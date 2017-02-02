"Шаньдун" - второй после "Ляонина"



Рисунок китайского авианосца проекта 001А "Шаньдун"

Источник: militaryparitet.com Рисунок китайского авианосца проекта 001А "Шаньдун"Источник: militaryparitet.com

Первый полностью построенный в Китае авианосец проекта 001А получил название "Шаньдун", пишет китайский источник.

Строительство корабля ведется на верфи в Даляни и во многих отношениях является аналогом первого авианосца ВМС НОА Китая с названием "Ляонин", который был достроен из "заржавленного" советского корпуса "Варяг", купленного в Украине.

Наблюдатели отмечают, что новый авианосец имеет уменьшенный "остров". Отсутствие катапульты оставит авианосец без самолетов ДРЛО, хотя макет такого самолета был замечен китайскими споттерами. Однако самолет этого класса может быть оснащен дополнительными стартовыми ТРД, которые позволят ему взлетать с трамплина.