США могут пересмотреть размеры китайского ядерного арсенала
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Китайская мобильная БР средней дальности DF-26С (Dongfeng-26C)
Источник: china-defense.com
Китай проводит активные перемещения мобильных МБР типа DF-31А (Dongfeng 31A) в северной части страны.
Американскяа разведка заявила, что ранее в этом месяце Китай произвел испытательный пуск МБР Dongfeng-5C с 10 блоками индивидуального наведения, сообщает китайский источник. Якобы ракета, запущенная из спутникового центра Тайюань, упала в заданном районе в пустыне на западе страны. В настоящее время нет более точной информации по этому вопросу, отметил пресс-секретарь Пентагона Гэри Росс.
Власти США заявляют, что в скором времени могут пересмотреть оценку китайского ядерного арсенала. В течение долгого времени считалось, что Пекин имеет около 250 стратегических ядерных боеголовок. Однако сейчас эксперты полагают, что их количество могло достичь 800-1000 единиц, что совсем близко к потолку, установленному для США и России договором по СНВ - 1550 боеголовок для каждой страны.
01.02.2017
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