США могут пересмотреть размеры китайского ядерного арсенала



Китайская мобильная БР средней дальности DF-26С (Dongfeng-26C)

Источник: china-defense.com Китайская мобильная БР средней дальности DF-26С (Dongfeng-26C)Источник: china-defense.com

Китай проводит активные перемещения мобильных МБР типа DF-31А (Dongfeng 31A) в северной части страны.

Американскяа разведка заявила, что ранее в этом месяце Китай произвел испытательный пуск МБР Dongfeng-5C с 10 блоками индивидуального наведения, сообщает китайский источник. Якобы ракета, запущенная из спутникового центра Тайюань, упала в заданном районе в пустыне на западе страны. В настоящее время нет более точной информации по этому вопросу, отметил пресс-секретарь Пентагона Гэри Росс.

Власти США заявляют, что в скором времени могут пересмотреть оценку китайского ядерного арсенала. В течение долгого времени считалось, что Пекин имеет около 250 стратегических ядерных боеголовок. Однако сейчас эксперты полагают, что их количество могло достичь 800-1000 единиц, что совсем близко к потолку, установленному для США и России договором по СНВ - 1550 боеголовок для каждой страны.