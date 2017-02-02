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Венесуэла получила очередные 3 вертолета Ми-35М после капремонта в России

03.02.2017 ЦАМТО 41 0
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Ми-35М
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М
Источник: http://rus-helicopters.com

ЦАМТО, 2 февраля. В Венесуэлу прибыли очередные три отремонтированных в России ударных вертолета Ми-35М по контракту на капитальный ремонт и техническое обслуживание всех 10 имеющихся машин.

По информации «Инфодифенса», три вертолета прибыли 25 января на авиабазу «Либертадор» (Пало-Негро, Арагуа) на борту транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан».


Контракт на капитальный ремонт 10 вертолетов Ми-35М был заключен с АО «Рособоронэкспорт» через венесуэльскую государственную внешнеторговую компанию VENXINCA (Venezolana de Exportacion e Importacion C.A.) в конце 2013 года. Капремонт планировалось провести через 6 лет эксплуатации или 1000 ч налета.


Дочерняя компания холдинга «Вертолеты России» – АО «Роствертол» (Ростов-на-Дону) – приступила к ремонту машин в 2014 году. Передача первых четырех вертолетов состоялась в марте 2016 года.


Согласно базе данных ЦАМТО, Венесуэла суммарно по трем контрактам в 2006-2007 гг. получила 10 ударных вертолетов Ми-35М (венесуэльское обозначение Ми-35М2 «Карибе»). Машины состоят на вооружении сформированного в 2011 году 716-го батальона многоцелевых вертолетов командования армейской авиации Венесуэлы, который дислоцирован на базе «Фуэрте-Тавакаре» (шт.Баринас).

02.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Венесуэла
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Ан-124
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