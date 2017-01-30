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Финны установили Javelin на БТР

02.02.2017 Warspot 36 0
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Patria AMV 28A
Бронетранспортер Patria AMV 28A
Источник: defence-blog.com

Бронетранспортеры Patria смогут успешно бороться с танками. Сегодня, 30 января, портал defence-blog.com сообщил о том, что финская государственная оборонная компания Patria анонсировала новую версию боевой машины под названием Patria AMV 28A.

Официальная презентация Patria AMV 28A состоится на международной оружейной выставке IDEX 2017, которая будет проходить с 19 по 23 февраля в Абу-Даби, — разработчики озвучат детальные характеристики новой машины. Согласно данным сегодняшнего анонса, новый бронетранспортер имеет удлиненный корпус (по сравнению с базовой версией — Patria AMV) и усиленное бронирование.

​Patria AMV 28A имеет мощное для своего класса вооружение. На крыше бронетранспортера установлена необитаемая башенка Kongsberg MCT-30 со скорострельным 30-мм орудием Bushmaster Mk44. Кроме того, на крыше башенки имеется дистанционно управляемый боевой модуль Protector M153 OWS, вооруженный пулеметом Browning M2 и противотанковым ракетным комплексом Javelin. Таким образом, новый БТР Patria AMV 28A сможет не только прикрывать пехоту, но и эффективно бороться с тяжелой бронетехникой противника.


Бронетранспортер Patria AMV 28A
Источник: defence-blog.com

Новая боевая машина будет выпускаться лишь в модификации 8×8, тогда как базовая версия AMV также имела укороченную модификацию (6×6). В отличие от «усиленной» Patria AMV XP, представленной в прошлом году, AMV 28A является амфибийной и оснащается двумя гребными винтами, расположенными в ее кормовой части.

30.01.2017
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Страны
Финляндия
Компании
Patria

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