Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Соединение ПВО Восточного военного округа отмечает 60-летний юбилей

02.02.2017 ЦАМТО 31 0
0
Понравилась новость?
 0
АРМ 19S6-E3
Автоматизированное рабочее место пункта управления 19С6-Е3 боевыми машинами «Панцирь-С1»
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 1 февраля. Приморскому соединению противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) исполнилось 60 лет, сообщает пресс-служба округа.

В состав соединения входят зенитные ракетные и радиотехнические полки, которые круглосуточно несут боевое дежурство, охраняя воздушные рубежи России на восточном направлении. Сегодня на вооружении дивизии стоят новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».


Заметные изменения произошли и в радиотехнических войсках (РТВ), на их вооружении состоит более 70 образцов современной радиолокационной техники, которые повысили мобильность подразделений более чем в шесть раз. Военнослужащие РТВ круглосуточно несут боевое дежурство по обнаружению и сопровождению всех летательных аппаратов, которые необходимо обнаружить, классифицировать, определить государственную принадлежность, дать высотную и скоростную характеристику, при необходимости оказать помощь летным экипажам и выдать радиолокационную информацию пунктам наведения авиации.


Приморское соединение занимает передовые позиции среди других соединений ПВО военных округов. В 2015 и 2016 годах его боевые расчеты отличились на всеармейских соревнованиях «Ключи от неба», заняв в различных номинациях первые места.


Радиотехнический полк Приморского соединения в 2013 и 2014 годах удостаивался звания лучшего в Военно-воздушных силах (ВВС), дважды награждался вымпелом главнокомандующего ВВС, а по итогам боевой подготовки в 2015 и 2016 годах полк занял первое место среди радиотехнических полков в ВВО.


По итогам командно-штабных учений 2016 года Приморское соединение ПВО признано лучшим в Вооруженных Силах Российской Федерации.

01.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 02.02 00:11
  • 20
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 01.02 23:47
  • 54
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 01.02 23:46
  • 10
В перспективе планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38 для морской авиации ВМФ
  • 01.02 23:32
  • 12
У российского МиГ-35 есть большой секрет (и на сей раз НАТО будет очень довольна) (The National Interest, США)
  • 01.02 23:19
  • 18
Три радара для МиГ-35
  • 01.02 23:10
  • 9
"Вертолеты России" готовы модернизировать порядка восьми Ка-27 в год для Морской авиации
  • 01.02 23:07
  • 24
Вдруг война. Зачем Россия восстанавливает производство советских самолетов
  • 01.02 22:51
  • 7
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 01.02 21:46
  • 15692
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 21:26
  • 39
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.02 20:57
  • 78
"Легкий патриотический оргазм от гражданского авиапрома"
  • 01.02 20:43
  • 47
У Ил-112 растут крылья
  • 01.02 20:07
  • 42
Почему Китай и Россия боятся новых американских авианосцев типа "Джеральд Форд" (The National Interest, США)
  • 01.02 19:42
  • 2
"Берсерк" - тяжелая украинская БМП
  • 01.02 17:10
  • 8
Оборонку приводят в форму
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  