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с 2015 года на аэродроме под Бобруйском должны быть развернуты 12 истребителей Су-27 и два Су-27УБ, а также четыре вертолета Ми-8. Однако эти планы не были реализованы. В октябре 2015 года Лукашенко заявил, что российской военной базы на территории Белоруссии создавать не планируется.
В октябре 2016 года исследовательская группа Bellingcat сообщила о том, что четыре Су-27СМ, находившиеся на дежурстве в Барановичах, не обнаруживаются на свежих спутниковых снимках с мая 2016-го и, предположительно, возвращены в Россию. Официально о выводе самолетов, если он и имел место, не сообщалось ни властями России, ни Белоруссии.
03.02.2017
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JackZlo
1743
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№1
06.02.2017 03:48
Можно так дать, что потом, спустя время, они же против нас будут направлены. Лукашенки не вечны, президенты приходят и уходят и курсы их периодически меняются. Кто мог в 2013 предположить, что на Украине начнется гражданская война и будут кричать "москаляку на гиляку!"? То же и тут, сегодня НАТО враг, а что будет завтра - неизвестно, а боевые самолёты дайте им сейчас.
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akex
79
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№2
06.02.2017 05:30
Как же надоели эти халявщики. Пусть ему дома жена дает.
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scipio
9
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№3
06.02.2017 05:51
Цитата, JackZlo сообщ. №1
Кто мог в 2013 предположить, что на Украине начнется гражданская война и будут кричать "москаляку на гиляку!"?
Те, кто следил за происходящим на Украине не через призму российских СМИ(которые, к сожалению, занимались систематической дезинформацией населения о происходящих на Украине процессах и поддержанием завесы советских мифов, давно потерявших актуальность). Во Львове и Ивано-Франковске с 1996 года существуют улицы "генерала Дудаева" при том, что заслуги самого Дудаева перед Украиной ограничиваются борьбой с "москалями". Несчастный русский культурный центр во Львове каждый год становился жертвой вандализма - его обливали краской, поджигали, отламывали бюст Пушкина с фасада и т.д. К 2009 году на Украине существовало уже более десятка памятников Степану Бандере разного масштаба.И всё отнюдь не ограничилось Западной Украиной. Еще в 2007 Вы могли бы у торговцев сувенирами в центре Киева купить футболку с надписью "дякую тоби Боже, що я не москаль". А в 2011 "пророссийский" президент Янукович наградил инженера-мостостроителя Белинского государственной премией им. Ивана Франко в номинации "за лучшую научную работу в информационной сфере" за псевдоисторический труд с говорящим названием "Країна Моксель, або Московія". В 2003 году вышла книга президента Украины Кучмы "Украина — не Россия". и т.д. и т.п. И это не случайности, на Украине десятилетиями велась целенаправленная работа по воспитанию подрастающих поколений в системе ценностей, выгодной правящему классу. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка от украинских коллег с позиций России отличается тем, что он в своей стране монополист, а в остальном он живет тем же древним принципом - "Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме". И поэтому он постоянно саботирует любые интеграционные процессы или те, которые могут угрожать его власти(с его точки зрения) - развитие Единого Государства, создание российской базы или даже слияние МАЗа и КаМАЗа. Зато Аляксандр Рыгоравіч очень охотно получает льготные кредиты, скидки и торговые преференции. И в общем-то торг в политике с целью извлечения выгод - дело важное и очень нужное, даже между союзниками.Но тут есть два "но". Первое - торг между союзниками должен проходить за закрытыми дверями и по достижении договоренностей стороны должны выходить к журналистам, жать руки, улыбаться и подтверждать лояльность союзам. А Лукашенко же имеет совершенно омерзительную привычку, переводящую его из разряда союзников в разряд паразитов и шантажистов - он торгуется через публику, используя межнациональные отношения в качестве заложника. И второе - получая преференции, он не говорит "спасибо" РФ, он говорит "Я так хорошо поработал, что у нас теперь на пару миллиардов больше по итогам года", к примеру...И ладно бы! Да вот только не получая искомого, он опять бежит к публике с криками о России, которая Белоруссию душит. То есть в итоге он формирует устойчивое ощущение в народных массах, что союз с РФ носит характер одностороннего сотрудничества и тем самым льет воду на мельницу националистов. Мне видится, что в интересах обоих государств отправить этот реликт девяностых на заслуженную пенсию. Проблема в том, что сам он не уйдет
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штурм
2451
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№4
06.02.2017 12:09
Цитата, q
я говорю, вы дайте мне 20 самолетов.
Да шёл бы он лесом...
лучше ещё один полк Су-30СМ под Смоленском развернуть чем этому халявщику что то давать...
на прошлой неделе из ОДКБ выходить собирался, а теперь опять запел старые песни " дай-подай.."
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Gur
412
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№5
06.02.2017 12:50
На этом примере мы и видим чем отличается единое государство от союзного.
Думаю стоит форсировать юридическую базу по слиянию государств и образований. А если такая уже есть в природе, то вот нам дорожная карта. И привет в Киев, Тбилиси и Кишинёв!
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SteSus
1511
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№6
06.02.2017 13:11
Цитата, q
я говорю, вы дайте мнеЭто не союзник, а попрошайка и шантажист. Казахстан не просит, а покупает по российским ценам, как делают нормальные союзники!
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Grey_wolf
2837
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№7
06.02.2017 16:18
Цитата, q
я говорю, вы дайте мне 20 самолетов.А куда он свои дел?
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ID: 3396
150
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№8
06.02.2017 16:22
К сожалению это наследие политики СССР - раздавали ресурсы налево/направо. А теперь "друзья" считают, что так и надо и не стесняются просить/требовать.
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Сергей-82
8342
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№9
06.02.2017 16:25
Цитата, Grey_wolf сообщ. №7Осталось всего 24 МиГ-29,остальные вывел,су-24 вывел и продал Судану(а теперь Суданские-Белорусские Су-24 вполне успешно воюют в Йемене на стороне коалиции),Су-27 в 2012 году вывел(самолетам было всего 20-21 год),сейчас вон дарит 6-8 МиГ-29 для Сербии.
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Сергей-82
8342
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№10
06.02.2017 16:37
Ещё два белорусских Су-24М отправились в Судан http://bmpd.livejournal.com/2220679.html
Цитата, q
Согласно известной информации , на 558-м авиаремонтном заводе запланирован ремонт 12 фронтовых бомбардировщиков из наличия ВВС Республики Беларусь для последующей продажи в Республику Судан. В 2013 г. было поставлено четыре Су-24 , ещё два бомбардировщика переданы в конце 2015 г. или в начале 2016 гкак то вот так,в ВВС России Су-24М прекрасно служат и более того 1,5 года верой и правдой воюют в Сирии100 звезд,одна звезда за 10 боевых вылетов итог 1000 боевых вылетов.
Ну так вот у нас служат и у Судана служат и вот ,а "батьке" не надо,ведь лучше просить дайте 20 самолетов,а дайте С-300 и т.д.
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