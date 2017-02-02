Развитие ОПК: Разрабатывается новая программа на 2018-2025 годы



Д.А. Медведев перед полетом Д.А. Медведев перед полетом

Правительство России приступило к разработке новой программы развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2025 года.

31 января на совещании по развитию производственных мощностей организаций ОПК для выполнения государственной программы вооружения Дмитрий Медведев публично озвучил планы правительства по разработке новой программы развития оборонно-промышленного комплекса на 2018-2025 годы. По итогам 2016 года Правительство России ожидает повышение темпов роста продукции более чем на 10%.

Развитие в непростых макроэкономических условиях

«Мы приступили к подготовке программы развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2025 года. Безусловно, эта программа связана с госпрограммой вооружений», – подчеркнул Дмитрий Медведев. «И эта корреляция, как и раньше, должна соблюдаться. При этом необходимо изыскать финансирование на весь период. Деньги на ближайшие годы у нас запланированы, они есть в бюджете и не будут меняться».

Важно, чтобы модернизация ОПК в рамках программы затронула и другие предприятия отрасли

Премьер-министр также обратил внимание, что даже в довольно непростых макроэкономических условиях производственные мощности оборонно-промышленного комплекса развиваются. Важно, чтобы модернизация ОПК в рамках программы затронула и другие предприятия отрасли, чтобы одновременно происходила и модернизация смежных производств.

По итогам 2016 года Правительство России ожидает повышение темпов роста продукции более чем на 10%

По итогам 2016 года Правительство России ожидает повышение темпов роста продукции более чем на 10%. Это касается и вооружения, и военной, и специальной техники. Глава правительства также отметил, что достигнут очень высокий уровень выполнения гсоборонзаказа – порядка 99%. Это больше на 1,5%, чем было в 2015 году, и на 3% – чем было в 2014 году.

Новая госпрограмма вооружений

Новая программа развития ОПК проектируется в обеспечение государственной программы вооружения на 2018-2025 годы, которая начала разрабатываться уже в середине 2016 года.

В ГПВ-2025 акцент будет сделан на выпуске перспективных образцов вооружения и техники

Известно, что в ГПВ-2025 акцент будет сделан на выпуске перспективных образцов вооружения и техники, вопросы оснащения новым оружием Воздушно-космических сил, повышения качества авиационной техники, финансового обеспечения ОПК.

На первом заседании коллегии Военно-промышленной комиссии, посвященной разработке ГПВ-2025 Владимир Путин указал, что при формировании новой госпрограммы важно сохранить набранный темп, верстать планы ещё более чётко и скоординированно, принимать во внимание все возможные факторы: от потенциала конструкторских бюро и оборонных предприятий до финансовых возможностей бюджета и сроков выполнения заказов.

Президент России особо подчеркнул, что акцент должен быть сделан на выпуске перспективных образцов вооружения и военной техники, а в числе приоритетов – оснащение новым оружием Воздушно-космических сил.

Приоритеты-2025

Президент также обратил внимание, что правительством была принята программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса», цель которой – повысить технологическую, производственную, материально-техническую и кадровую готовность организаций ОПК к выпуску современного вооружения и военной техники в требуемых объёмах и с высоким качеством, а также в установленные сроки и по экономически обоснованным ценам.

Новая программа может быть частично объединена с госпрограммой развития ОПК на 2016-2020 годы

Не исключено, что новая программа может быть частично объединена с госпрограммой развития ОПК на 2016-2020 годы и уточнит некоторые целевые показатели и индикаторы. Напомним, что в результате реализации госпрограммы, правительством запланировано увеличение доли инновационной продукции в общем объеме продукции с 34,4% в 2016 году до 39,6% в 2020 году.

В ОПК к 2020 году ожидается рост в 1,3 раза объемов производства продукции гражданского назначения. Запланирована профессиональная переподготовка, обучение в системе дополнительного профессионального образования 152 тысяч работников организаций ОПК. Более 7 тысяч работников должно быть подготовлено на условиях софинансирования.

В числе главных приоритетов государства в области развития ОПК – переход интегрированных структур ОПК на современную индустриальную бизнес-модель

На период до 2025 года и дальнейшую перспективу в числе главных приоритетов государства в области развития ОПК – переход интегрированных структур ОПК на современную индустриальную бизнес-модель, а также диверсификация и оптимизации структуры производства, обеспечивающая выполнение госпрограмм вооружения и инновационное развитие научно-производственного потенциала, повышение конкурентоспособности продукции с учетом реализации Национальной технологической инициативы.

Одним из приоритетных направлений, также является развитие системы многоуровневого образования в ОПК, мониторинг и прогнозирование кадровой потребности организаций, совершенствование подготовки квалифицированных кадров для сохранения технологических циклов производства важнейших систем вооружения.

Денис Журенков