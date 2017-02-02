Кадыров сообщил о начале производства легкого вездехода для военных



Багги, разработанные совместно Учебным центром сил специального назначения (город Гудермес) и аргунским автомобильным заводом «Чеченавто»

Источник: Международный учебный центр сил специального назначения Багги, разработанные совместно Учебным центром сил специального назначения (город Гудермес) и аргунским автомобильным заводом «Чеченавто»Источник: Международный учебный центр сил специального назначения

ГРОЗНЫЙ, 2 фев - РИА Новости. Завод "Чеченавто" в феврале приступает к производству трехместного тактического автовездехода - багги, предназначенного для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья. В этом году также планируется выпуск шестиместного багги, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Вездеход - новый продукт отечественного производства, превосходящий иностранные аналоги по тактико-техническим характеристикам. Серийный выпуск трехместной версии будет запущен в феврале 2017 года на аргунском автомобильном заводе "Чеченавто", - написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Он отметил, что автомобиль является универсальным и адаптируется под различные военные и гражданские нужды. "Боевой багги - это настоящий "мультитул" для военных", - отметил Кадыров. По его словам, планируется также выпускать и спортивную модель.

Глава Чечни предложил своим подписчикам придумать названия машинам. Победителям конкурса будет представлена возможность первыми испытать малую машину и пройти курсы экстремальной автоподготовки с инструкторами.