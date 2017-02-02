В РВСН проходит тренировка по оценке последствий применения оружия массового поражения
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»
Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости
В ходе тренировки организована отработка совместных задач с ракетными полками ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс"
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Около тысячи военнослужащих и более 100 единиц специальной техники подразделений радиационной, химической и биологической защиты РВСН проводят тренировку по оценке последствий применения оружия массового поражения. Об этом сообщило Управление пресс-службы и информации Минобороны России.
"Подразделения радиационной, химической и биологической защиты РВСН проводят тренировку. Всего к ней привлечено около 1 тыс. человек личного состава и более 100 единиц специальной техники подразделений РХБ защиты РВСН. На пунктах управления развернуто более 50 постов РХБ наблюдения", - говорится в сообщении.
"В ходе тренировки подразделения РХБ защиты РВСН задействуются в ликвидации последствий условных аварий на РХБ опасных объектах. При этом организовано взаимодействие с полками РХБ защиты Западного, Центрального и Южного военного округов, территориальными органами МЧС России", - уточнили в Минобороны.
В пресс-службе российского военного ведомства также отметили, что особенностью тренировки стало привлечение сил и средств медицинских подразделений и организация взаимодействия с территориальными органами санитарно- эпидемиологического контроля, а также дежурных смен управления повседневной деятельностью для организации информационного обмена о РХБ обстановке, что повысило оперативность принятия решений органами военного управления в условиях РХБ заражения.
В ходе тренировки организована отработка совместных задач с ракетными полками ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Будет проведена полная специальная обработка свыше 70 единиц крупногабаритной техники, включая пусковые установки, а также оценена работа должностных лиц объединений и соединений РВСН по организации и управлению выполнением комплекса мероприятий приведения подразделений РХБ защиты в боевую готовность.
"К тренировке привлечены пункты управления ЕСВОП РВСН, ракетных объединений и соединений, полигонов, отдельных частей РВСН, а также подразделения РХБ защиты и посты РХБ наблюдения соединений и воинских частей РВСН", - сообщили в Минобороны РФ.
02.02.2017
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