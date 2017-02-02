Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В РВСН проходит тренировка по оценке последствий применения оружия массового поражения

03.02.2017 ИТАР-ТАСС 34 0
0
Понравилась новость?
 0
Комплекс «Ярс»
Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»
Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости

В ходе тренировки организована отработка совместных задач с ракетными полками ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Около тысячи военнослужащих и более 100 единиц специальной техники подразделений радиационной, химической и биологической защиты РВСН проводят тренировку по оценке последствий применения оружия массового поражения. Об этом сообщило Управление пресс-службы и информации Минобороны России.

"Подразделения радиационной, химической и биологической защиты РВСН проводят тренировку. Всего к ней привлечено около 1 тыс. человек личного состава и более 100 единиц специальной техники подразделений РХБ защиты РВСН. На пунктах управления развернуто более 50 постов РХБ наблюдения", - говорится в сообщении.

"В ходе тренировки подразделения РХБ защиты РВСН задействуются в ликвидации последствий условных аварий на РХБ опасных объектах. При этом организовано взаимодействие с полками РХБ защиты Западного, Центрального и Южного военного округов, территориальными органами МЧС России", - уточнили в Минобороны.

В пресс-службе российского военного ведомства также отметили, что особенностью тренировки стало привлечение сил и средств медицинских подразделений и организация взаимодействия с территориальными органами санитарно- эпидемиологического контроля, а также дежурных смен управления повседневной деятельностью для организации информационного обмена о РХБ обстановке, что повысило оперативность принятия решений органами военного управления в условиях РХБ заражения.

В ходе тренировки организована отработка совместных задач с ракетными полками ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Будет проведена полная специальная обработка свыше 70 единиц крупногабаритной техники, включая пусковые установки, а также оценена работа должностных лиц объединений и соединений РВСН по организации и управлению выполнением комплекса мероприятий приведения подразделений РХБ защиты в боевую готовность.

"К тренировке привлечены пункты управления ЕСВОП РВСН, ракетных объединений и соединений, полигонов, отдельных частей РВСН, а также подразделения РХБ защиты и посты РХБ наблюдения соединений и воинских частей РВСН", - сообщили в Минобороны РФ.

02.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПГРК

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 03.02 00:45
  • 15695
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.02 00:19
  • 11
"Сухой" просил помощь у Китая по Т-50?
  • 02.02 22:56
  • 15
"Вертолеты России" готовы модернизировать порядка восьми Ка-27 в год для Морской авиации
  • 02.02 22:47
  • 13
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 02.02 22:02
  • 99
"Легкий патриотический оргазм от гражданского авиапрома"
  • 02.02 21:32
  • 649
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 02.02 20:51
  • 4175
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.02 20:35
  • 27
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 02.02 20:24
  • 22
У российского МиГ-35 есть большой секрет (и на сей раз НАТО будет очень довольна) (The National Interest, США)
  • 02.02 19:17
  • 134
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 02.02 18:36
  • 8
Турция потратит полмиллиарда долларов на модернизацию своих танков
  • 02.02 18:21
  • 3367
Оценка Советского периода в истории России.
  • 02.02 18:15
  • 5
Мастера вертикального взлета
  • 02.02 18:07
  • 3
В подмосковном парке «Патриот» состоится II военно-научная конференция, посвященная роботизации ВС России
  • 02.02 18:03
  • 1
Танки Т-62М в Сирии применили высокоточные ракеты
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  