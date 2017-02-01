Военные новости: олени и ледоколы — милитаризация Арктики Россией



Военнослужащие арктической бригады Северного флота проводят плановые занятия по освоению транспорта коренных народов Крайнего Севера

Источник: Лев Федосеев/ТАСС Военнослужащие арктической бригады Северного флота проводят плановые занятия по освоению транспорта коренных народов Крайнего СевераИсточник: Лев Федосеев/ТАСС

Военные новости, не попавшие на первые полосы

В середине января стало известно, что Министерство обороны РФ до конца 2017 года построит в арктической зоне более 100 объектов инфраструктуры: "Более 100 объектов капитального строительства, расположенных в российской Арктике, будет введено в эксплуатацию до конца 2017 года. Сдаваемые объекты расположены на территории арктических военных баз Минобороны России, дислоцирующихся на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, острове Среднем, мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельный".

В конце 2016 года прошли новости о строительстве двух патрульных ледоколов для Министерства обороны России и о начале проектирования атомного ледокола суперкласса "Лидер", а уже в январе этого года в Мурманской области прошли учения арктической бригады, в ходе которых использовались собачьи и оленьи упряжки.

Все это не прошло мимо внимания зарубежных СМИ.

Агентство Reuters опубликовало широко цитируемый другими изданиями материал «Путинская Россия наращивает в Арктике наибольшую военную мощь со времен развала Советского Союза».

Эндрю Осборн (Andrew Osborn), автор материала пишет: "У этой экспансии - далеко идущие финансовые и геополитические последствия. Арктика, по оценкам, содержит больше запасов углеводородов, чем Саудовская Аравия, так что Москва столбит территорию, демонстрируя военные мускулы… С началом в 2000-м президентства Путина власти вновь обратили взор на заброшенные в 90-х гарнизоны, авиабазы и радарные станции на отдаленных арктических островах. Россия возводит там новые объекты, обеспечивая свои претензии на полмиллиона квадратных километров Арктики. Официальные массмедиа регулярно публикуют снимки учений, с солдатами в белых маскхалатах и с оружием, несущихся на оленьих упряжках… Россия строит три атомных ледокола, включая крупнейший в мире, чтобы пополнить свой флот из примерно 40, включая шесть атомных. Ни у одной другой страны нет атомных ледоколов, обеспечивающих проводку как гражданских, так и военных судов…".

Издание также пишет о реакции нового главы Пентагона Джеймса Мэттиса (James Mattis). Выступая в Конгрессе в январе, он сказал: "не в наших интересах оставлять какую бы то ни было часть мира" кому-то еще. По информации сенатора Дэна Сэлливана (Dan Sullivan), в отдельном документе Мэттис охарактеризовал действия Москвы в Арктике как "агрессивные шаги", пообещав выработать приоритеты американской стратегии по этому вопросу.

Робби Грэмер (Robbie Gramer) из Foreign Policy сетует, что Арктика "все время проваливается в бюрократические дыры американской машины по разработке внешней и оборонной политики", в то время как Россия "усиливает свое военное присутствие в регионе".

Ранее Дэн Салливан, сенатор от Аляски, продемонстрировал карту развертывания российских сил в Арктике. "За последние годы Россия представила свое новое арктическое командование, четыре новые арктические бригадные боевые группы, 14 новых действующих аэродромов, 16 глубоководных портов и 40 ледоколов при еще 11 строящихся", - сказал сенатор, добавив, что у "США только один рабочий ледокол в Арктике, а другой сломался".

Quartz пишет, что Министерство обороны России использует фотографии российских военных на оленьих упряжках как закодированное послание миру. По мнению издания, смеяться над фотографиями не стоит. Олени успешно использовались СССР во время Второй мировой войны, а сегодня русские таким образом показывают, что они знают Арктику лучше всех и в курсе всех местных особенностей.

Английские таблоиды идут еще дальше.

Express пугает читателей заголовком "Путин создает первый в мире ледокольный флот для огромной арктической армии", сообщая, что таким образом Россия планирует конкурировать с развитыми арктическими регионами США, Канады и Норвегии.

В другом материале этого же издания съемки наведения понтонного моста через Оку в зимних условиях назвали "Зимняя война. Россия хвалится военной мощью в ужасающем видео". "Бесстрашные солдаты в зловещем видео" и "без всяких эмоций", как сообщает издание, в минус 30 градусов возводят мост длиной в 100 метров прямо на льду, затем подрывают лед по периметру моста, который после взрыва под своим собственным весом встает непосредственно на воду. Впрочем, надо отдать должное, над таким абсурдным заголовком и текстом читатели статьи в основном насмехались в своих комментариях.

Австралийские 9news этот же ролик с мостом обозначили как "Россия играет военными мускулами в арктических погодных условиях".

The Sun дает публикацию "Арктика наша! Россия посылает в Арктику крупнейшие со времен холодной войны военные силы на фоне опасений, что Путин намеревается захватить весь регион и запасы нефти и газа".

Sky News пишут, что "Россия наполняет Арктику деньгами и ракетами".

Военно-тематический ресурс Foxtrot Alpha уже более адекватно описывает происходящее в Арктике. По мнению Террелла Старра (Terrell Starr), пока все внимание Запада приковано к Сирии, Россия методично и спокойно осваивает Арктику, преследуя в первую очередь экономические цели (транспортный морской путь и добыча ресурсов), но не забывая и о военном прикрытии своих интересов, включая размещение комплексов С-400.

Старр подчеркивает, что в отличие от России у США нет никаких ясных планов на Арктику. Военных баз нет, из ледоколов остался только один, защитники природы не дают развернуться в Арктике компаниям по добыче природных ресурсов, нет интереса как такового вкладываться в дорогие проекты в суровых арктических условиях.

Более того, единственные две американские судостроительные компании, способные построить ледоколы, закрылись. По закону ледоколы нельзя просто закупать за рубежом, а возобновить свое производство в США займет как минимум десять лет.

И возникает ситуация, пишет автор, когда у США нет ледоколов, но есть технологии бурения, а у России полно ледоколов, но нет своих технологий по арктическому бурению, а зарубежные недоступны из-за санкций. Две страны в теории уже в ближайшем будущем могут начать сотрудничать в Арктике, если Трампу и Путину удастся наладить отношения.

Но даже если этого не произойдет, США и Россия не смогут придти к взаимовыгодной сделке, то Россия и ее вооруженные силы все равно будут контролировать морские транспортные пути и воды над залежами природных ископаемых. В конечном итоге в Арктике Россия при наличии военной инфраструктуры остается в более выигрышном положении, чем другие страны региона.

Илья Плеханов