Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Пакистанские F-16A получат "ночную кабину"

02.02.2017 Военный паритет 44 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребители F-16C и F-16D
Истребители Lockheed Martin F-16C и F-16D Block 52+ из состава 5-й эскадрильи ВВС Пакистана. Шахбаз, 2011 год
Источник: ВВС Пакистана

45 истребителей F-16A/B Block-15 ВВС Пакистана будут модернизированы на середине жизненного цикла (Mid-Life Update) компанией Turkish Aerospace Industries (TAI).


Основной задачей является повышение возможностей истребителей для действий в ночных условиях. Турецкая компания поставит очки ночного видения. В настоящее время два самолета прошли обновление. Отмечается. что в скором времени ТАИ поставит 43 комплекта оборудования.


Контракт стоимостью 75 млн долл США был подписан в мае 2015 года. В то время не было сообщено о деталях работы, но сейчас стало ясно, что самолеты получат "кабину для ночных полетов". Возможно, что подобной модернизации подвергнутся 74 истребителя на сумму 100 млн долл. Истребители этой версии оснащены РЛС управления оружием AN/APG-68(v9), летный ресурс самолета составляет 8000 часов.

01.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
США
Турция
Продукция
F-16
Компании
TAI

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 02.02 00:11
  • 20
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 01.02 23:47
  • 54
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 01.02 23:46
  • 10
В перспективе планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38 для морской авиации ВМФ
  • 01.02 23:32
  • 12
У российского МиГ-35 есть большой секрет (и на сей раз НАТО будет очень довольна) (The National Interest, США)
  • 01.02 23:19
  • 18
Три радара для МиГ-35
  • 01.02 23:10
  • 9
"Вертолеты России" готовы модернизировать порядка восьми Ка-27 в год для Морской авиации
  • 01.02 23:07
  • 24
Вдруг война. Зачем Россия восстанавливает производство советских самолетов
  • 01.02 22:51
  • 7
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 01.02 21:46
  • 15692
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 21:26
  • 39
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.02 20:57
  • 78
"Легкий патриотический оргазм от гражданского авиапрома"
  • 01.02 20:43
  • 47
У Ил-112 растут крылья
  • 01.02 20:07
  • 42
Почему Китай и Россия боятся новых американских авианосцев типа "Джеральд Форд" (The National Interest, США)
  • 01.02 19:42
  • 2
"Берсерк" - тяжелая украинская БМП
  • 01.02 17:10
  • 8
Оборонку приводят в форму
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  