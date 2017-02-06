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Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"

06.02.2017 ИТАР-ТАСС 262 2
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Источник: © NASA/JPL-Caltech/UCLA

Замдиректора Института космических исследований РАН Михаил Павлинский заявил, что полученная карта будет с рекордной чувствительностью

ХИМКИ /Московская область/, 3 февраля. /ТАСС/. Орбитальная рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ" позволит ученым за четыре года получить полную карту неба с рекордной чувствительностью. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Института космических исследований РАН Михаил Павлинский.

"У нас будет программа вся семь лет... Четыре года будет обзор неба. Мы проведем восемь карт, наложим их друг на друга и получим рекордную чувствительность. После этого три года мы будем изучать в режиме точных наблюдений те объекты, которые будут представлять интерес после обзора...Мы сделаем полную карту за четыре года", - сказал Павлинский.

Основная задача совместной российско-европейской обсерватории "Спектр-РГ" - обзор всего неба в рентгеновском и гамма-диапазоне электромагнитного спектра с чувствительностью, в 30 раз больше, чем у предыдущего обзора, сделанного немецкой рентгеновской орбитальной обсерваторией ROSAT. Работающие сейчас в космосе рентгеновские миссии предназначены для изучения крайне малых полей, отметил Павлинский. "У них узкое поле зрения", - пояснио он.

Глаз во Вселенной

На орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" будут установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: немецкий eRosita и российский ART-XC. С помощью этих аппаратов ученые намерены заглянуть в самые дальние уголки Вселенной.

"Этот проект позволит совершенно точно сделать детальную перепись крупномасштабной структуры Вселенной, а именно, скоплений галактик. Их порядка 100 тыс. предполагается по нашим оценкам открыть", - сказал Павлинский.

Помимо скоплений галактик, ученые надеются обнаружить сверхмассивные черные дыры. "Речь идет о нескольких миллионах новых объектов", - отметил он.

При этом 50% данных, которые будут получены с аппарата "Спектр-РГ", будут переданы в российский Институт космических исследований, а вторая половина данных - в Институт внеземной физики Общества Макса Планка (Германия).

Институт внеземной физики Общества Макса Планка работал над телескопом eRosita десять лет, а его поставка в Россию несколько раз откладывалась с 2013 года. Рентгеновский зеркальный телескоп eRosita будет интегрирован в космическую обсерваторию "Спектр-РГ" наряду с российским рентгеновским зеркальным телескопом ART-XC, который также уже находится на испытаниях в НПО Лавочкина.

Ранее директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщил ТАСС, что аппарат был недавно доставлен в Россию. Специалисты НПО им. Лавочкина (предприятия - изготовителя обсерватории "Спектр-РГ") уже приступили к его испытаниям.

Запуск "Спектра-РГ" запланирован на март 2018 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон" и разгонного блока "ДМ".

03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Проекты
Байконур

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Воин3Dдоп
362
№1
06.02.2017 16:31
Вроде, как бы, после этого проект Глонас можно закрывать...
0
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RU
Peter Tsk
4002
№2
06.02.2017 18:38
Цитата, Воин3Dдоп сообщ. №1
... после этого ... Глонас можно закрывать...
- после чего, "этого"?!!
0
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