Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Казахстан начал экспорт в Турцию тепловизионных прицелов

03.02.2017 ЦАМТО 40 0
0
Понравилась новость?
 0
ВС Турции
ВС Турции
Источник: AP Photo, Oded Balilty

ЦАМТО, 2 февраля. Компания «Казахстан Аселсан инжиниринг» (Kazakhstan Aselsan Engineering – KAE), являющаяся совместным предприятием АО «НК «Казахстан инжиниринг» и турецкой «Аселсан» (Aselsan), 30 января объявила о выполнении первых экспортных поставок тепловизионных прицелов в Турцию.

Стоимость контракта, подписанного 25 ноября 2016 года, составляет 5,8 млн. долл. Соглашение предусматривает поставку тепловизионных прицелов PYTHON и ВОА.


Как сообщает «Джейнс дифенз уикли», «Аселсан» приступила к производству прицелов PYTHON, который является усовершенствованной версией ранее выпускавшегося тепловизионного прицела, в феврале 2008 года. Система построена на технологии неохлаждаемой микроболометрической матрицы и может крепиться к винтовке любого типа с помощью планки Пикатинни. ВОА – вариант PYTHON, предназначенный для использования на снайперских винтовках, крупнокалиберных пулеметах и другом оружии большой дальности.


Сообщение о начале поставок свидетельствует об успехе «Аселсан» на казахстанском рынке, а экспорт оборудования в Турцию, вероятно, выполнен в рамках офсетных обязательств.


Казахстан стремится использовать офсетную политику для расширения возможностей предприятий национального военно-промышленного комплекса и обеспечения занятости.


«Аселсан» вышла на рынок вооружений Казахстана в 2011 году. Совместное предприятие «Казахстан Аселсан инжиниринг» открылось в 2013 году. Начальные проекты предусматривали модернизацию парка бронетранспортеров БТР-70МД с установкой прицелов ATS-10.


В ноябре 2016 года «Аселсан» заключила с Минобороны Казахстана контракт на поставку дистанционно управляемых модулей вооружения SARP, которые будут интегрированы на бронемашины Сухопутных войск страны. Стоимость соглашения составляет 3,57 млн. долл.

02.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Турция
Продукция
БТР-70
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 03.02 00:45
  • 15695
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.02 00:19
  • 11
"Сухой" просил помощь у Китая по Т-50?
  • 02.02 22:56
  • 15
"Вертолеты России" готовы модернизировать порядка восьми Ка-27 в год для Морской авиации
  • 02.02 22:47
  • 13
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 02.02 22:02
  • 99
"Легкий патриотический оргазм от гражданского авиапрома"
  • 02.02 21:32
  • 649
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 02.02 20:51
  • 4175
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.02 20:35
  • 27
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 02.02 20:24
  • 22
У российского МиГ-35 есть большой секрет (и на сей раз НАТО будет очень довольна) (The National Interest, США)
  • 02.02 19:17
  • 134
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 02.02 18:36
  • 8
Турция потратит полмиллиарда долларов на модернизацию своих танков
  • 02.02 18:21
  • 3367
Оценка Советского периода в истории России.
  • 02.02 18:15
  • 5
Мастера вертикального взлета
  • 02.02 18:07
  • 3
В подмосковном парке «Патриот» состоится II военно-научная конференция, посвященная роботизации ВС России
  • 02.02 18:03
  • 1
Танки Т-62М в Сирии применили высокоточные ракеты
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  