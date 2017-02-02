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Поставки истребителя пятого поколения Т-50 в войска могут начаться в 2018 г.

03.02.2017 ИТАР-ТАСС 45 0
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ПАК ФА (Т-50)
Истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50)
Источник: Сергей Бобылев

Пока есть аналоги, которые удовлетворяют потребностям вооруженных сил, нет необходимости тратить деньги на закупку дорогой новой техники, заявил замглавы Минобороны Юрий Борисов

БУДАПЕШТ, 2 февраля. /ТАСС/. Поставки истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) в войска могут начаться после 2018 года. Об этом заявил журналистам замглавы Минобороны Юрий Борисов.

"Скорее всего, это следующая Госпрограмма вооружений, то есть 2018-2025 годы", - сообщил он, отвечая на вопрос о возможных сроках поставок истребителя в войска.

Он добавил, что сначала нужно завершить испытания самолета. "Мы не торопимся", - подчеркнул Борисов. По его словам, пока существующие аналоги удовлетворяют потребностям вооруженных сил, нет необходимости тратить деньги на закупку дорогой новой техники.

"Проводим опытную эксплуатацию, закупили ограниченные партии, смотрим, как они ведут себя на практике, выявляем все недостатки, вносим все изменения для того, чтобы когда наступит время, покупать отработанные в практике образцы", - подчеркнул Борисов.

02.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Борисов Юрий
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