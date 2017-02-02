Казахстан начал экспорт в Турцию тепловизионных прицелов
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Отрасли и сферы: Электроника и оптика + Рынки и сотрудничество
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ВС Турции
Источник: AP Photo, Oded Balilty
ЦАМТО, 2 февраля. Компания «Казахстан Аселсан инжиниринг» (Kazakhstan Aselsan Engineering – KAE), являющаяся совместным предприятием АО «НК «Казахстан инжиниринг» и турецкой «Аселсан» (Aselsan), 30 января объявила о выполнении первых экспортных поставок тепловизионных прицелов в Турцию.
Стоимость контракта, подписанного 25 ноября 2016 года, составляет 5,8 млн. долл. Соглашение предусматривает поставку тепловизионных прицелов PYTHON и ВОА.
Как сообщает «Джейнс дифенз уикли», «Аселсан» приступила к производству прицелов PYTHON, который является усовершенствованной версией ранее выпускавшегося тепловизионного прицела, в феврале 2008 года. Система построена на технологии неохлаждаемой микроболометрической матрицы и может крепиться к винтовке любого типа с помощью планки Пикатинни. ВОА – вариант PYTHON, предназначенный для использования на снайперских винтовках, крупнокалиберных пулеметах и другом оружии большой дальности.
Сообщение о начале поставок свидетельствует об успехе «Аселсан» на казахстанском рынке, а экспорт оборудования в Турцию, вероятно, выполнен в рамках офсетных обязательств.
Казахстан стремится использовать офсетную политику для расширения возможностей предприятий национального военно-промышленного комплекса и обеспечения занятости.
«Аселсан» вышла на рынок вооружений Казахстана в 2011 году. Совместное предприятие «Казахстан Аселсан инжиниринг» открылось в 2013 году. Начальные проекты предусматривали модернизацию парка бронетранспортеров БТР-70МД с установкой прицелов ATS-10.
В ноябре 2016 года «Аселсан» заключила с Минобороны Казахстана контракт на поставку дистанционно управляемых модулей вооружения SARP, которые будут интегрированы на бронемашины Сухопутных войск страны. Стоимость соглашения составляет 3,57 млн. долл.
02.02.2017
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