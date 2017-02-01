Пакистанские F-16A получат "ночную кабину"
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Истребители Lockheed Martin F-16C и F-16D Block 52+ из состава 5-й эскадрильи ВВС Пакистана. Шахбаз, 2011 год
Источник: ВВС Пакистана
45 истребителей F-16A/B Block-15 ВВС Пакистана будут модернизированы на середине жизненного цикла (Mid-Life Update) компанией Turkish Aerospace Industries (TAI).
Основной задачей является повышение возможностей истребителей для действий в ночных условиях. Турецкая компания поставит очки ночного видения. В настоящее время два самолета прошли обновление. Отмечается. что в скором времени ТАИ поставит 43 комплекта оборудования.
Контракт стоимостью 75 млн долл США был подписан в мае 2015 года. В то время не было сообщено о деталях работы, но сейчас стало ясно, что самолеты получат "кабину для ночных полетов". Возможно, что подобной модернизации подвергнутся 74 истребителя на сумму 100 млн долл. Истребители этой версии оснащены РЛС управления оружием AN/APG-68(v9), летный ресурс самолета составляет 8000 часов.
01.02.2017
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