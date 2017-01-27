Гособоронзаказ: Рост конкурентных преимуществ в увязке с национальной безопасностью



Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015

Источник: Пресс-служба Президента России Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015Источник: Пресс-служба Президента России

На первом заседании Комиссии по правовому обеспечению развития предприятий ОПК были обозначены основные направления деятельности. Заседание состоялось под председательством 1-го зампреда комитета ГД РФ по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева.

В числе приоритетных задач на федеральном уровне – совершенствование законодательства, ценообразования и антикоррупционных механизмов в сфере гособоронзаказа, повышение инвестиционной привлекательности оборонных предприятий и обеспечение квалифицированными кадрами, господдержка ВТС, гармонизация документов перспективного планирования развития ОПК и Стратегии национальной безопасности России до 2020 года.

Повышение конкурентных преимуществ

Решение о создании Комиссии по правовому обеспечению развития предприятий ОПК было принято 29 ноября 2016 г. на заседании ГД РФ и обусловлено тем, что проблемы ОПК, носят комплексный характер и их решение не относится к предметам ведения отдельных думских комитетов.

Цель – обеспечение выполнения поручений Президента России, связанных с формированием нового облика отечественного ОПК как многопрофильного конкурентоспособного сектора экономики страны.

Владимир Гутенев, комментируя создание Комиссии отметил, что в рамках ее деятельности будет рассматриваться целый ряд проблемных вопросов, с которыми сталкиваются предприятия ОПК. Это подготовка и закрепление кадров, ценообразование при формировании ГОЗ, диверсификация военного производства, трансформация в соответствии с новыми вызовами и угрозами системы мобилизационной готовности и формирования мобилизационных ресурсов, развитие производства стратегических и критических материалов и электронной компонентной базы, вопросы военно-технического и международного сотрудничества.

Комиссия будет проводить системную работу по комплексному исследованию законодательства для повышения конкурентных преимуществ российских оборонных предприятий

С 2017 года комиссия будет проводить системную работу по комплексному исследованию законодательства для повышения конкурентных преимуществ российских оборонных предприятий и исключения положений, препятствующих развитию научно-технического и производственно-технологического потенциала ОПК.

Комиссия будет исследовать зарубежный опыт и лучшие отечественные практики в сфере развития наукоемких производств. Снимать законодательные ограничения для привлечения дополнительных инвестиций в ОПК, увеличения загрузки производственных мощностей и производства перспективных видов вооружений, совершенствовать механизмы антикризисного управления.

26 января на заседании Военно-промышленной комиссии Владимир Путин также обратил внимание, что всю работу по укреплению сил общего назначения нужно строить, исходя из чёткого понимания потенциальных конфликтов и общего направления развития Вооружённых сил и в мире, и в нашей стране. Нужно тщательно анализировать опыт применения вооружения и военной техники, в том числе и в боевых условиях – еще раз хочу подчеркнуть – как нами, так и другими странами, особое внимание уделить организации и качеству ремонта в этих условиях.

Единые условия для всех

Сегодня совершенствование законодательства в сфере ГОЗ, прежде всего, направлено на решение вопросов, которые из-за недостаточной регламентации отрицательно влияют на хозяйственную деятельность предприятий ОПК. Как следствие – увеличиваются сроки выполнения заданий гособоронзаказа, снижается их экономическая эффективность.

На федеральном уровне актуальную повестку составляют вопросы установления единых правил и условий выполнения ГОЗ для всех исполнителей

На федеральном уровне актуальную повестку составляют вопросы установления единых правил и условий выполнения ГОЗ для всех исполнителей, применения режима специальных счетов, обслуживания кредитов, особенности определения прибыли, осуществления оптовых закупок, социальных расходов и расходов на консультационные, информационные и юридические услуги.

Если говорить о ценообразовании, то в 2017 году планируется создать единый документ, объединяющий все элементы госрегулирования и гарантирующего предприятию ОПК сохранение прибыли, полученной за счет снижения себестоимости на срок до 7 лет (схема «2+5»).

В 2017 году планируется создать единый документ, объединяющий все элементы госрегулирования и гарантирующего предприятию ОПК сохранение прибыли, полученной за счет снижения себестоимости на срок до 7 лет

Должен быть установлен единый подход к величине норматива рентабельности, применяемой к затратам на сырье и материалы, усовершенствованы нормативы трудоемкости, распределение накладных.

Необходим раздельный учет производства продукции военного и гражданского назначения.

В связи с началом реализации планов по диверсификации ОПК необходим раздельный учет производства продукции военного и гражданского назначения.

Диверсификационный потенциал

Ни для кого не секрет, что начиная с 2018 года объем поставок в рамках гособоронзаказа будет сокращаться, поэтому развитие финансовых механизмов и привлечение дополнительных инвестиций в ОПК – одна из главных задач. Крайне актуальными становятся задачи по развитию диверсификационного потенциала ОПК и мощностей для производства востребованной на рынке технологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Актуальными становятся задачи по развитию диверсификационного потенциала ОПК

Именно задачи по диверсификации определили ключевые направления работы депутатов-промышленников ГД РФ. В числе приоритетных задач на 2017 год: совершенствование законодательства, ценообразования и антикоррупционных механизмов в сфере гособоронзаказа, повышение инвестиционной привлекательности оборонных предприятий и обеспечение квалифицированными кадрами, господдержка ВТС, гармонизация документов перспективного планирования развития ОПК и Стратегии национальной безопасности России до 2020 года.

В числе приоритетных задач на 2017 год: совершенствование законодательства, ценообразования и антикоррупционных механизмов в сфере гособоронзаказа

Планируется масштабировать положительный опыт Минобороны России по реализации проекта «Эффективная армия». Проект положительно повлиял на эффективность использования бюджетных средств, а также снизил издержки самого министерства. Прежде всего, за счет поквартального авансирования и заключения контрактов полного жизненного цикла.

Нужны профессиональные управленцы

Одной из самых сложных задач, которую необходимо решить в возможно короткие сроки – это обеспечение ОПК квалифицированными кадрами. Причем не столько рабочими и инженерами, сколько профессиональными управленцами, обладающими компетенциями работы в реальной конкурентной среде. Готовых эффективно управлять разработкой новых технологичных продуктов с заранее заданными характеристиками и выводить их в кратчайшие сроки на рынок – российский и международный.

Необходимо развитие компетенций в сфере проектного управления, маркетинга и рыночного ценообразования

Сегодня крайне необходимо развитие компетенций в сфере проектного управления, маркетинга и рыночного ценообразования – когда продукт разрабатывается с заранее заданными ценовыми параметрами.

В России за последние 15 лет удалось создать достаточно развитию национальную инновационную систему и соответствующую инфраструктуру. Однако со стороны промышленности ни венчурный капитал, ни субсидии на развитие новых производств часто оказываются не востребованными.

Создающиеся российскими корпорациями различные «окна инноваций» – часто только декларации. Наиболее креативные кадры приходят именно в малый или средний бизнес

Это же можно и сказать и о талантливой молодежи с инженерным образованием – реальной заинтересованности со стороны отечественной промышленности они часто просто не видят. Создающиеся российскими корпорациями различные «окна инноваций» – часто только декларации.

Если серьезно заниматься диверсификацией – государство не должно делать ставку на массовую разработку инновационных технологий только крупным бизнесом. Наиболее креативные кадры приходят именно в малый или средний бизнес – часто здесь намного больше возможностей для самовыражения и воплощения в жизнь своих идей. За счет максимальной гибкости перенастройки производства и минимума формализма.

Денис Журенков