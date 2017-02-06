Лукашенко предложил России дать Белоруссии самолеты вместо создания авиабазы

scipio 9

№3 06.02.2017 05:51 JackZlo сообщ. №1 Цитата, Кто мог в 2013 предположить, что на Украине начнется гражданская война и будут кричать "москаляку на гиляку!"?

Те, кто следил за происходящим на Украине не через призму российских СМИ(которые, к сожалению, занимались систематической дезинформацией населения о происходящих на Украине процессах и поддержанием завесы советских мифов, давно потерявших актуальность). Во Львове и Ивано-Франковске с 1996 года существуют улицы "генерала Дудаева" при том, что заслуги самого Дудаева перед Украиной ограничиваются борьбой с "москалями". Несчастный русский культурный центр во Львове каждый год становился жертвой вандализма - его обливали краской, поджигали, отламывали бюст Пушкина с фасада и т.д. К 2009 году на Украине существовало уже более десятка памятников Степану Бандере разного масштаба.И всё отнюдь не ограничилось Западной Украиной. Еще в 2007 Вы могли бы у торговцев сувенирами в центре Киева купить футболку с надписью "дякую тоби Боже, що я не москаль". А в 2011 "пророссийский" президент Янукович наградил инженера-мостостроителя Белинского государственной премией им. Ивана Франко в номинации "за лучшую научную работу в информационной сфере" за псевдоисторический труд с говорящим названием "Країна Моксель, або Московія". В 2003 году вышла книга президента Украины Кучмы "Украина — не Россия". и т.д. и т.п. И это не случайности, на Украине десятилетиями велась целенаправленная работа по воспитанию подрастающих поколений в системе ценностей, выгодной правящему классу. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка от украинских коллег с позиций России отличается тем, что он в своей стране монополист, а в остальном он живет тем же древним принципом - "Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме". И поэтому он постоянно саботирует любые интеграционные процессы или те, которые могут угрожать его власти(с его точки зрения) - развитие Единого Государства, создание российской базы или даже слияние МАЗа и КаМАЗа. Зато Аляксандр Рыгоравіч очень охотно получает льготные кредиты, скидки и торговые преференции. И в общем-то торг в политике с целью извлечения выгод - дело важное и очень нужное, даже между союзниками.Но тут есть два "но". Первое - торг между союзниками должен проходить за закрытыми дверями и по достижении договоренностей стороны должны выходить к журналистам, жать руки, улыбаться и подтверждать лояльность союзам. А Лукашенко же имеет совершенно омерзительную привычку, переводящую его из разряда союзников в разряд паразитов и шантажистов - он торгуется через публику, используя межнациональные отношения в качестве заложника. И второе - получая преференции, он не говорит "спасибо" РФ, он говорит "Я так хорошо поработал, что у нас теперь на пару миллиардов больше по итогам года", к примеру...И ладно бы! Да вот только не получая искомого, он опять бежит к публике с криками о России, которая Белоруссию душит. То есть в итоге он формирует устойчивое ощущение в народных массах, что союз с РФ носит характер одностороннего сотрудничества и тем самым льет воду на мельницу националистов. Мне видится, что в интересах обоих государств отправить этот реликт девяностых на заслуженную пенсию. Проблема в том, что сам он не уйдет Те, кто следил за происходящим на Украине не через призму российских СМИ(которые, к сожалению, занимались систематической дезинформацией населения о происходящих на Украине процессах и поддержанием завесы советских мифов, давно потерявших актуальность). Во Львове и Ивано-Франковске с 1996 года существуют улицы "генерала Дудаева" при том, что заслуги самого Дудаева перед Украиной ограничиваются борьбой с "москалями". Несчастный русский культурный центр во Львове каждый год становился жертвой вандализма - его обливали краской, поджигали, отламывали бюст Пушкина с фасада и т.д. К 2009 году на Украине существовало уже более десятка памятников Степану Бандере разного масштаба.И всё отнюдь не ограничилось Западной Украиной. Еще в 2007 Вы могли бы у торговцев сувенирами в центре Киева купить футболку с надписью "дякую тоби Боже, що я не москаль". А в 2011 "пророссийский" президент Янукович наградил инженера-мостостроителя Белинского государственной премией им. Ивана Франко в номинации "за лучшую научную работу в информационной сфере" за псевдоисторический труд с говорящим названием "Країна Моксель, або Московія". В 2003 году вышла книга президента Украины Кучмы "Украина — не Россия". и т.д. и т.п. И это не случайности, на Украине десятилетиями велась целенаправленная работа по воспитанию подрастающих поколений в системе ценностей, выгодной правящему классу. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка от украинских коллег с позиций России отличается тем, что он в своей стране монополист, а в остальном он живет тем же древним принципом - "Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме". И поэтому он постоянно саботирует любые интеграционные процессы или те, которые могут угрожать его власти(с его точки зрения) - развитие Единого Государства, создание российской базы или даже слияние МАЗа и КаМАЗа. Зато Аляксандр Рыгоравіч очень охотно получает льготные кредиты, скидки и торговые преференции. И в общем-то торг в политике с целью извлечения выгод - дело важное и очень нужное, даже между союзниками.Но тут есть два "но". Первое - торг между союзниками должен проходить за закрытыми дверями и по достижении договоренностей стороны должны выходить к журналистам, жать руки, улыбаться и подтверждать лояльность союзам. А Лукашенко же имеет совершенно омерзительную привычку, переводящую его из разряда союзников в разряд паразитов и шантажистов - он торгуется через публику, используя межнациональные отношения в качестве заложника. И второе - получая преференции, он не говорит "спасибо" РФ, он говорит "Я так хорошо поработал, что у нас теперь на пару миллиардов больше по итогам года", к примеру...И ладно бы! Да вот только не получая искомого, он опять бежит к публике с криками о России, которая Белоруссию душит. То есть в итоге он формирует устойчивое ощущение в народных массах, что союз с РФ носит характер одностороннего сотрудничества и тем самым льет воду на мельницу националистов. Мне видится, что в интересах обоих государств отправить этот реликт девяностых на заслуженную пенсию. Проблема в том, что сам он не уйдет