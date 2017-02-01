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"Сухой" просил помощь у Китая по Т-50?

02.02.2017 Военный паритет 40 0
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Су-34 и Т-50
Фронтовой бомбардировщик Су-34 и российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Министерство обороны России заявило, что в этом году первые пять серийных самолетов нового поколения Т-50 поступят в испытательный центр ВВС, сообщает китайский источник.

А в это время истребители F-35B уже появились в Японии. По данным Jane's Defence Weekly, началась работа по созданию самолета Т-50 второго этапа с новой силовой установкой. Первый полет прототипа состоялся в 2010 году, с тех пор было произведено 8 прототипов.

Из-за финансовых и технологических проблем российская промышленность не может наладить крупное производство этих самолетов. Ходят слухи, что истребитель имеет конструктивные недостатки во внутреннем отсеке оружия, из-за чего якобы невозможен пуск ракеты, так как самолет может подвернуться "значительным перегрузкам". Даже курсируют слухи, что по этой проблеме Россия просила помощь у Китая. Во второй половине 2016 года компания "Сухой" сообщила, что преодолела все трудности, однако нет ни одного фактического видео о пуске ракеты или сбросе бомбы из отсека истребителя. Также нет видео со стрельбой из пушки в полете.

Источник отмечает, что и российский Т-50, и китайский J-20 окутаны завесой тайны, и об их возможностях можно судить только внешнему виду. Т-50 оснащен двигателями АЛ-41Ф1 от Су-35, а китайский истребитель двигателями еще более старого типа - АЛ-31Ф. Таким образом, оба самолета не могут быть названы как "истребители пятого поколения". Т-50 дожидается создания двигателя пятого поколения "Изделие 30", который может появиться как более-менее доведенный образец только в 2020 году, отмечает источник. Работы Китая по ТРДДФ WS-15 также буксуют уже который год.

01.02.2017
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Китай
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Япония
Продукция
F-35B
J-20
J-20
АЛ-31Ф
АЛ-41Ф
ПАК ФА
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