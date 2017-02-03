СМИ: первый коммерческий пуск "Протона" намечен на апрель
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Источник: © Олег Урусов/ТАСС
Как сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров, это никак не затронет федеральную программу
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Первый коммерческий запуск ракеты-носителя "Протон-М" после проверок двигателей намечен на начало апреля этого года, сообщил глава госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров в интервью телеканалу "Россия 24".
"Сейчас ведутся переговоры с заказчиком, но мы уже можем говорить, что первый коммерческий пуск "Протон-М" будет в начале апреля", - сказал он.
По его словам, это никак не затронет федеральную программу. "То есть все ракеты-носители, которые должны быть запущены по государственному заказу, есть в наличии", - пояснил он.
Ранее Роскосмос отозвал для проверок все двигатели, стоящие на вторых и третьих ступенях ракет "Протон-М". По данным госкорпорации, на Воронежском механическом заводе при производстве двигателей использовали более дорогой и не отвечающий техническим требованиям припой. Позднее вице- премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что из-за этого придется разобрать три носителя и заменить в них двигатели второй и третьей ступеней.
03.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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