Ракета "Сармат" взлетит в марте
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Стратегический ракетный комплекс Р-36М2 "Воевода". Источник: liveinternet.ru
Бросковые испытания новой тяжелой баллистической ракеты "Сармат" состоятся до конца первого квартала 2017 года, но не раньше марта, сообщил ТАСС источник в военно-промышленном комплексе.
"Испытания должны пройти на космодроме "Плесецк" под Архангельском, где для "Сармата" подготовлена шахта", - рассказал собеседник агентства.
Межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования "Сармат" сменит на боевом дежурстве тяжелую МБР РС-36 "Воевода". Полезная нагрузка новой ракеты возрастет до 10 тонн против 8,75 у РС-36, запас мощности, по словам военных, позволит ей "летать через оба полюса" и атаковать цель с неожиданной стороны.
По мнению американского эксперта, "Сармат" станет самой совершенной и мощной в своем классе. Одной ракеты будет достаточно, чтобы уничтожить небольшое государство или, скажем, штат Техас. А бортовой комплекс преодоления ПРО сделает ее перехват невозможным.
Двигатель и гиперзвуковая боеголовка для "Сармата" уже испытаны. Бросковые испытания ракеты были запланированы на 2016 год, но отложены из-за неготовности пусковой установки. "Сармат" примут на вооружение в 2020 году.
Антон Валагин
29.01.2017
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принадлежат Российская газета
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