Колумнист Die Zeit опасается, что США и Китай возьмутся за оружие



Учения Народно-освободительной армии Китая под Шицзячжуаном (провинция Хэбэй), май 2015 года

Источник: Xinhua / Global Look Учения Народно-освободительной армии Китая под Шицзячжуаном (провинция Хэбэй), май 2015 годаИсточник: Xinhua / Global Look

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Возможная эскалация конфликта между Китаем и США в Тихоокеанском регионе является куда более опасной, чем происходящее между Россией и НАТО, считает колумнист Die Zeit Тео Соммер.

Описывая наращивание вооружений в Восточной Европе, автор ссылается на недавнюю статью Михаила Горбачева в журнале Time, в которой бывший лидер СССР поделился опасениями по поводу современных геополитических тенденций.

"Все выглядит так, будто мир готовится к войне", - писал он, призывая американского и российского президентов отказаться от милитаризации.

Соммер согласен, что новая "гонка вооружений" между Москвой и НАТО является поводом для беспокойства, однако, на его взгляд, в Европе угрозы полномасштабного военного конфликта нет.

"Фундаментальная доктрина холодной войны не забыта ни в Москве, ни в Вашингтоне - тот, кто стреляет первым, умирает вторым". Определенные инциденты возможны, но тотальной войны не захочет никто - ни Владимир Путин, ни, при всей его непредсказуемости, Дональд Трамп", - объясняет автор.

"Угрозу войны я, скорее, вижу на другом конце света: в Тихоокеанском регионе, где набирающая силу мировая держава Китай и недавний гегемон США по старинке борются за превосходство", - пишет он далее.

Китай сейчас наращивает мощь в Южно-Китайском море, создает искусственные острова, использует для военных нужд рифы и атоллы и заявляет права на акваторию размером в более чем миллион квадратных километров, отмечает Соммер.

О том, что США не питают иллюзий насчет Китая, давал понять еще Барак Обама, который пытался не дать Пекину обойти Вашингтон - и отправлял в регион корабли, параллельно продвигая Транстихоокеанское партнерство (ТТП), созданное в первую очередь для того, чтобы объединиться с местными государствами и снизить влияние КНР в регионе, пишет автор.

"Дональд Трамп типичным для него бесцеремонным способом добавил опасной остроты в и без того напряженные американо-китайские отношения - и дело не только в торговой политике, но и в стратегической сфере", - считает Соммер.

Во-первых, лидер Соединенных Штатов подписал указ о выходе из ТТП, которое он во время предвыборной кампании называл катастрофой. Этим он еще больше дестабилизировал обстановку в регионе: некоторые страны, такие как Филиппины и Малайзия, отвернулись от США в сторону Китая, остальные пока не знают, что им делать.

Во-вторых, продолжает журналист, Трамп заявлял о намерении ввести 45-процентный тариф на импорт товаров из Китая, чтобы снизить торговый дефицит и обеспечить рабочими местами американцев. На Всемирном экономическом форуме лидер Китая Си Цзиньпин объявил себя сторонником свободной торговли и призвал отказаться от торговой войны, к которой и сводится политика нового президента США.

Кроме того, Трамп готов поставить под сомнение так называемую "политику одного Китая" - то есть признать независимость Тайваня. Если американский президент пойдет на это, Пекин, несомненно, примет меры, указывает Соммер.

Но самым опасным начинанием Трампа он считает готовность оспорить территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море. В ходе предвыборной гонки американский миллиардер откровенно выступал против действий Пекина в этом регионе.

Рекс Тиллерсон, кандидат Трампа на пост госсекретаря, пошел на слушаниях в сенате еще дальше: он заявил, что действия Китая - незаконное присвоение спорных территорий без внимания к международным нормам.

Реакция Пекина была предсказуемой - если Америка и правда захочет оспорить эти действия, это приведет к "разрушительной конфронтации". Партийная газета Global Times прямо заявляла, что если президент США и его дипломатическая команда не изменят политику по отношению к Пекину, обоим сторонам следует быть готовым к военному противостоянию.

"Приведут ли к зловещие слова к зловещим поступкам, нам еще предстоит выяснить. Но, безусловно, мир в Азии куда менее стабилен, чем в Европе", - резюмирует журналист.