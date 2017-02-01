Соединение ПВО Восточного военного округа отмечает 60-летний юбилей



Автоматизированное рабочее место пункта управления 19С6-Е3 боевыми машинами «Панцирь-С1»

Источник: МО РФ Автоматизированное рабочее место пункта управления 19С6-Е3 боевыми машинами «Панцирь-С1»Источник: МО РФ

ЦАМТО, 1 февраля. Приморскому соединению противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) исполнилось 60 лет, сообщает пресс-служба округа.

В состав соединения входят зенитные ракетные и радиотехнические полки, которые круглосуточно несут боевое дежурство, охраняя воздушные рубежи России на восточном направлении. Сегодня на вооружении дивизии стоят новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

Заметные изменения произошли и в радиотехнических войсках (РТВ), на их вооружении состоит более 70 образцов современной радиолокационной техники, которые повысили мобильность подразделений более чем в шесть раз. Военнослужащие РТВ круглосуточно несут боевое дежурство по обнаружению и сопровождению всех летательных аппаратов, которые необходимо обнаружить, классифицировать, определить государственную принадлежность, дать высотную и скоростную характеристику, при необходимости оказать помощь летным экипажам и выдать радиолокационную информацию пунктам наведения авиации.

Приморское соединение занимает передовые позиции среди других соединений ПВО военных округов. В 2015 и 2016 годах его боевые расчеты отличились на всеармейских соревнованиях «Ключи от неба», заняв в различных номинациях первые места.

Радиотехнический полк Приморского соединения в 2013 и 2014 годах удостаивался звания лучшего в Военно-воздушных силах (ВВС), дважды награждался вымпелом главнокомандующего ВВС, а по итогам боевой подготовки в 2015 и 2016 годах полк занял первое место среди радиотехнических полков в ВВО.

По итогам командно-штабных учений 2016 года Приморское соединение ПВО признано лучшим в Вооруженных Силах Российской Федерации.