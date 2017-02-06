Сирия стала полигоном для испытания новейших разработок российского ВПК
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Российские бомбардировщики Су-34 на военной базе Хмеймим в Сирии.
Источник: Vadim Savitsky / AP
Отечественный ВПК совершил рывок вперед, в первую очередь благодаря масштабной программе перевооружения армии и расширению рынков сбыта. Но свою роль сыграла и война в Сирии, в рамках которой были протестированы некоторые новейшие отечественные разработки. Чем сможет похвастаться армия России уже в ближайшем будущем?
Состояние науки и высокотехнологичных производств в России традиционно коррелировало с состоянием ВПК, в просторечии – «оборонки». В ХХ веке львиная доля отечественных перспективных разработок проводилась в интересах военных и прочих силовиков. С одной стороны, это создало мощнейшие физико-технические, математические школы, поддерживало не только прикладные, но и фундаментальные исследования. С другой, к концу 80-х годов в СССР сформировалась парадоксальная ситуация: страна, создававшая сверхсложные космические и ядерные технологии, оказалась неспособна обеспечить свое население достаточным количеством нормальных телевизоров и стиральных машин. Последовавшие эксперименты по перепрофилированию и демонтажу оборонных НИИ и заводов, закупке готовых зарубежных технологий привели к тому, с чего и начинали: необходимо все уметь делать самим, ибо существуют санкции и ограничения, а свободного мирового рынка, напротив, не существует.
Российский гражданский сектор высокотехнологичной промышленности до сих пор не встал на ноги, а местами скорее мертв, чем жив. Достаточно заглянуть в любую квартиру и оценить, кем и в каких странах создана имеющаяся там электрическая и электронная бытовая техника. Эксперименты в духе «перекуем мечи на орала» показали, что российские создатели радиолокаторов в целом не смогли научиться делать, например, микроволновки, зато не разучились проектировать радары, поэтому новаторская продукция российского ВПК продолжает регулярно попадать в поле зрения международных СМИ и экспертов.
В этих рамках основным фоном остается война в Сирии, что вполне понятно. Помимо борьбы с террористическими группировками, она, по сути, выполняет роль гигантского полигона для испытания военных разработок, что, в общем-то, и не скрывается военным руководством РФ. Причем речь идет не просто об испытаниях условиями пустыни, но и при взаимодействии с недружественными технологиями «западных партнеров», прямо или косвенно выглядывающими из-за спин местных бородачей.
Список новых или глубоко модернизированных российских разработок, засветившихся в Сирии, обширен – особенно в части авиации и ракетной техники (с учетом преимущественно дистанционного характера войны). Во-первых, это боевая авиация: новейшие истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, многоцелевые тяжелые истребители Су-30. Во-вторых, это высокоточные ракеты Х-101 и «Калибры» с их знаменитым вояжем из Каспийского моря. Однако если создание новых самолетов и ракет – традиционно сильная в СССР и России область, то, например, боевые роботы – это относительно новый мировой тренд, который не минул и российскую «оборонку», причем дело не ограничивается шумно пропиаренным киборгом на квадроцикле.
В частности, в Сирии (а до того – в Чечне и Ингушетии) были проверены в деле роботы разминирования «Уран-6». Эта дистанционно управляемая машина с системой тралов способна разрушать находящиеся в грунте боеприпасы или инициировать их подрыв. В САР она активно использовалась саперами в Пальмире – судя по кадрам взрывов, робот не скучал от отсутствия задач. В середине января начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий сообщил о следующих моделях, разрабатываемых на базе «Урана» по итогам его полевых испытаний.
Но если робот-сапер – это официально признанное устройство обеспечения операций, то картина с применением роботов огневой поддержки в ВС РФ до сих пор опирается преимущественно на слухи. В российских и западных источниках сообщается о применении российских наступательных систем типа «Арго» и «Платформа-М». Подобные разработки реально существуют в вооруженных силах и способны как собирать информацию о поле боя, так и уничтожать обнаруженные цели под управлением оператора. В блогосфере сообщалось, что имел место как минимум один факт «высокотехнологичного» штурма укрепрайона российскими роботами совместно с сирийской пехотой, российской артподдержкой под контролем БПЛА и общей координацией через систему управлением полем боя «Андромеда-Д».
Близкий к роботизации тренд – появление в Российской армии системы охраны объектов, выполненных в виде стационарных и подвижных боевых платформ, специализированных, например, для нужд РВСН. Вооруженные автоматическими гранатометами и пулеметами, они могут выдвигаться из защищенного укрытия для обстрела обнаруженных диверсантов или перемещаться с той же целью на местности. Таким образом, пост «человека с ружьем» будет дополнительно усилен электронным вооруженным помощником.
Нельзя не порадоваться и за крымских разработчиков высокотехнологичного оружия, не сидящих без дела после воссоединения полуострова с Россией. Так, в севастопольском АО «Научно-технический центр «Импульс-2» создан универсальный дистанционно управляемый автономный боевой модуль «Вихрь», который испытывается на роботизированной боевой платформе на шасси БМП-3 и других носителях.
Важной составляющей вышеописанных средств высокотехнологичных силовых операций является применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В этом отношении предыдущий год был богат на анонсированные разработки. Прогресс с беспилотниками в России особенно очевиден, если сравнить с ситуацией пятидневной войны в Южной Осетии, после которой РФ срочно закупала готовые модели и линии их производства у Израиля на фоне явного провала в собственных разработках. Через восемь лет картина в некотором смысле обратная: ПВО Израиля сообщает о неудачной попытке уничтожить в своем небе чей-то (ЦАХАЛ намекает, чей же) прилетевший из Сирии БПЛА – тот пережил последовательно атаку двумя зенитными ракетами и истребителем-перехватчиком F-16. Другим перспективным примером применения беспилотников является попытка их сопряжения с танками: разработчики из МАИ и МГТУ им. Баумана создали устройство, летящее в 20–30 метрах над танком, получая от него энергию по кабелю и передавая на борт информацию. Так экипаж получает обзор поля боя и может оперативно засекать цели.
В лучших традициях борьбы «щита и меча» в России продолжается и эволюция систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это тоже в целом отражает мировой тренд на перевод противостояния в область цифровых технологий, на перехват систем управления вооружениями. Стоит отметить как минимум два побывавших в Сирии комплекса.
Первый из них – «Леер-3» – гибридная технология БПЛА и РЭБ. Мобильные системы смонтированы на базе беспилотника «Орлан-10» и автомобильного центра управления и начали работать в войсках с 2015 года. Фактически они способны имитировать базовые станции GSM-связи, подавляя и подменяя собой вышки сотовой связи, после чего все звонки и сообщения проходят через полностью подконтрольное военным оборудование, становясь ценным источником данных для разведчиков. Кроме того, абоненты в районе действия «Леер-3» получают SMS и аудиосообщения, а в скором будущем будут получать и видеоролики. Так российские военные в Алеппо рассылали сообщения для мирных жителей о расположении коридоров для выхода из города и зон раздачи гуманитарной помощи. По аналогичной технологии боевики получали от ВС РФ образцы заявок на перемирие. Таким образом, самолеты, раскидывающие над позициями противника листовки с предложением сдаться, получили высокотехнологичного конкурента. По мнению экспертов, в перспективе дроны смогут создавать виртуальные мобильные сети вплоть до перехвата управления трафиком и звонками смартфонов пользователей.
Второй системой РЭБ, получившей известность в Сирии, стала «Красуха-4». Она предназначена для противодействия широкому спектру бортовых радаров ударной и разведывательной авиации противника. Утверждается, что система способна подавлять не только РЛС, но и радиоканалы управления БПЛА, что делает комплекс особенно актуальным в современной цифровой высокотехнологичной войне.
Эволюция российских военных технологий – это не только боевые роботы, перехват информационных потоков и прочие реалии цифровой войны. В данный момент идет малозаметная эволюция во многих областях, например в такой специфической отрасли, как борьба с биологическими угрозами. В этой сфере нет таких ярких артефактов, как несущиеся по пустыне автоматические стальные монстры с гранатометами, однако масштаб опасности биологических угроз гораздо больше. Не зря столь большое внимание во всем мире приковано к очагам эпидемий, например вирусов Эбола или Зика, о вкладе российских биологов в борьбу с которыми газета ВЗГЛЯД уже писала.
Так, по итогам борьбы со вспышкой сибирской язвы на Ямале стал известен «Комплекс модульный для анализа патогенных биологических материалов и поддержки принятия решений оперативных групп Министерства обороны России, действующих в чрезвычайных ситуациях биологического характера» (МКА ПБА) – или просто «Сыч». По сути это многофункциональная автономная биологическая лаборатория на колесах, способная выдвинуться в зону биологической ЧС и оперативно получить информацию о патогене. Ключевой фактор здесь – скорость. Традиционные способы анализа инфекций занимали от десятков часов до десятков суток. Современные же основаны на ПЦР-анализе, иммуноферментном анализе и других экспресс-методах, позволяющих получать данные практически в режиме реального времени. В разработанном комплексе все необходимое оборудование совмещено с боксами микробиологической защиты и размещено на шасси типовых КамАзов. До ямальского инцидента МКА ПБА стоял на дежурстве, например, в зоне Олимпиады-2014 в Сочи. В войсках РХБЗ имеются подобные новые системы и для радиационного и химического мониторинга.
По сути, в данный момент продолжается демонстрация результатов отдачи капиталовложений, сделанных в ВС и ВПК в период после 2008 года. Бесспорным является не только факт выживания и сохранения отечественного интеллектуального и промышленного потенциала после лихолетья 90-х, но и его активная эволюция в последние годы. О дальнейших трендах можно будет судить по итогам публикации результатов исследований таких крупных структур, как Фонд перспективных исследований (аналог DARPA в США), но также и по разработкам от более малых, но нетривиально мыслящих «бойцов интеллектуального фронта» из экспериментальных «научных рот». А поскольку дрейф военных разработок в гражданский сектор – это не только осознанная необходимость, но и цель, сформулированная главой государства, хочется надеяться, что в обозримом будущем мы увидим не только роботов-саперов, но и, например, оригинальных российских домашних роботов.
Никита Волченко
03.02.2017
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принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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VK
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№1
06.02.2017 07:59
Цитата: "Эксперименты в духе «перекуем мечи на орала» показали, что российские создатели радиолокаторов в целом не смогли научиться делать, например, микроволновки, зато не разучились проектировать радары, поэтому новаторская продукция российского ВПК продолжает регулярно попадать в поле зрения международных СМИ и экспертов."
Мнение: для особо одаренных журналистов поясняю, что отсутствию отечественной бытовой техники и прочего ширпотреба мы обязаны не какой-то ущербности мышления или неспособности организовать производство, разработать технологии. Все проблемы заключаются в экономической неэффективности создания таких производств именно в России в условиях глобальной экономики.
1) Мало спроектировать микроволновку или телевизор. Это надо всё продавать миллионами по всему миру. Внутренний рынок РФ можно защитить, но он не даст тех ресурсов, которые получают глобальные корпорации, торгуя по всему миру, привлекая инвестиции под % ставки, не доступные нашим компаниям.
2) Если мы защитимся от всех, то кому мы будем интересны как партнёры? Чтобы продавать на глобальном рынке то, что мы умеем делать, надо что-то покупать у стран-партнёров то, что умеют делать они.
Американцы покупают по всему миру много ресурсов. Нам же чужие ресурсы не нужны, свои бы пристроить.
3) Если американцы и европейцы давно перевели производства ширпотреба в Азию, то как мы будем конкурировать с производствами, которые по затратам в разы дешевле. Там не требуется отопление, рабочая сила дешевле, зачастую нет пенсионных налогов (в Китае), ниже требования по охране труда и технике безопасности. Тут либо надо платить нашим рабочим китайские зарплаты, либо мы не сможем конкурировать. Внутренний рынок можно защитить пошлинами, а как конкурировать на внешних?
Я бывал на заводе пиломатериалов в Турции. Они используют наш кругляк, но пилят сами. Это дешевле. Их завод наши инспекторы пожнадзора закрыли бы со списком предписаний размером с "Война и мир" Л.Н.Т.
Вывод: создание полноценной компании производящей бытовую технику просто не возможно в силу сложившихся условий. Необходимо сосредоточиться либо на нишах, которые могут встать на ноги за счёт внутреннего спроса, либо на прорывных технологиях, которые потом при должном уровне патентной защиты будут покупать те самые глобальные корпорации, производящие и продвигающие ширпотреб по всему миру. В конце-концов, в любом Эрбасе есть высокотехнологичные узлы из титановых сплавов ВСМПО Ависма, а американцы покупают наши ракетные движки и услуги по доставке их железяк на орбиту.
Но чтобы обо всём этом мечтать, надо начать с главного: с "воскрешения" ужасного совкового образования, которое штамповало инженеров тысячами. Из которых потом находились сотни, способных создавать что-то толковое и единицы, создающие гениальное.
И не забывать, для того, чтобы эти инженеры работали в России нужны либо комфортные условия для их жизни, либо железный занавес. Выбор за нами.
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