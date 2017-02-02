"Шаньдун" - второй после "Ляонина"
|
Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК, Флот + Новые разработки
|
Рисунок китайского авианосца проекта 001А "Шаньдун"
Источник: militaryparitet.com
Первый полностью построенный в Китае авианосец проекта 001А получил название "Шаньдун", пишет китайский источник.
Строительство корабля ведется на верфи в Даляни и во многих отношениях является аналогом первого авианосца ВМС НОА Китая с названием "Ляонин", который был достроен из "заржавленного" советского корпуса "Варяг", купленного в Украине.
Наблюдатели отмечают, что новый авианосец имеет уменьшенный "остров". Отсутствие катапульты оставит авианосец без самолетов ДРЛО, хотя макет такого самолета был замечен китайскими споттерами. Однако самолет этого класса может быть оснащен дополнительными стартовыми ТРД, которые позволят ему взлетать с трамплина.
02.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.12.2016 Первый пуск ракеты YJ-83K с китайского истребителя J-15 сняли на видео
19.12.2016 Флот Китая сможет ответить на воинственные заявления США
16.11.2016 "Ляонин" готов к сражению в любое время
16.11.2016 Кто против "королевы"
14.11.2016 Флот украинского моря: вторая попытка страны
10.11.2016 Источники сообщили об испытаниях в КНР электромагнитной катапульты для авианосца
07.11.2016 В Китае видят необходимость развивать сотрудничество с ВМФ России
01.11.2016 Китай создал собственный "Кузнецов"