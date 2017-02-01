Чилийские "Орионы" будут летать еще долго
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Патрульный самолет Lockheed P-3 Orion ВВС Чили
Источник: militaryparitet.com
ВМС Чили отправили первый свой патрульный самолет Lockheed P-3 Orion в Канаду для проведения капитального ремонта в рамках программы Albatros IV.
Ремонт будет проводиться на объекте компании IMP Aerospace в Галифаксе. Будут обновлены крыло и стабилизаторы, двигатели (Allison T56-A10 будут заменены на T56-A14) и авионика на двух чилийских "Орионах". Самолеты получат интегрированную авионику, новые системы связи, навигации и наблюдения, радиостанции и автопилот.
Парк "Орионов" чилийского флота имеет средний возраст 52 года (в том числе 23 года в составе ВМС Чили - самолеты были куплены из иностранного наличия). Средний налет превысил 19 тыс часов - максимальный, рекомендованный компанией-производителем "Локхид". Продление жизненного цикла позволит держать "Орионы" на вооружении до 2037 года.
01.02.2017
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